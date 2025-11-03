La temporada en la Fórmula 4 de Clemente Huerta rindió sus frutos: fue invitado a competir a la F3 en la última fecha del Ultimate Cup Series European

El piloto nacional fue invitado por el equipo italiano TS Corse para participar en la última fecha del Campeonato Ultimate Cup Series European, en la pista Paul Ricard, en Francia. Después de su gran temporada en la F4 en Estados Unidos, Huerta tendrá sus primeras pruebas en un F3, que es su próximo paso en su carrera para el 2027. "Nos estamos adelantando un poco con el objetivo de ir adquiriendo experiencia y sensaciones para llegar lo más alto que se pueda en esta actividad”, explicó el deportista chileno antes de viajar a Italia.

Luego de un positivo debut en el Campeonato de Fórmula 4 de Estados Unidos -donde terminó en el cuarto lugar de la tabla general-, el piloto nacional de 16 años, Clemente Huerta, ya proyecta su temporada 2026. Gracias a su buen desempeño en el circuito estadounidense, donde cosechó seis podios y dos pole positions, Huerta fue invitado por el equipo italiano TS Corse para participar en la última fecha del Campeonato Ultimate Cup Series European, en la pista Paul Ricard, en Francia.

Este martes 4 de noviembre, el deportista probará el Fórmula Tatuus F3 T-318, con el cual competirá el próximo fin de semana en la competencia europea. Así, Huerta tendrá sus primeras sensaciones arriba de un F3, que es su próximo paso en su carrera para el 2027.

Un nuevo desafío para Clemente Huerta

“Tomamos la oportunidad que nos ofreció el equipo italiano TS Corse para competir en la fecha final del Ultimate Cup Series European con el último auto que corrió el actual piloto de F1 Kimi Antonelli. Aun así vamos a seguir en el Campeonato de Fórmula 4 de Estados Unidos en 2026, pero este es el paso que sigue. Nos estamos adelantando un poco con el objetivo de ir adquiriendo experiencia y sensaciones para llegar lo más alto que se pueda en esta actividad”, explicó Clemente Huerta antes de viajar a Italia.

El piloto chileno ya había probado suerte con el equipo TS Corse a fines de 2024, donde dejó buenas impresiones en la escudería italiana. Esta vez se subirá a un Fórmula Regional Europeo en el circuito de Cremona (Italia) de 3.768 metros. El auto es un F3 con potencia restringida y sin DRS, es decir, sin sistema de reducción de resistencia al avance.

Pero el motor y chasis son de un F3, que es distinto al monoplaza con el que corrió en la F4 en Estados Unidos: tiene 100 caballos de fuerza extra y mayor carga aerodinámica, por lo que hará el test de rigor antes de llegar a Paul Ricard.

Clemente Huerta competirá en la categoría llamada Hoosier Formula Cup, que es la serie para jóvenes pilotos que buscan ascender en el mundo del automovilismo. El viernes se correrán las prácticas de la ronda final del Ultimate Cup European Series 2025, el sábado la qualy y la Carrera 1 y el domingo se disputarán las Carreras 2 y 3.