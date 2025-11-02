Ramírez respalda el concepto “Gobierno de atorrantes” y afirma que la administración Boric “se merece este tipo de críticas”

"Creo que, en rigor, todos hemos aprendido que atorrante significa vago, flojo, vagabundo... y que eso de cierta forma calza con lo que hemos visto con el gobierno", sostuvo el diputado y presidente de la UDI, a propósito de la polémica que surgió tras unas declaraciones de Diego Paulsen, generalísimo de Evelyn Matthei.

La definición de “Gobierno de atorrantes” que realizó Diego Paulsen (RN), generalísimo de Evelyn Matthei respecto a la administración de Gabriel Boric, sigue siendo tema entre quienes apoyan a la candidata de Chile Vamos.

En este caso Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, dijo estar de acuerdo con lo planteado por Paulsen al utilizar el concepto “atorrantes”.

“Creo que, en rigor, todos hemos aprendido que atorrante significa vago, flojo, vagabundo… y que eso de cierta forma calza con lo que hemos visto con el gobierno”, declaró este domingo Ramírez en Mesa Central de Canal 13.

Por lo dicho, Ramírez no titubeó al decir yo lo respaldo”.

Asimismo, el timonel de la UDI estableció que “cuando tienes un gobierno que no es capaz de calcular las cuentas de la luz, cuando todos los presupuestos han tenido errores, al final uno dice que este gobierno tiene un nivel de negligencia que es absolutamente incomparable a cualquier otro gobierno y por eso creo que se merece este tipo de críticas”.

“Gobierno de atorrantes”, respaldos y críticas entre quienes apoyan a Matthei

Cabe consignar que la declaración de Paulsen fue respaldada por la propia Evelyn Matthei. “Yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña. Totalmente. El tema es que he prometido portarme como señorita”, declaró la abanderada presidencial de Chile Vamos.

Sin embargo entre quienes apoyan a Matthei, también han surgido críticas por el uso de la palabra “atorrantes” por parte del generalísimo y expresidente de la Cámara de Diputados.

“Atorrante es un picante, un malagestado, es un insulto. Y aquí no funciona la cosa con insultos”, manifestó el senador Manuel José Ossandón en Estado Nacional. “Yo te puedo hacer una crítica política. A mí me da la impresión que él trató de decir otra cosa, que este era un gobierno malo. Debería haber dicho amateur, esa era la palabra”, añadió.

Mientras tanto Matías Walker, senador de Demócratas, fue enfático al manifestar que “no comparto las declaraciones de Diego Paulsen ni en la forma ni en el fondo“.

“Me toca trabajar en mi región y en el Senado todas las semanas con gente de este Gobierno que considero valiosa, y que me consta intenta hacer un buen trabajo“, añadió.

Por lo dicho, Walker estableció que “jamás podría descalificarlos de atorrantes“.