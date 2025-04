“Que te puedan cancelar o ser súper famoso”: por qué es tan atractiva Status AI, la red social en donde todos son bots

La aplicación Status AI fue lanzada en febrero de este año. Lleva más de 2,7 millones de descargas globales y en Chile alcanzó el puesto número siete de descargas general.

La Inteligencia Artificial ha venido a revolucionar el mundo. Desde una fuente inagotable de conocimiento, pasando por crear imágenes con el icónico estilo de Ghibli o gente que la utiliza para no sentirse sola. Dentro de esos escenarios, la app Status AI busca empoderarse como una app donde todos son bots.

Se trata de una red social del tipo X (antes conocida como Twitter), sin embargo, solo te responderán cuentas bots. Una vez que descargas la aplicación, debes elegir el escenario donde quieres desenvolverte. Entre ellos está Hogwarts de Harry Potter y uno tus primeros personajes desbloqueados será Draco Malfoy.

Luego de eso, puedes crear tu propio perfil. Allí podrás elegir tu nombre, una foto de perfil y tu biografía. Una vez realizados los pasos podrás comenzar a publicar y a conseguir interacciones. Junto con los usuarios, podrás encontrar a medios como BBE (BBC), BSPN (ESPN) o GMZ (TMZ) que también reaccionarán a tus publicaciones o crearán historias sobre ti.

Una usuaria de TikTok contó que a pesar de tener varios escenarios disponibles, decidió crearse un personaje propio. “Esto no tiene filtros hasta el momento. No hay respuestas como pre-hechas que tu tuiteas, no. Pones lo que tu quieras, solamente que en inglés. Cada cosa que tu haces provoca que todo el universo reaccione a lo que estás haciendo“.

@4lex.a No he visto a nadie en español hablando de este app!! Le gana a C.ai! Y a Emochi también ♬ sonido original – Alexa ☆

Status AI en el mundo

Según detalla El País, la aplicación ya junta millones de usuarios tras su lanzamiento en febrero de este año. En ese sentido, explican que lleva más de 2,7 millones de descargas globales. Con respecto a Latinoamérica, tiene 1,2 millones. En Chile alcanzó el puesto 7 de descargas general y en España, el 22.

También hablaron con un usuario español de 22 años, cuya serie favorita es Supernatural. “Me gusta usarlo para simular que estoy dentro de mi serie favorita. Me creo un personaje y simulo que soy uno más“. Sin embargo, otra usuaria advierte que “es divertida pero siento que alimenta mucho aislarse del mundo, porque no hablas con nadie real”. Pese a eso, asegura que “es normal que ahora la gente use eso para hablar o saber más de sus personajes favoritos”.

“Lo que resulta atractivo es como puedes crear un escenario falso con alguien que es imposible, como un famoso o un personaje de una serie, y encima tienes una red social falsa que se hace pasar por Twitter donde gente falsa te responde todas tus publicaciones y depende lo que hagas te haces más famoso”, afirma otro usuario de la aplicación.

Con respecto a la interacción de las personas con la IA, un estudio reciente afirma que una relación desequilibrada puede generar dependencia para manejar las emociones y puede volverte socialmente vulnerable al incrementar los sentimientos de soledad aparte de bajar los niveles de sociabilización.