Condenan a Tottus a pagar indemnización a clienta que le robaron el auto en el estacionamiento del supermercado

La Corte de Apelaciones confirmó la condena al supermercado Tottus, por una clienta que sufrió el robo de su vehículo en un estacionamiento. Con ello, la tienda deberá indemnizar con $6.000.000 a la afectada.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena al supermercado Tottus a pagar a una clienta una indemnización por el robo del auto de la demandante en el estacionamiento de una sucursal de la tienda.

El hecho ocurrió el 5 de mayo de 2017, cuando los padres de la demandante fueron a comprar al supermercado Tottus. Pasadas las 19 horas, dejaron su camioneta Kia Sportage en el estacionamiento de la tienda, y al salir de esta el auto ya no estaba. Horas más el vehículo apareció, pero con daños.

Tras el episodio, la dueña de la camioneta, Joselyn Lavanderos, demandó a Tottus, exigiendo una indemnización. La demandante acusó que el supermercado fue responsable por el robo y los daños por la falta de medidas de seguridad en el estacionamiento. La Corte determinó que el robo fue posible precisamente porque Tottus no adoptó las mínimas medidas de seguridad para garantizar su cuidado.

“Es efectivo que el robo ha sido cometido por terceros no identificados -la investigación del Ministerio Público no arrojó resultados positivos en cuando a su determinación-, sin embargo, aquellos desconocidos pudieron sustraer el vehículo de la actora desde el estacionamiento del supermercado, precisamente porque la demandada no adoptó las mínimas medidas de seguridad para garantizar su cuidado mientras los clientes desarrollaban sus compras”, reclama el fallo.

Con esto, Tottus deberá pagar una indemnización. El tribunal determinó que serán $5.000.000 por daño moral, más $1.000.000 a título de daño moral, con reajustes e intereses corrientes, sin costas. El supermercado apeló, sin embargo, se rechazó el recurso de casación.

“Se confirma la referida sentencia, con declaración que la demandada queda condenada por responsabilidad extracontractual, a pagar las sumas de dinero ya establecidas en el fallo que se revisa, con los reajustes e intereses que se señalan en el motivo de esta sentencia”, concluye.