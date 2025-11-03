El declive de las panaderías: más de 300 han cerrado desde 2019 y comunas más afectadas son Santiago Centro, Puente Alto y San Bernardo

Un estudio de GPS Property reveló que la Región Metropolitana pasó de tener cerca de 1.500 panaderías antes del estallido social y la pandemia a unas 1.200 actualmente, lo que equivale a una reducción cercana al 20% en los últimos cinco años.

La industria panadera, uno de los rubros más tradicionales del país, enfrenta un periodo de contracción. De acuerdo con un estudio elaborado por GPS Property, la Región Metropolitana pasó de tener cerca de 1.500 panaderías antes del estallido social y la pandemia a unas 1.200 actualmente, lo que equivale a una disminución cercana al 20% en los últimos cinco años.

El sondeo indica que la disminución se explica por diversos factores: en primera instancia, menciona que el estallido social generó una primera ola de cierres en comunas céntricas y periféricas, golpeando especialmente a locales tradicionales que dependían de la venta diaria y del flujo constante de consumidores. A lo anterior se sumó la pandemia, que trajo consigo meses de restricciones de movilidad, además de un alza sostenida en los costos de insumos básicos como la harina, la energía y los arriendos.

Entre las comunas más afectadas destacan Santiago Centro, Puente Alto y San Bernardo, donde la oferta de panaderías históricas se redujo de manera más visible.

Sin embargo, también se observan dinámicas de reconversión en sectores como Ñuñoa y Providencia, donde han surgido formatos que combinan panadería, pastelería y cafetería en espacios que promedian entre 70 y 120 metros cuadrados, orientados a un consumidor que busca experiencias más completas.

A pesar de la contracción general, existen comunas que muestran un potencial de crecimiento mayor: Las Condes y Vitacura destacan como polos emergentes para el desarrollo de panaderías y cafeterías de alto estándar, con consumidores que privilegian la calidad, la innovación en productos y la experiencia de compra.

Este fenómeno, junto con la consolidación de comunas tradicionales como Santiago, Ñuñoa, Providencia y Puente Alto, abre la posibilidad de que el mercado se recupere con una proyección de crecimiento del 10% en los próximos años, aunque con un perfil distinto al que predominaba antes de 2019.

“La panadería sigue siendo un negocio emblemático, pero los últimos años evidenciaron su vulnerabilidad. La Región Metropolitana perdió uno de cada cinco locales en este período. Hoy, sin embargo, vemos oportunidades de reconversión y crecimiento en comunas como Santiago, Ñuñoa, Providencia, Puente Alto, Las Condes y Vitacura, donde el consumidor valora la cercanía y la experiencia de compra”, concluyeron desde GPS.