La emoción de Esteban “Chino” González, el arquitecto de la histórica campaña de Coquimbo Unido: “Esto es soñado, vivir esto no tiene nombre”

No podía ser de otra forma. Frente a 18.000 personas en un Estadio Francisco Sánchez Rumoroso colmado de hinchas, Coquimbo Unido se coronó como el flamante campeón del Campeonato Nacional tras una campaña de ensueño y con cuatro fechas restantes por jugar.

Cecilio Waterman y Benjamín Chandía marcaron los dos tantos de los aurinegros frente a Unión La Calera para sellar el primer título en los 76 años de historia del club. Un partido que quedará para la historia, pues se trata de la 14° victoria al hilo del cuadro pirata, que enmarca una temporada para el recuerdo del equipo dirigido por Esteban González, que sumó un 82% de rendimiento: 20 triunfos, 5 empates y una derrota. Un año redondo.

La palabra de Esteban “Chino” González

Sin lugar a dudas el gran arquitecto de la inédita temporada de Coquimbo Unido fue el “Chino” González, quien era ayudante de Fernando Díaz y tomó el mando del equipo a fines del año pasado tras los malos resultados de los coquimbanos.

Visiblemente emocionado, González habló después del partido sobre la hazaña del equipo de la cuarta región. “Me parece que estos jugadores son tremendos. Desde el primer día se querían entrenar, necesitaban entrenar. Lo que han hecho en esta segunda rueda es impresionante. No hay mayor análisis táctico a todo esto, rompió estadísticas, datos y la verdad es que es un grupo que estaba carente de competir. Somos justos campeones”.

El “Chino” sostuvo que respetaron a todos los rivales y no tienen que ocultar que fueron superados en algunos compromisos. “Este equipo se adaptó a distintos escenarios, rivales y complejidades dentro del juego, son jugadores tácticamente muy inteligentes. Y se coronan hoy de local frente a un marco impresionante de público. Esto es soñado, vivir esto no tiene nombre. Romper estadísticas. Esto va más allá de la forma de jugar, este grupo de jugadores valientes, corajudos, que no le temen a nada, la verdad es que emociona. Emociona ver todo el apoyo, de nuestras familias, solamente palabras de agradecimiento a estos jugadores”.

Sobre las dudas que suscitó su llegada a Coquimbo Unido, González manifestó siempre que se inicia un nuevo ciclo se suele poner el proceso en tela de juicio antes de tiempo. “(Las dudas llegaron) Primero a los jugadores y a nosotros como entrenadores que era nuestra primera experiencia en Primera División. Pero cuando uno trabaja desde la honradez, desde la humildad, y que puede mirar a todos a la cara, todo resulta”.

Y agregó: “Este grupo de jugadores siempre estuvo dispuesto a entrenar. Se brindó a todo lo que le propusimos y ellos tomaban siempre la mejor decisión. Hay momentos para hablar, para disfrutar, y me parece que este equipo es justo campeón. Me sacó el sombrero por todo lo que han hecho”.

Por último, Esteban “Chino” González fue consultado por el significado del título en un año tan complejo para él, donde lamentó la muerte de su padre en marzo de este año. “Es super emotivo. Ya habrá tiempo de llorar a mi padre. Venir a ese partido con Cobresal fue un doble compromiso porque el club me brindó todo el apoyo para que me quedara allá (Concepción). Pero yo sabía que mi papá quería que yo estuviera acá. Esto es para él. Solo tengo palabras de agradecimiento porque fue un minuto duro, pero estuvo mi familia y los jugadores a mi lado”.