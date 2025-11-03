La resistencia del Hotel Principado de Asturias a cinco años de ser vandalizado en el estallido social: volverá a funcionar como cuatro estrellas en Providencia

Juan Carlos Torre, integrante del clan detrás de varios negocios en la zona, cuenta que si bien en un momento consideraron convertir en Hotel Principado de Asturias en un edificio multifamily y de renta residencial, optaron por remodelarlo y mantenerlo como hotel. "Buscamos poder conseguir, al término de esta maratónica tarea de reconstrucción, aportar a la comunidad con un lugar emblemático para la zona, que sea un aporte a la cultura, arte y bohemia", dice.

Durante el estallido social, varios de los negocios ligados a la familia Torre fueron vandalizados en diversas ocasiones, lo que dejó varios inmuebles con una serie de daños. De hecho, según cuenta Juan Carlos Torre, un total de siete negocios se vieron afectados por los desmanes ocurridos, de los cuales cuatro eran hoteles —entre ellos, el Hotel Principado de Asturias—.

En concreto, un año antes del llamado 18-O, la familia adquirió un paño de 2.000 metros cuadrados en Barrio Bellavista para concretar un proyecto multifamily, pero que se vio interrumpido por la crisis social. Así y todo, los dueños de Hotel Principado de Asturias no quisieron darse por vencidos con la propuesta, y en enero de 2023 contrataron una asesoría de AssetPlan con la finalidad de encontrarle un segunda vida a la propiedad.

“Al tener estudiado un poco el mercado de los multifamily, después de sortear el tiempo y la disminución paulatina de las manifestaciones e inseguridad en el sector, empezamos la etapa de armarnos de coraje para poder pararnos de nuevo, reinventarnos y poder salir adelante, con el amor profundo que le tenemos al barrio y con la responsabilidad de honrar el trabajo de una vida entera y sacrificio de nuestros padres”, dice Juan Carlos Torre, en conversación con The Clinic.

A la fecha, el clan Torre ha logrado recuperar todos los negocios quemados y vandalizados durante el estallido, como la emblemática fuente de soda La Terraza, o el restaurante La Hacienda Gaucha.

Junto con ello, ya convirtieron tres de los cuatro hoteles que poseen en espacios multifamily: se trata de Aparthotel Principado, Hotel Principado y Hotel Principado Express, los que fueron remodelados y operan con los nombres Urbana 30 y Urbana 25, dándole una segunda vida a la zona de Plaza Italia. Las edificaciones ahora son de renta residencial, con una alta inversión en tecnología.

En cuanto a los resultados desde que estrenaron el proyecto, hace alrededor de dos años, Juan Carlos Torre precisa que “han sido recibidos por el público de una manera increíble, alcanzando el 100% de ocupación pronto después de su apertura”.

“Nosotros creemos que la iniciativa privada, y de nosotros como familia y grupo empresarial en la zona, es de una importancia trascendental, en poder recuperar este lugar tan lindo, lleno de cultura, diversidad y transversalidad que tiene nuestra querida Plaza Italia”, acota.

Hotel Principado de Asturias ya no será multifamily

En el proceso de transformación de los hoteles, al final del listado estaba previsto que Hotel Principado de Asturias —el de mayor envergadura que poseen en la zona, ubicado en Ramón Carnicer 21, en Providencia— también pasara a ser residencial. Esto, considerando los altos costos que implicaba su nueva puesta en marcha, y la falta de condiciones mínimas para asegurar el funcionamiento y seguridad.

No obstante, hubo un cambio de planes, y según confirmó Torre a este medio, el Hotel Principado de Asturias —el último que les resta por reactivar— volverá a abrir sus puertas, pero como hotel y un alto estándar de 4 estrellas.

Al respecto, Torre declara que: “Buscamos poder conseguir, al término de esta maratónica tarea de reconstrucción, aportar a la comunidad con un lugar emblemático para la zona, que sea un aporte a la cultura, arte y bohemia. Buscamos, como familia, poder entregar a la comunidad un lugar de encuentro que suba las prestaciones y servicios del barrio, con la finalidad de contribuir al crecimiento y nuevo florecimiento de la zona”.

En ese sentido, acota que llevan unos meses en obras, considerando que la destrucción fue importante, aunque esperan que Hotel Principado de Asturias abra sus puertas en el plazo de un año.

“Como es sabido, es muchísimo mas fácil destruir que construir, pero tenemos presupuestado poder empezar a operar el Hotel Principado de Asturias en alrededor de un año mas. Las obras siempre demoran mas de lo presupuestado, pero estamos deseosos por poder dejar atrás todos estos episodios de destrucción y poder concretar la recuperación no sólo de nuestros negocios, si no de esta zona tan linda y emblemática de nuestros país”, concluye Torre.