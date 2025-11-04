Familia Piñera Morel realiza mejoras viales y una planta de agua por US$ 40 millones y reactiva el proyecto habitacional que levanta en Ranco

A mediados de febrero, Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., empresa ligada a la familia Piñera Morel, ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto habitacional en la provincia de Ranco, en la Región de Los Lagos.

A mediados de febrero de este año, Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., empresa vinculada a la familia Piñera Morel, ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto habitacional que busca levantar en la provincia de Ranco, en la Región de Los Lagos.

Se trata de una inversión de más de US$40 millones, denominada “Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique”, que contempla la construcción de 208 unidades habitacionales destinadas principalmente a segunda vivienda, distribuidas entre departamentos y casas tipo village, según consigna Diario Financiero (DF).

El proyecto de los Piñera Morel se desarrollará en tres fases constructivas: la primera iniciará en 2026 e incluirá 44 departamentos y 19 casas en un terreno de 4,25 hectáreas. En tanto, la segunda está proyectada para 2028, con una estructura similar a la inicial, mientras que la última fase debería arrancar en 2032, con 102 departamentos en cuatro hectáreas adicionales, de tal manera que todo el complejo esté operativo hacia fines de 2023.

Los cambios al proyecto de la familia Piñera Morel en Coique

Así, en el marco del proceso ambiental que debe cumplir, la inmobiliaria recientemente introdujo una serie de mejoras al diseño original.

Conforme a la primera adenda que la empresa presentó ante el SEA —documento que responde a las observaciones del Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA)—, las modificaciones se enfocan en el área de influencia del proyecto, precisan detalles sobre las etapas de construcción y operación, y refuerzan aspectos vinculados al impacto ambiental y a los servicios básicos —como agua, electricidad y saneamiento—, entre otras.

Uno de los puntos abordados en el documento fue la eliminación de una segunda etapa que originalmente figuraba en la Dirección de Impacto Ambiental (DIA), pero que todavía no tenía detalles específicos. “Se informa que el proyecto se acota únicamente a una etapa con tres fases constructivas, e incluye la modernización de un sistema particular de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas existente, además de una ampliación del estanque de agua potable”, se estipula en el texto, de acuerdo a DF.

Por otro lado, la firma también incorporó el refuerzo del sistema de agua potable mediante un nuevo estanque de reserva que aumentará en 25% la capacidad actual, y el fortalecimiento del suministro eléctrico, incrementando la potencia en 1.318 KW.

Junto con ello, el plan considera la consolidación de un paseo peatonal de 800 metros con mobiliario, luminarias y accesibilidad universal; y mejoras en la circulación vial del sector, con una nueva caletera, dos retornos en Bahía Coique, veredas, cruces peatonales, paraderos de transporte público y señaléticas.

Otra de las novedades es la incorporación de una planta de tratamiento de aguas servidas con tecnología basada en humedales depuradores, que permitirá reutilizar el agua tratada, reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de recursos hídricos. Su capacidad atenderá tanto a la población actual como a la proyectada.

Cabe consignar que la relación de la familia Piñera Morel con el Lago Ranco no es nueva, ya que en 2005, el fallecido expresidente Sebastián Piñera adquirió el condominio Bahía Coique al empresario Manuel Cruzat, quien había iniciado el desarrollo turístico de la zona en 1994, a través de CB Inmobiliaria.

Con el paso del tiempo, Bahía Coique se consolidó como un enclave residencial y turístico, entorno en el cual el exmandatario levantó su casa de descanso, ubicada a pocos pasos del terreno donde se levantará el nuevo proyecto. Aquella residencia fue, por años, uno de los lugares favoritos del exmandatario para pasar el verano y también un espacio en el que tomó decisiones políticas clave.