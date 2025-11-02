Coquimbo Unido escribe el capítulo más glorioso en sus 67 años de vida y se corona campeón del fútbol chileno

El elenco dirigido por Esteban González venció 2-0 a Unión La Calera y en Francisco Sánchez Rumoroso, con lo que selló la obtención del título del Campeonato Nacional 2025, su primera estrella en torneos de Primera División. Premio merecido a una campaña que arroja números históricos, entre ellos la racha en curso de 14 triunfos consecutivos, la que podría aumentar en las cuatro fechas que restan de competencia.

Compartir

Este domingo 2 de noviembre de 2025, el fútbol chileno vivió una jornada histórica. Coquimbo Unido se impuso por 2-0 como local sobre Unión La Calera, con lo que sentenció la obtención del título del Campeonato Nacional de 2025, su primera estrella de torneos de Primera División.

Los dirigidos por Esteban “Chino” González consiguieron esta victoria, en un repleto estadio Francisco Sánchez Rumoroso, gracias a los goles de Cecilio Waterman (20′) y Benjamín Chandía (75′).

A falta de cuatro fechas para el término del Campeonato Nacional 2025, el elenco “pirata” abrocha el merecido premio a una campaña que arroja números históricos.

Entre dichos números sobresalientes de Coquimbo, destaca la notable racha en curso de 14 victorias consecutivas, la que podría aumentar en los partidos que le restan por jugar: Palestino, La Serena, Universidad de Chile y Unión Española.

Solo un equipo en toda la historia de la máxima categoría del fútbol chileno tiene una racha mayor de victorias en línea. Se trata de la U de Luis Álamos en la década de los 60, en denominado “Ballet Azul”.

Aquel equipo de Universidad de Chile, entre las temporadas 1963 y 1964, alcanzó una seguidilla de 16 victorias consecutivas. Es decir, Coquimbo podría dar caza a ese registro histórico de nuestro fútbol.