“Las instituciones en torno a la política han perdido confianza (…) la gente confía más en sus vecinos”: María Luis Méndez, directora del COES

María Luisa Méndez, directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) explica que la cohesión social es indispensable para el diseño de políticas públicas. “La política enfrenta hoy el desafío de recuperar la confianza, una condición indispensable para la cohesión social”, relata a The Clinic.

La cohesión social es fundamental para el diseño de políticas públicas, así lo plantea el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). El COES trabaja para cumplir ese desafío, con instituciones como el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social, y plantea que el sector privado también debe asumir un rol activo. “La cohesión se construye en todos los espacios donde vivimos y trabajamos. Barrios, escuelas, empresas. Y si no la cuidamos, se debilita“, explica su directora, María Luisa Méndez.

“La política pública y el bienestar de la población, el desarrollo del país, muchas veces tienen que ver con fortalecer el vínculo de las personas, de los grupos con las instituciones, sobre todo las que son públicas, los colegios, los servicios de salud, el sistema judicial, el Estado, etc”, agrega la directora. “La política enfrenta hoy el desafío de recuperar la confianza, una condición indispensable para la cohesión social”, explica.

—¿Cómo ve la cohesión social actualmente en Chile?

“Todavía tenemos unos niveles bastante altos y promisorios, en el sentido de que la gente se siente parte de esta comunidad nacional. Desde el punto de vista del sentido de pertenencia, de la identificación con Chile. Eso hay que tenerlo en cuenta y cuidarlo. Pero en otros indicadores de cohesión social, que son muy importantes, como la confianza hacia las instituciones y la confianza interpersonal, ahí tenemos un gran desafío porque esos indicadores de confianza han ido disminuyendo sistemáticamente hace un par de décadas”.

“Hoy más que nunca necesitamos asumir que la cohesión social no es un ideal abstracto, sino una condición práctica para el desarrollo del país”

—¿En qué instituciones específicamente desconfiamos más los chilenos?

“Lo que muestran varias encuestas, no solamente las de COES, es que las instituciones en torno a la política han perdido bastante confianza, como el Congreso, la Presidencia y los partidos políticos. Hay otras instituciones que tienen bastante legitimidad, como las universidades. Entonces, en general, las que han perdido mucha confianza están en la esfera de la política”.

En cambio, a nivel barrial, los chilenos muestran mayor confianza en las personas. “La gente confía más en sus vecinos, se siente identificada con su entorno y tiene más disposición a participar. Eso muestra que hay un gran potencial en el espacio local para recomponer el vínculo social”, apunta Méndez.

“El COES nació con la convicción de que el conflicto y la cohesión no eran opuestos, sino que debían entenderse de forma conjunta y articulada. Desde entonces hemos trabajado para generar evidencia rigurosa y pública que permita pensar políticas desde esa perspectiva. Hoy más que nunca necesitamos asumir que la cohesión social no es un ideal abstracto, sino una condición práctica para el desarrollo del país”, sentencia la directora.