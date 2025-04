Carter no logra convencer a RN de ser parte de una primaria con Matthei y anticipa inminente salida de Chile Vamos

"Lo más probable es que no haya primarias", reconoció el exalcalde al terminar su encuentro de esta mañana con la mesa de RN. La cita fue a ratos tensa. Carter reprochó una improvisación en las primarias e insistió en que dejará el bloque si es que estas no se concretan. Mientras, desde RN, enfatizaron que no eran suficientes llevar dos candidatos a esta elección. Por lo mismo, le pidieron tratar de convencer a Kaiser y Kast de sumarse a una primaria amplia de la oposición. Carter llegó con su exmano derecha en La Florida, la exministra Cecilia Pérez, quien dijo estar reflexionando su permanencia en RN.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

Compartir

Acompañado de Cecilia Pérez, su mano derecha cuando dirigía la Municipalidad de La Florida, fue cómo llegó esta mañana Rodolfo Carter a la sede de Renovación Nacional (RN), en Antonio Varas. Lo que motivaba su llegada era la reunión que sostendría con Rodrigo Galilea, presidente de RN, y Andrea Balladares, secretaria general, de manera de destrabar su participación en una primaria de Chile Vamos, donde competiría contra Evelyn Matthei (UDI).

Las primarias en Chile Vamos están en punto muerto desde que en la coalición sopesaron la dificultad de que Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, forme parte de esa elección, debido a que su colectividad no ha logrado constituirse a nivel nacional.

Con ello, en el conglomerado se ha dado la discusión a si su abanderada presidencial debe o no enfrentar una primaria con la única figura disponible, como es Carter.

Justamente Galilea es el integrante de las directivas de Chile Vamos que más se ha resistido a incluir a Carter en una primaria. La posición reticente contra el exjefe comunal la guardaba desde hace meses, pero la ha vuelto a explicitar: “Una primaria entre dos personas no tiene mucho sentido con miras a lo que busca una primaria, que es que un grupo ojalá lo más amplio de candidaturas se resuelvan”, dijo.

Los presidentes de la UDI y Evópoli, en cambio, se han mostrados más proclives a incluir a Carter en la primaria. Aunque dentro de esos partidos, de todos modos, hay dirigentes que señalan que no sería conveniente incluir al exalcalde, ya que consideran que podría ser hostil en la campaña con Matthei, considerando sus críticas anteriores.

Además destacan que Carter no logra alcanzar buenos resultados en encuestas. En Evópoli ha molestado el tono que ha utilizado en la previa, donde ha amenazado con irse de Chile Vamos para acercarse al Partido Republicano. Hernán Larraín Matte, exconvencional de la tienda fue quien expuso dicha molestia con el exalcalde.

“Me llama la atención que Carter diga que no es un ultimátum, cuando sí lo es. Dice que si no le dan primarias, se irá con republicanos. Yo me pregunto: ¿Dónde está Carter? ¿Comparte nuestro proyecto o es parte del Partido Republicano y está en la casa de al lado? Esto no es la feria (…). Esto no es andar subiéndose al carro que más le conviene”, dijo en Tele13 Radio.

Hernán Larraín Matte. Foto: Agencia UNO.

Reunión a ratos tensa

Conocedores del encuentro señalan a The Clinic que Carter expuso sus motivos para querer ser parte de una primaria, al tiempo que también pidió al senador RN reconocer que en realidad, a su juicio, Chile Vamos no quiere unas primarias. Al mismo tiempo, habría enfatizado que su camino estaría fuera del conglomerado en el caso de que finalmente no se concreten esos comicios internos.

De parte de RN, en tanto, se le transmitió a Carter que ayudara a convencer a Johannes Kaiser y José Antonio Kast de ser parte de una primaria amplia del sector, pese a que ambos ya han cerrado la puerta a dicha opción.

En ese marco, desde la mesa de RN se enfatizó que, a juicio de la tienda, no bastan dos candidatos para realizar una primaria, considerando que, por ejemplo, Rincón permitía sumar a un público desencantado con la centroizquierda.

Así las cosas, Carter insistió en que podría dejar la coalición, mientras que Cecilia Pérez también se habría mostrado molesta por la postura de RN, su partido.

El exjefe comunal, asimismo, transmitió una visión crítica sobre lo que ocurrió con la opción de Rincón de competir en las primarias del sector, cuestionando una “improvisación” al no alertar tempranamente que no podría ser parte de la elección debido a la falta de firmas para constituir su partido.

Terminado el encuentro, ambos dieron declaraciones a la prensa. Carter dijo que evidentemente tenían una diferencia: “Creo que, francamente, lo más probable es que no hayan primarias. Cada uno tiene que asumir sus decisiones”.

Rodolfo Carter. Foto: Agencia UNO.

El exalcalde también destacó que el sector quedará en desventaja frente al escenario en el oficialismo. “En la izquierda va a haber mucho rock n’ roll y, si no hay primarias en Chile Vamos, con suerte va a haber un bolero”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que tomará otro camino si es que no se concretan las primarias, el cual está ligado a arribar al Partido Republicano, algo que, incluso, sus cercanos dicen que podría concretar la próxima semana. Desde esa tienda, de hecho, podría competir como candidato a senador por la Región de Valparaíso.

Por su parte, Cecilia Pérez también dio declaraciones críticas hacia la directiva. “Es un error grande”, reconoció, llamando a que los tres partidos inviten a un independiente como Carter. Se le consultó si continuaría militando en RN si no se logra presentar la primaria con el exalcalde, a lo que contestó: “Siempre existen procesos de reflexión. Y sin duda que que no existan primarias lleva a plantearse muchas cosas”.