Festival Hecho en Casa y Metro se unen para una nueva edición del evento: revisa las fechas y en qué estaciones estarán expuestas las intervenciones

Desde este 4 al 9 de noviembre, llega una nueva edición del Festival Hecho en Casa a Santiago. En esta oportunidad, cinco grandes intervenciones artísticas llenarán de color la estación Los Leones del Metro de Santiago.

El festival de intervenciones urbanas “Hecho en Casa” (@hechoencasafest) llega una vez más para llenar de arte las calles del país. Desde este martes 4 al domingo 9 de noviembre, los transeúntes podrán disfrutar de instalaciones de artistas internacionales y nacionales de manera 100% gratuita. La iniciativa cumple 13 años “transformando la vida urbana a través del arte y la creatividad” y en esta oportunidad se realizará en el Metro de Santiago, presentado por MetroMuv Visa, su nueva plataforma de pago virtual.

“Este año, el festival baja al subsuelo de la ciudad para encontrarse con miles de personas que viajan cada día en el Metro de Santiago. Por primera vez, transformaremos la estación Los Leones Línea 6, en una experiencia única: cinco grandes intervenciones urbanas llenarán de color, sorpresa y movimiento“, expresa el festival.

Carlos Rodríguez/The Clinic

Las cinco grandes intervenciones

Esta nueva edición del Festival Hecho en Casa traerá cinco obras de gran magnitud que llenarán de color la estación Los Leones de la Línea 6. Una de ellas, un icónico emoticón de carita feliz que se instala sobre la entrada del metro dando la bienvenida a entrar a visitar las cuatro obras restantes.

Otra de las llamativas intervenciones se trata de cinco huevos fritos gigantes que “se estrellan en el metro con un mensaje claro: si no cuidamos el planeta… ¡estamos fritos!”. La obra del artista neerlandés Henk Hofstra invita a reflexionar sobre el calentamiento global.

Una tercera instalación se trata de un homenaje a las máscaras de la diablada y los carnavales andinos. “La obra llena el metro de color y tradición, llevando la riqueza cultural del norte de Chile a la ciudad para celebrar la diversidad y la alegría compartida”, expresan desde el festival.

Carlos Rodríguez/The Clinic

Las últimas dos obras son dos curiosos personajes: “Mr. Muv” y “Pelusa”. “Con su sonrisa y brazos abiertos, Mr. Muv representa a quienes viajan cada día por la ciudad. Este personaje aparece en el metro para acompañar y sorprender en el camino, transformando la rutina en una experiencia compartida”, expresan.

Pelusa, en cambio, “llega al Festival Hecho en Casa MetroMuv para sorprender y sacar sonrisas. Sus colores celebran la diversidad: aquí todos somos bienvenidos. Suave como un peluche, invita a abrazarla y convertir el recorrido en un viaje lleno de alegría y cariño“, invitan.