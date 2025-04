El paso a paso de la Ley Uber: cuándo entra en vigencia, plazos para sacar licencia profesional y exigencias para conductores inmigrantes

En los próximos días debiese ser publicada en el Diario Oficial la Ley EAT, también conocida como Ley Uber, y a partir de ahí, la norma entrará en vigencia en 30 días. Una vez que este operativa, algunos elementos se aplicarán desde el día uno, mientras que otros serán progresivos. Desde un inicio, conductores extranjeros tendrán que tener su condición migratoria al día. En un plazo de seis meses, las aplicaciones deben informar al ministerio, mediante una plataforma, información sobre conductores y vehículos, y en un año desde que entre en vigencia, los conductores tendrán que tener licencia profesional. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explica a The Clinic el paso a paso de la aplicación de la ley.

Compartir

A comienzos de esta semana, la Contraloría tomó razón del reglamento de la Ley que regula a la empresas de aplicación de transportes (EAT), también conocida como Ley Uber. Si bien en el Congreso, la norma fue aprobada en 2023, durante estos dos años se realizaron diferentes instancias para acomodar el reglamento.

Con esto, la Ley Uber está lista para ser publicada en el Diario Oficial. Una vez realizado esto, en un plazo de 30 días entrará en vigencia, y comenzarán a aplicarse los cambios sustanciales que implica la normativa, que afectarán principalmente a los conductores de aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó a The Clinic el paso a paso de la aplicación de la ley. En la cartera estiman que a fines de mayo entrará en vigencia, y su aplicación tendrá elementos que comienzan a regir desde el primer día, y otros que serán progresivos.

En los 30 días entre que sea publicada la Ley Uber y entre en vigencia, el ministerio implementará una mesa de implementación de la norma con las empresas, para que comiencen a acomodarse al nuevo reglamento.

Los puntos principales son que en los primeros seis meses, las aplicaciones tendrán que entregar al ministerio información sobre autos y conductores; en un plazo de 12 meses, los conductores tendrán que tener licencia de conducir profesional; y desde el primer día, los conductores inmigrantes tendrán que tener su condición migratoria regularizada.

Los seis meses para que empresas registren a sus conductores

El ministro Muñoz explica que “tenemos el desafío, que nos exige la ley, de desarrollar una plataforma tecnológica, que recibiera toda la información de las empresas, respecto de qué conductores tienen, qué vehículos tienen, información respecto de los viajes”.

Esta plataforma estará lista este mes, con el fin de que en mayo este operativa para las empresas. En esta, las aplicaciones deben informar los vehículos están en condiciones de poder operar; validar que los conductores tienen licencia de conducir profesional, que no tienen condenas por delito sexual, y que estos tienen su condición de inmigrante al día.

“Son todos elementos que son importantes para el usuario. Y que es clave que cuando usemos estas aplicaciones, el sistema nos garantice que la persona que mi teléfono dice que me está conduciendo, es efectivamente la que está detrás del volante”, detalla el ministro.

La mesa de trabajo con la empresas será para que conozcan la plataforma. Así entiendan la información que tienen que traspasar y los formatos necesarios.

La exigencia de la licencia de conducir profesional para conductores de aplicaciones

Uno de los principales cambios que trae la Ley EAT es que ahora todos los conductores de aplicaciones tendrán que tener licencia profesional. Para esto, se habilitará un periodo de 12 meses para que los conductores obtengan la licencia.

“Eso significa que una persona que ya está trabajando como conductor, que sabe desde febrero del 2023 que la ley va a exigir licencia de conducir profesional, va a tener 12 meses adicionales”, explica el ministro Juan Carlos Muñoz.

La Ley EAT o Ley Uber, implicará nuevas exigencias para conductores de aplicaciones. Imagen referencial: Agencia UNO.

En cuanto a la sobredemanda de licencias profesionales que pueda provocar la ley, el ministro asegura que el sistema está preparado. “Las medidas que tomamos para ampliar la capacidad de los municipios para sacar licencias de conducir profesional anduvieron razonablemente bien. Vamos a estar atentos si hubiese algún tema adicional. Acá los cursos que tienen que hacer estas personas van por fuera de los municipios, por lo tanto, no tienden a colapsar”, explica.

La Ley Uber también implica que los conductores de aplicaciones que sean migrantes, tiene que tener sus papeles al día. La regularización de la condición migratoria comienza a aplicarse desde el primer minuto que entra en vigencia.

Cómo deben prepararse los autos con la nueva Ley Uber

Si bien en un comienzo, la Ley Uber establecía algunos criterios para los vehículos que operen en aplicaciones, estás han tenido modificaciones. En un principio se establecía que sean similares a los taxis, pero se rebajaron algunos criterios.

El ministro Juan Carlos Muñoz explica que, por ejemplo, como a los taxis se les exige un motor de 1.400 centímetros cúbicos, se definió que sean así o equivalente. Esto abre el espacio a que un vehículo de 1.200 centímetros cúbicos también pueda operar.

Desde que entra en vigencia la normativa, exige otras cosas específicas sobre las características de los autos. Lo principal es que tengan al menos cuatro puertas, aire acondicionado, alzador eléctrico de los vidrios. Para que cumplan con esto se exigirán inspecciones técnicas cada seis meses.

“Los vehículos, igual que los taxis, tienen que hacer una revisión técnica porque se usan mucho. No es lo mismo que un automóvil particular, que normalmente la cantidad de kilómetros que no son tan altos. Un vehículo de esta aplicación usualmente recobra muchos kilómetros al año, entonces acá se está exigiendo una revisión técnica cada seis meses“, explica el ministro Muñoz.

Sobre años máximos de los autos, también se aplicará un criterio similar a los taxis. Si un automóvil que tiene 10 años o menos y cumple las condiciones técnicas, puede empezar a operar. A partir del año 12 se tiene que cambiar, al igual que los taxis.

Las exigencias para dueños de autos

En un inicio, la Ley Uber también iba a fijar criterios sobre conductores asociados a autos, pero se dejó sin efecto esa idea. Así, no habrá un máximo de conductores asociados a cada vehículo, y un mismo conductor podrá manejar diferentes automóviles sin límite.

“Otra cosa interesante es que los vehículos quedaron asociados a regiones. O sea un vehículo está en una región, pero los conductores pueden moverse entre regiones y poder conducir distintos vehículos de distintas regiones“, agrega el ministro Muñoz.

Los autos que operen en aplicaciones tiene que cumplir con criterios similares a los taxis. Imagen referencial: Agencia UNO.

El secretario de Estado detalla que todas estas medidas van en línea con proporcionar seguridad a los usuarios. Además, cumplen con el propósito de manejar más información sobre conductores, y regularizar un rubro que tiene pocas políticas asociadas.

“El foco está puesto en la seguridad y la información. Es decir, el esfuerzo que se ha realizado acá tiene que ver con que todas las personas, tanto conductores como usuarios, que participan de este tipo de servicios, tengan las mejores condiciones de seguridad. Y que los eventos que hemos visto en el último tiempo, en que hay asaltos entre conductor y usuario para uno u otro lado, dejen de ocurrir. O si ocurren, tengamos todos los resguardos y todos los instrumentos y herramientas para poder abordarlos de manera efectiva”, concluye el ministro.