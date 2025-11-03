Nuevo Dongfeng Huge 1.5 Turbo: La nave insignia de Cidef-Dongfeng para Chile

El Dongfeng Huge 1.5 Turbo irrumpe en Chile con la promesa de fusionar potencia y espacio interior para las familias. Cidef Chile lanza esta nueva nave insignia que, además de su motor de 195 hp y transmisión DCT de 7 velocidades, destaca por un diseño imponente y un completo paquete de seguridad y tecnología ADAS.

Compartir

El Dongfeng Huge 1.5 Turbo irrumpe en Chile con la promesa de fusionar potencia y espacio interior para las familias. Cidef Chile lanza esta nueva nave insignia que, además de su motor de 195 hp y transmisión DCT de 7 velocidades, destaca por un diseño imponente y un completo paquete de seguridad, incluyendo tecnología ADAS. Incorpora una larga lista de equipamiento interior, que entre otras cosas comprende una pantalla de 12,3 pulgadas. Los precios de sus versiones E1 y E2, que parten en $17.990.000.

Dimensiones y mecánica del Dongfeng Huge 1.5 Turbo

El SUV presenta dimensiones de 4.720 mm de largo, 1.910 mm de ancho y 1.702 mm de alto. La distancia entre ejes es de 2.825 mm. El peso bruto vehicular es de 1.608 kg y la distancia libre al suelo es de 166 mm (con carga). La capacidad del maletero es de 602 litros. El diseño exterior se caracteriza por una parrilla central con secciones verticales y grupos ópticos delgados unificados. El vehículo utiliza neumáticos 235/50R19.

El vehículo equipa un motor Mach Power 1.5 litros turbo gasolina de 4 cilindros en línea. Este motor, con una cilindrada de 1500 cc , entrega una potencia máxima de 195 hp a 5.200 rpm. El torque máximo es de 305 Nm, disponible entre 2.000 y 4.000 rpm. Utiliza un sistema de inyección directa de combustible y cumple con la norma de emisiones Euro 6C. La transmisión es automática de doble embrague (DCT) con 7 marchas, con tracción delantera. Los modos de conducción disponibles son Sport, Eco y Confort. La suspensión delantera es independiente tipo McPherson, y la trasera es Multi link. La dirección es electro asistida (EPS).

Tecnología y equipamiento de seguridad

La seguridad se prioriza en el diseño del Huge. El vehículo incluye seis airbags (piloto/copiloto, laterales piloto/copiloto, y cortinas). En sistemas de frenado, incorpora frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD). Además, cuenta con control electrónico de estabilidad (ESC), sistema de control de tracción (TCS), asistencia en pendiente (HAS) y sistema antivuelco (ARP).

En asistencias avanzadas a la conducción, el Dongfeng Huge 1.5 Turbo está equipado con alerta de colisión frontal (FCW) y frenado de emergencia automático (AEB-P) con protección para peatones. La asistencia para maniobras se realiza mediante una imagen de asistencia de manejo panorámica de 540°. La seguridad se complementa con el control de aire de neumáticos (TPMS).

En el interior, el vehículo incluye un sistema multimedia con pantalla de control Súper HD de 12,3 pulgadas. También presenta un panel de instrumentos LCD de 7 pulgadas. El climatizador es eléctrico. La versión E2 añade equipamiento como techo panorámico con cortina y smart key (desbloqueo/encendido a distancia/búsqueda de auto). Los asientos son de cuero con textura nappa en esa versión.

Precios y oportunidad comercial

El precio para el Dongfeng Huge 1.5 Turbo en su versión E1 parte en $17.990.000. El precio para la versión E2 comienza desde $18.990.000. Ambos precios incluyen un bono de lanzamiento de $1.000.000 y un bono de financiamiento de $600.000.

Tomás Robinson, gerente general de CIDEF, declaró que el SUV aportará una “nueva alternativa de alto valor para las familias chilenas”.