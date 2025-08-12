Anaís Orellana, la niña prodigio del karting chileno que busca auspicios para llegar a la  F1 Academy: “no pienso nada, solo trato de ganar”

La piloto chilena de 11 años está buscando auspiciadores que la ayuden a cumplir su sueño: llegar a la Fórmula 1. Anaís Orellana quedó entre el top 20 en una de las fechas del Champions of the Future Academy Program de la Fórmula 1, pero por falta de recursos no pudo seguir compitiendo en el circuito.

Por Colomba Bolognesi y Sebastián Molina

Compartir

A Anaís Orellana (11) le apasiona ganar, esa es siempre su meta. Sus padres corrían en karting, por lo que se crio entre tuercas y automóviles. Antes de los cuatro años ya había corrido su primera carrera de karting. A los siete, tuvo su primera carrera profesional, donde compitió contra hombres de 12 años. Esa ambición por triunfar es la que quiere llevar a las pistas de la Fórmula 1, meta por la que se encuentra en busca de auspiciadores que la ayuden a cumplir su sueño.

El primer objetivo de la piloto chilena es claro: poder llegar a ser parte de la F1 Academy, una de las competiciones más prestigiosas de automovilismo de velocidad femenino de monoplazas, fundada por la Federación Internacional del Automóvil y la Fórmula 1. La F1 Academy busca talentos jóvenes que aspiren a llegar a la Fórmula 1.

Anaís cuenta a The Clinic que sus pilotos favoritos son Lewis Hamilton, Sergio “Checo” Pérez y Marta García, estrella española del automovilismo mundial que compitió en el F1 Academy. Sobre su prometedor futuro y lo que siente al subirse a un monoplaza, la joven piloto asegura que “no pienso nada, solo trato de ganar”.

Este año, Anaís fue parte del Champions of the Future Academy Program en Valencia, España, que es el torneo oficial ligado a la F1 Academy. La piloto quedó en el puesto 17, un resultado notable para su edad. Pero por falta de recursos no pudo seguir compitiendo en las otras fechas del circuito.

El sueño de Anaís es poder competir en las otras seis fechas del torneo, cuya inscripción tiene un valor de 28.500 euros, por lo que la joven piloto está buscando sponsors que la ayuden a cumplir su sueño.

La joven piloto entrena más de dos veces a la semana y ha debido sacrificar muchas cosas de su vida personal. “Anaís hace más de cuatro año que no va a un paseo de curso del colegio”, cuenta su madre Karina Ramos a The Clinic.

El prometedor futuro de Anaís Orellana

En 2022, salió en tercer lugar del Rotax Max Challenge, una de las carreras de karting más grandes del mundo. Al año siguiente ganó tres campeonatos en categoría mini: el Rotax, el Rok Cup Chile y IAME Series Chile.

Su madre Karina Ramos cuenta que después de eso “la cosa se puso seria” y decidieron que compitiera internacionalmente. Anaís participó en un Sudamericano en Perú y en un Mundial. En este último, llegó a quedar en el lugar 15° de 38 pilotos, donde era la única niña.

El 2024 fue parte de la FIA Motorsport Games al ser seleccionada por el Team Chile. Ese mismo año, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) reconoció a Anaís como campeona nacional de karting, un logro inédito. “El premio de la Anaís de la FIA no lo tiene ni (Franco) Colapinto. Y una de las pocas mujeres en sudamérica que lo tiene, es una chilena. Es un reconocimiento muy especial“, comenta orgullosa su madre.

A su vez, este año fue parte del Champions of the Future Academy Program en Valencia, España, y participó en el ArgentinoDeKart. Ahora se prepara para seguir desafiándose en las pistas del Sudamericano de Karting 2025.

“Hay que valorar que tenemos pilotos mujeres a nivel sudamericano. A nivel europeo, Anaís es la única representante del país. El objetivo de ella es llegar primera, compita contra quien compita. Ya estamos en el siglo XXI. Ese dicho de que ‘no te puede ganar una mujer’ ya fue. La Anaís está súper preparada y en igualdad de condiciones. En un momento, fisiológicamente estaba en desventaja. Pero ella entrenó el triple que los hombres y ahora puede competir a la par”, cierra Karina Ramos, madre de la piloto Anaís Orellana.