Dos clásicos de Providencia bajan la cortina: Guappo Café – Bistró y Bao Bar anuncian su cierre definitivo

Dos reconocidos locales de Providencia se despiden casi al mismo tiempo. Guappo Café - Bistró y Bao Bar anunciaron su cierre definitivo tras años marcando tendencia en el circuito gastronómico del sector.

Compartir

Un local clásico de Providencia baja la cortina. Guappo Café – Bistró anunció a través de sus redes sociales que el pequeño local ubicado en la intersección de Avenida Pocuro y Avenida Bilbao cerrará de manera definitiva.

“Nuestro pequeño rincón de 31 m² se convirtió en mucho más que un espacio: fue un hogar, un refugio, un escenario de risas, aprendizajes, lágrimas, abrazos, bailes y celebraciones. Cada centímetro de este lugar guarda un pedacito de nosotros”, escribieron en un comunicado compartido en redes sociales.

El último día del local será el 15 de noviembre. Guappo Café – Bistró destacó por sus preparaciones y por convertirse en un referente del barrio Pocuro. “Hoy nos toca cerrar este capítulo, no con tristeza, sino con el alma llena de agradecimiento”, señalan en la publicación, firmada por el chef Maximiliano Muñoz.

La historia del local se remonta a 2018, cuando Muñiz y Daniela Carvajal decidieron apostar por un espacio del tamaño de una bodega. Su impronta urbana logró conquistar a los vecinos con una propuesta de inspiración mediterránea y un toque de frescura que lo distinguió dentro del sector.

El cierre de Guappo Café – Bistró no es el único en la variada oferta gastronómica de Providencia durante las últimas semanas. Otro local que bajó sus cortinas fue Bao Bar, conocido por su propuesta de baos, cocina fusión y ambiente acogedor, que funcionó por última vez el miércoles 30 de octubre.

A través de sus redes sociales, el restaurante comunicó la noticia con un mensaje: “Gracias a todos nuestros fieles clientes que nos han acompañado a través de estos años. Hoy será el último día que tendremos nuestras puertas abiertas”, señalaron.

Bao Bar abrió en 2017 y rápidamente se convirtió en uno de los lugares más onderos de Manuel Montt. El local pertenecía a los mismos creadores de Ruca Bar, otro espacio icónico del Barrio Italia, que actualmente se encuentra cerrado de manera momentánea.