Bochornoso final en el Ascenso: jugador de Copiapó fue formalizado tras agresión contra integrante del cuerpo técnico de la Universidad de Concepción 

Tras intervención de Carabineros y pericias que llevó a cabo personal de la PDI, el futbolista uruguayo Jairo Coronel fue formalizado por la Fiscalía. Se le formularon cargos como autor del delito de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios. Quedó con las cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

La definición del campeón de la Liga de Ascenso 2025 del fútbol chileno, entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, terminó de manera bochornosa. En la parte final del encuentro disputado en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, se registraron incidentes que terminaron con un jugador detenido.

Se trata del mediocampista uruguayo Jairo Coronel, de 29 años y quien desde comienzos de año juega en el cuadro atacameño. Su detención se produjo tras una agresión a un integrante del cuerpo técnico de la Universidad de Concepción.

Tras la detención, este domingo fue formalizado por la Fiscalía Local de Copiapó. Y en la audiencia, asumida por el fiscal adjunto de esta ciudad, Luis Miranda Flores, el Ministerio Público comunicó a Coronel cargos como autor del delito de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios.

Se fijó un plazo de investigación de tres meses y las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

El fiscal Miranda explicó que “finalmente, se fijó una fecha para una audiencia de salida alternativa ocasión en que el jugador deberá presentarse estando ya notificado por el Tribunal. Tras la audiencia de este domingo el jugador recuperó su libertad”.

Cabe consignar que Coronel fue detenido por efectivos de Carabineros minutos después de los incidentes. Posteriormente, personal de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, llevó a cabo una serie de diligencias investigativas, en coordinación con la Fiscalía, por el delito de lesiones leves.

Jairo Coronel, el jugador detenido y formalizado. Foto: Deportes Copiapó

“Oficiales policiales llevaron a cabo una serie de indagatorias sobre el hecho, enfocadas en la revisión de cámaras y la toma de declaraciones a testigos de lo sucedido, y al mismo imputado, un jugador de nacionalidad uruguaya perteneciente al plantel de Deportes Copiapó, quien había sido previamente detenido por Carabineros”, declaró el jefe de la Bicrim Copiapó de la PDI, subprefecto Luis Millapán.

Los incidentes

Cabe recordar que Universidad de Concepción se coronó como monarca de la Liga de Ascenso 2025, tras un contundente triunfo 3-0 a domicilio sobre Deportes Copiapó.

El triunfo de la UdeC se vio empañado producto de los incidentes que surgieron tras el tercer tanto penquista. Jugadores e hinchas de Copiapó reaccionaron de forma violenta ante los aireados festejos de la visita.

Ernesto Llorca, miembro del staff de la Universidad de Concepción, agredido porJairo Coronel. Foto: Agencia Uno

En ese contexto se produjo la agresión de Coronel al integrante del staff técnico de la Universidad de Concepción. A raíz de esta grave situación, el árbitro del partido, Juan Lara, decidió suspender el partido. Eso sí, ya era el minuto 90.