Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy”, fue diagnosticado con ELA: cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad degenerativa que no tiene cura

Las primeras consultas de los pacientes con ELA tienen que ver con la pérdida de fuerza en sus extremidades, constantes tropiezos o incluso dificultad en el habla. Se trata de una enfermedad degenerativa que no tiene un tratamiento para revertirla.

Compartir

El actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, Eric Dane, reveló que recientemente fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Fue en conversación con People, donde el actor señaló estar muy agradecido con su familia “que está a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo”.

“Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de ‘Euphoria’ la semana que viene, Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo“, pidió Dane.

El director de kinesiología en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, Jorge Molina, explicó a The Clinic que “la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que tiene algunas características bien especiales. Lo primero, es una enfermedad neurológica, es una enfermedad degenerativa y es una enfermedad progresiva. Afecta, predominantemente, a una parte del sistema nervioso que es la parte donde se une el nervio con el músculo. Entonces, está catalogada como una enfermedad neuromuscular”.

Los primeros síntomas del ELA

Molina detalla que “lo primero que habitualmente los pacientes describen es que perciben una pérdida de fuerza extraña en una extremidad. El brazo está más débil, las piernas están más débiles. Le pasa a algunos pacientes que se tropiezan constantemente, les parece raro y consultan”.

“Habitualmente consultan a un médico general, el que los va a derivar a un neurólogo y cuando tu le cuentas que empezaste con una debilidad en las extremidades él ya sospecha que potencialmente pueden ser algunas enfermedades, descarta con algunos exámenes, pide unos complementarios hasta que empieza a general la hipótesis que pueda que tenga una enfermedad neuromuscular”, relata.

Por otro lado, la neuróloga y académica de la Facultad de Medicina UDP, Evelyn Benavides, dice que algunos pacientes también experimentan “dificultades para hablar en voz alta, empiezan a hablar con una voz más baja, con menos volumen. En algunos pacientes se puede ver que empiezan a tropezarse, que tienen dificultad para levantar algunos objetos pesados, y esto va dependiendo, sí, de la edad del paciente en que se inicia y del área que se ve comprometida”.

“La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) se produce por una muerte de neuronas motoras y estas neuronas se dañan. En un grupo pequeño de pacientes existe una posibilidad de una causa genética, pero en la mayoría de los pacientes se desconoce la causa. Habría una serie de factores de riesgo que pudieran asociarse, pero que todavía no está tan claro de esto. El tabaquismo, algunas toxinas ambientales como el plomo, pero la verdad es que todavía no está claro en la mayoría de los pacientes por qué ocurre esta muerte directamente relacionada a ese tipo de neuronas y no a otras”, agrega la académica.

¿Hay un tratamiento?

Molina añade que solo existe un tratamiento paliativo. “Es solamente uno para permitir que el paciente viva lo mejor posible. El tratamiento es que el paciente mantenga la musculatura lo mejor que pueda, que mantenga la flexibilidad de sus extremidades y acompañarlo en el deterioro. Hay que educarlo, hay que adelantarlo a los problemas”, indica.

“Esta es una enfermedad poco frecuente o prevalente. Nosotros sabemos que más o menos 700 pacientes tienen la enfermedad en Chile”, afirma.

En tanto, Benavides recalca que “no existe un tratamiento específico para detener la progresión de la enfermedad, lo que se intenta con los tratamientos que tienen que ver con terapias kinesiológicas, fonaudiológicas”.