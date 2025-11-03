Videos Cordero critica a Kaiser por cuestionamientos a Plan Nacional de Búsqueda: “Utiliza indebidamente el dolor de los familiares” 3 de Noviembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Durante esta mañana, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, fue consultado por las últimas declaraciones del candidato Johannes Kaiser, quien calificó el Plan Nacional de Búsqueda del Gobierno como “una estafa” y aseguró que en el Servicio Médico Legal, aún no se habrían analizado todas las asomantas de detenidos desaparecidos. Desde el SML desmintieron las acusaciones del candidato y Cordero aseguró que estás declaraciones se realizan en el contexto de elecciones y para "utilizar indebidamente el dolor de los familiares".

