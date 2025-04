Vlado Mirosevic no despega y se queda sin espacio en primaria oficialista: candidatura liberal depende de alcanzar 35 mil firmas

9.851 militantes son con los que contaba el Partido Liberal hasta el 31 de marzo. Ese número no es suficiente para presentar a su abanderado, el diputado Mirosevic, en la primaria oficialista del sector, considerando que el partido requiere juntar más de 35 mil firmas para presentar una carta, al no estar constituidos en todo el país. Al interior del oficialismo hay incomodidad por su presencia entre presidenciables, dado que el resto de candidaturas de los partidos sí cumple con las condiciones que exige la ley y el Servel. El próximo lunes se espera que la directiva liberal se refiera a la situación de su carta.

“Nosotros estamos todavía juntando las firmas. Tenemos hasta el 29 (de abril) para poder entregarlas ante el Servel”. Esa fue la respuesta que otorgó ayer el diputado Vlado Mirosevic, abanderado presidencial del Partido Liberal, al terminar la reunión con la expresidenta Michelle Bachelet en la que participaron precandidatos presidenciales del oficialismo.

Del grupo que ayer llegó a Capitán Fuentes en Ñuñoa, sede de la fundación Horizonte Ciudadano, dos candidaturas corren riesgo. Una es la de Jaime Mulet (FRVS), cuyo partido le resta constituirse en una sola región, Magallanes, aunque desde el partido afirman que ya consiguieron las firmas hace unos meses y que falta que el Servicio Electoral (Servel) lo oficialice; y la otra es la de Mirosevic, con un panorama más desolador.

“Todos saben que él no va, partiendo por él y sus dirigentes“, dicen altas fuentes del oficialismo sobre Mirosevic y los liberales. Y es que el nombre del diputado, que está en su último mandato en la Cámara de Diputados, no está siendo considerado en la papeleta de primarias.

El principal motivo guarda relación con que su colectividad no está conformada en todas las regiones del país. Al Partido Liberal le resta constituirse en Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Maule, Los Ríos, Aysén y Magallanes.

El artículo 14 de la ley 18.700 es el que define que el partido que quiera presentar una candidatura a la Presidencia debe estar presente a lo largo del territorio nacional, en sus 16 regiones. La acreditación de ese trámite toma un tiempo administrativo para el Servel, por lo cual el ingreso de Mirosevic a la primaria oficialista por esa vía quedaría completamente descartada. De hecho, ese mismo motivo corrió para la senadora Ximena Rincón, carta presidencial de Demócratas, que se restó de la primaria de Chile Vamos producto de lo mismo.

Ello dista del escenario de las otras candidaturas del oficialismo, como las de Gonzalo Winter (Frente Amplio), Carolina Tohá (PPD), Paulina Vodanovic (PS) y Jeannette Jara (PC), donde sus partidos cuentan con su constitución en todas las regiones del país.

Así las cosas, lo que podría llevarlo a la primaria es la letra b de ese mismo artículo, que señala que si el partido no cumpliere con el primer requisito —estar constituido en todo el país— deberá acreditar una cantidad total de afiliados que no sea inferior a las 35.361 firmas. Ese número equivale al 0,5% de los votos válidamente emitidos en la última elección de la Cámara.

Los liberales, al 31 de marzo, contaban con 9.851 militantes. O sea, en lo que resta de abril, deberían sumar 25.510 firmas.

“Estamos desplegados en todo Chile. Estamos juntando firma todos los días. Le pedimos a la gente que nos escucha que firme, que nos dé el derecho de competir. Vamos a hacerle un aporte a la política para dejar atrás esa política farandulera que no le hace bien a Chile, y que además no ofrece nada concreto, sino la industria de la mentira, que es lo que estamos viendo al frente. Queremos ser realistas respecto al país que tenemos adelante”, sumó Mirosevic ayer al salir de la reunión con Bachelet y el resto de precandidatos.

Vlado Mirosevic en su proclamación como candidato presidencial. Foto: Agencia UNO.

“Es una situación curiosa. Mirosevic fue el primer candidato oficialmente proclamado”

Mirosevic fue presentado como el candidato presidencial por el Partido Liberal el 12 de octubre de 2024, en un evento que incluyó la música de los Red Hot Chilli Peppers para su proclamación. En ese mes, de acuerdo a información del Servel, los liberales contaban con 9.755 militantes.

“Es una situación curiosa. Mirosevic fue el primer candidato oficialmente proclamado. Sin embargo, el Partido Liberal aún no cumple con los requisitos mínimos para presentar su candidatura”, dice a The Clinic el analista político Mauricio Morales.

Aunque es difícil el objetivo de Mirosevic para las primarias, Morales no descarta que sí pueda conseguirlo en una eventual primera vuelta. Pero, aclara, “si la idea no es romper la coalición en primera vuelta, y dado que no llega a primaria con los requisitos mínimos, es hora de que dé un paso al costado y compita por la senatorial de Arica”.

Es justamente esa región donde se le vincula su futuro político. Representante de la zona por 12 años, para muchos en el sector ha sido “evidente” que el interés del parlamentario está en disputar la senatorial de Arica, actualmente representada por los senadores José Durana (UDI) y José Miguel Insulza (PS). Este último irá a la reelección.

Al interior del oficialismo señalan que la estrategia de Mirosevic está en utilizar su nombre como un método de negociación para un pacto electoral. “Si se van al PS o al PPD”, dice un dirigente oficialista, que figura algo molesto por la “patudez” de Mirosevic de integrar instancias de precandidatos sin tener su nombre sellado en la instancia.

Al interior de los liberales afirman que Mirosevic va bien encaminado, que están en recolección de las 35 mil firmas, además de juntarlas en las regiones que no están inscritas. Además, señalaron que las firmas restantes se están buscando en zonas donde el partido ya está conformado.

Para Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, “lo que estamos viendo es un proceso propio de la política que tiene que ver con la etapa de negociación. Su declinación de una posible candidatura tendrá que ser compensada cuando se defina los pactos electorales”.

En lo mismo, afirma que probablemente los partidos políticos estén en eso. “No hay que extrañarse ni debe llamarnos la atención de que en estos últimos días se hayan abierto espacios para la negociación. Probablemente no sea el único”.

The Clinic se contactó con la directiva del Partido Liberal para tener una versión al respecto, pero no hubo respuesta. Se espera que el día lunes se refieran a la candidatura de Mirosevic.