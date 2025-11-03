“Galilea es un irresponsable”: Apoyo de Mario Desbordes a Alvaro Carter (P. Rep.) tensiona a RN y alcalde arremete contra su directiva

El edil de Santiago grabó un video en el que respaldó la reelección del diputado, militante republicano, lo que provocó un nuevo episodio de tensión en RN. Desbordes justificó su acción debido al "aprecio" que tiene con el legislador, pero también apuntó contra la decisión de su partido de llevar como postulante en el distrito 12 a una candidata "octubrista". "No estoy dispuesto que termine arrastrada por la Ximena Ossandón", sostuvo. El presidente de la colectividad respondió que la acción es "una falta de consecuencia y de deslealtad política" y confirmó que se presentarán los antecedentes al tribunal supremo.

Compartir

Un video subió está mañana a sus redes sociales el diputado Alvaro Carter (Partido Republicano) en el que aparece el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, y su par de Santiago, Mario Desbordes (RN) otorgándole su apoyo para la reelección en el distrito 12.

“Si yo votara acá, votaría por Álvaro Carter”, dice en la grabación el exministro de Defensa, quien añade: “Fuimos diputados juntos, lo conocí en el Congreso. Es trabajador, inteligente, estudioso. Le pido a la gente de este distrito que siga apoyando a este gran diputado y lo reelijan con una gran votación”.

El respaldo a uno de los candidatos del Partido Republicano al Parlamento provocó inmediato malestar en parte de las filas de RN -tienda que es liderada por el senador Rodrigo Galilea-, dado que la candidata del partido en el distrito 12 (qué incluye comunas como Puente Alto y La Florida) es Ximena Ossandón, vicepresidenta de la colectividad.

Y es que en el partido en las últimas semanas se han producido otros descuelgues rumbo a las elecciones del próximo 16 de noviembre. El senador Alejandro Kusanovic, por ejemplo, sostuvo que votará por el abanderado presidencial de los republicanos, José Antonio Kast. Lo mismo ocurrió con el expresidente de RN Carlos Larraín. Ambos fueron llevados al tribunal supremo de la colectividad.

Desbordes apunta a candidata “octubrista” que podría ser “arrastrada” por Ximena Ossandón

En el caso de Desbordes, en su entorno señalan que mantiene una cercana relación hace años con el diputado Carter, así como también con su hermano Rodolfo Carter, quien hoy es parte del comando de Kast.

Pero también aseguran que su acción tiene que ver con no favorecer una eventual llegada al Congreso de la candidata Paola Romero, compañera de lista de Ximena Ossandón, a quien en el partido distintos dirigentes la califican de “octubrista”, debido a sus anteriores críticas al segundo gobierno de Sebastián Piñera y al manifestarse en sus redes a favor de la plurinacionalidad.

Romero, además, compitió en octubre de 2024 como candidata a alcaldesa de La Florida, en cupo del pacto Ecologistas, Animalistas e Independientes.

Consultado por su apoyo a Carter, Mario Desbordes señaló a The Clinic que conoce hace años al dipytado y que le tiene “aprecio y respeto”, y destacó que su acción no es en contra de la vicepresidenta de su partido.

Asimismo, indicó: “Ximena Ossandon lleva una compañera de lista que es de izquierda, por la que la mayoría del comité electoral pidió que no la llevaran. Buena parte de la comisión política pidió lo mismo, pero Galilea impuso lo que quería la Nona (Ossandón). No estoy dispuesto que termine arrastrada por la Ximena Ossandón”.

El alcalde añadió: “Galilea es un irresponsable”.

Presidente de RN: “Jamás hubiera esperado que ocurriera algo así”

Precisamente, esta mañana el presidente de RN fue consultado en Radio Infinita por el video de respaldo de Desbordes a carter. El senador dijo no haber visto aún el video, sin embargo, sostuvo que “es una falta de consecuencia y de deslealtad política apoyar a personas que no están ni siquiera compitiendo dentro del pacto en el que está Renovación Nacional”.

El presidente de RN, Rodrigo Galilea. Foto:The Clinic

Más tarde, en conversación con 24 Horas, Galilea señaló: “Es una señal para mí inesperada, que jamás hubiera esperado que ocurriera algo así. Es una cuestión minoritaria, la inmensa mayoría del partido y del pacto apoya a gente del pacto. Ahora lo que corresponde es pedirle que rectifique“.

Asimismo, el legislador dijo que desde Renovación Nacional enviarán estos antecedentes al tribunal supremo del partio. “Es este el que decide qué medidas tomar”, subrayó.