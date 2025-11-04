Destruyeron el huerto y cancha de ejercicio: las obras que alertaron a los reos de Punta Peuco del fin como penal especial y el recurso para intentar frenarlo

El 15 de octubre pasado, la abogada Carla Fernández, en representación de los 141 internos del penal que alberga a condenados por causas de Derechos Humanos, presentó un recurso de amparo, advirtiendo que la medida para convertir el recinto en una cárcel común atentaba sobre los derechos de sus clientes. Sin embargo, la Justicia lo declaró inadmisible, pero con el anuncio Presidencial de ayer, Fernández recurrió a la Corte con lo instruido por Contraloría de "resguardar la salud de las personas mayores".

El anuncio del Presidente Gabriel Boric de terminar con el penal Punta Peuco y convertirlo en una cárcel común no fue sorpresa para los 141 internos que alberga el recinto, como Álvaro Corbalán y Miguel Krassnoff, entre otros, agentes y miembros de la CNI que cumplen condenas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.

De acuerdo a un recurso de amparo que presentó la abogada Carla Fernández, el 15 de octubre pasado, los 141 reos se enteraron de este inminente cambio de condiciones durante la semana del 13 de octubre cuando diversas obras en el recinto eliminaron algunos espacios de recreación con el objetivo de construir las celdas de los nuevos reclusos “para convertir Punta Peuco en una cárcel común”.

Según el escrito, “se tomó la decisión de destruir el huerto del penal que abastecía a los internos de yerbas medicinales, hortalizas y frutas, pero además se destruyó la cancha de cemento que existía, donde los reclusos iban a caminar a la luz del sol”.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible la acción judicial a fines de octubre pasado. Sin embargo, con el anuncio del Ejecutivo, la abogada Fernández presentó un recurso de reposición la tarde del lunes, argumentando los resguardo que solicitó Contraloría tras tomar razón del decreto que dio fin a Punta Peuco.

“Cumple con hacer presente que habida cuenta de lo informado por Gendarmería en relación con las edades y condiciones de salud de los internos de ese establecimiento”, se lee en el documento, donde Fernández ya asumida con la construcción de la cárcel de Til Til solicita velar por lo instruido por Contraloría en miras del “resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad”.

Para el Gobierno, por otro lado, estos cambios son un acto de justicia y administración eficaz de los recursos ante la crisis carcelaria que se vive hoy en Chile.

“Estamos construyendo un espacio de visitas, una oficina técnica, equipos de tecno-vigilancia en el espacio donde antiguamente existía una de las canchas”, comentó ayer el Presidente Gabriel Boric, quien dio luces de lo que se viene en Punta Peuco.

“Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia. Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría, las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio”, manifestó el Mandatario.