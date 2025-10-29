Ministra Vallejo responde a jefe de campaña de Matthei tras calificar al Gobierno de “atorrantes”: “Me preocupa que este sea el nivel de debate”

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, cuestionó la dura crítica que hizo Diego Paulsen, jefe de campaña de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien abrió una pugna con el Ejecutivo luego de tildar de "atorrantes" a los miembros de la actual administración.

Compartir

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, cuestionó los dichos de Diego Paulsen, jefe de campaña de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien abrió una pugna con el Ejecutivo ayer luego de tratar de “atorrantes” a los miembros de la actual administración.

Al ser consultada sobre los disparos del generalísimo de Matthei, en conversación con Tele13 Radio, la secretaria de Estado expuso: “Felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político electoral, porque uno se hace una pregunta de si esta es la forma de gobernar que ofrecen al país. Unos tratando a los que no son de su clase atorrantes, otros tratando a los funcionarios públicos de parásitos”.

“Me preocupa que este sea el nivel de debate, porque más allá de las performance electorales que se tienen para pegar con cuña, para pegar con titulares, creo que todo tiene un límite, y a veces se logra sobrepasar los niveles más bajos del debate político, y aquí lo sobrepasaron. Es lamentable, uno esperaría que se discuta en función de las ideas, de las propuestas país”, añadió.

Por otro lado, Vallejo mencionó que “para nosotros como Gobierno, lo importante es que, si recibimos críticas, que sean en torno a nuestras medidas, a nuestras propuestas, poder hablar sobre eso. Porque somos un gobierno que ha puesto en el centro las políticas públicas, el copago cero, el royalty minero, el aumento del salario mínimo, la aprobación de la reforma previsional que lo hicimos con acuerdo de ese propio sector (…), o las 40 horas que también empezó a implementarse el año pasado, o sea hablemos sobre las cosas que necesita la gente, no sobre estas descalificaciones”.

En cuanto a los reparos que presentó la Contraloría General de la República respecto de los cálculos del Gobierno en el proyecto de ley que crea el nuevo instrumento de Financiamiento para la Educación Superior y superar el Crédito con Aval del Estado (CAE), la ministra planteó que “está en un procedimiento administrativo, son observaciones que hace la Contraloría y que van a tener respuesta por parte del Ejecutivo, como pasa en todo lo que son las observaciones que se hacen a distintas medidas, decisiones, o en este caso una política pública. Lo que nosotros igual queremos defender y vamos a defender siempre es que el financiamiento de los estudiantes no esté amarrado siempre a la banca privada”.

“Aquí vamos a defender lo que es una política pública donde el Estado se involucre y desbancarice de una vez por todas el financiamiento de la deuda estudiantil y lo haga más justo. Entonces, lo que va a pasar es que la Dipres va a trabajar en la respuesta a la Contraloría, que son lo que se llaman las reposiciones, y el resto lo que queda es esperar el resultado de ese intercambio con la Contraloría”, acotó.

En ese sentido, la titular de la Segegob agregó que “la discusión legislativa siempre puede traer modificaciones, pero respecto a lo que es la observación de la Contraloría, con la reposición de la Dipres se va a explicar y defender los puntos del diseño del proyecto de ley”.

Además, apuntó que “a veces nos quedamos con una superficialidad respecto de los dichos del Presidente (…). La agenda del Presidente no está centrada en hablarle a un candidato; sino plantear los temas país”: ministra Camila Vallejo (Segegob)”.