La trastienda de la caída de Tomás de Rementería para asumir la sucesión de Isabel Allende en el Senado y que desató una crisis en el PS

El nombre del reemplazo de la ahora exsenadora está en vilo, lo que ha generado duras recriminaciones en la tienda oficialista. Si bien el viernes hubo una reunión de los principales liderazgos del partido en donde se acordó impulsar al diputado, ayer la directiva dio un giro en su postura y apeló a que esta debía contar con la venia de la comisión política. Esto generó la ira de Isabel Allende y del propio De Rementería, quien ha puesto en duda mantenerse como opción al cargo. Como responsables de la caída se apunta al vicepresidente Arturo Barrios y al influyente Andrés Santander, quien figuraba en el esquema inicial del PS para llegar a la Cámara Alta.

“Vergonzosa situación. Un bochorno tremendo“. Así definen al interior de la directiva del Partido Socialista (PS) el entrevero que hubo entre ellos e Isabel Allende, a raíz de la nominación que había hecho del diputado Tomás de Rementería (PS) como su remplazante en el Senado.

“En el cese de mi función como senadora, he tomado conocimiento de la decisión del Partido Socialista de contravenir el acuerdo alcanzado con su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic (…), respecto del remplazo de la senaturía”, señaló ayer Allende por la tarde, quien ya hablaba como senadora destituida por el Tribunal Constitucional, luego de que el órgano definiera su salida por su involucramiento en la fallida compraventa del Estado de la casa de su padre.

Así las cosas, había trascendido que Allende había escogido a De Rementería como su reemplazante en la Cámara Alta. Ello con la venia del PS, quienes señalaban que ameritaba que fuese ella quien escogiera a su sucesor. Sin embargo, el revés se produjo cuando el PS notificó que retiró el nombre propuesto por motivo de que debía ser visado por sus órganos internos.

Con ese antecedente, más tarde sería el propio De Rementería quien envió una carta a la militancia dando a conocer su “renuncia” al escaño que le había otorgado Allende. “He decidido retirar mi nombre para ocupar el cargo senatorial que deja hoy Isabel Allende. Nunca busqué ser senador; acepté la solicitud que me hiciera Isabel y que fue ratificada por la mesa directiva de mi partido, en la cual se reconocía mi labor como diputado y el trabajo que realizamos en conjunto con la senadora Allende”, decía en la misma.

Pero no se quedó únicamente allí en su descargo: “Las decisiones centralistas y los intentos de imponer nombres ajenos a la región me han llevado a enfrentar una situación en la que incluso se había tomado una decisión —formalizada mediante un oficio al Senado— que luego fue retirada”, dijo, señalando que en esas condiciones “se me hace imposible continuar disponible para esta solicitud“.

El diputado Tomás de Rementería. Foto: Agencia UNO.

Las razones encontradas del PS en la baja de Tomás de Rementería

El PS estableció su nueva mesa directiva el sábado pasado, mismo día en que se proclamó a Vodanovic como la abanderada presidencial del partido. Es ahí donde hay un punto de conflicto, dice Allende en su carta.

Integrantes de la nueva directiva señalan a The Clinic que la institucionalidad partidaria es algo que cuidan. El comentario surge para explicar que siempre se buscan respetar los acuerdos establecidos ahí, y que, por lo tanto, en el resguardo de la institucionalidad, la caída “momentánea” de De Rementería se produjo porque faltaba la opinión y el visado de la comisión política del PS, la que iba a reunirse ayer por la noche, pero terminó postergándose el encuentro para hoy a las ocho de la tarde.

Eso sí, una versión de otro integrante de la directiva señala desconocer quién fue la persona que retiró el oficio enviado al Senado y que dejaba a De Rementería como sucesor.

A pesar de ello, en la tienda reconocen que la opinión de la comisión política —instancia que la integra la actual directiva, además de parlamentarios socialistas y otros— es un requisito obligatorio que hasta ahora no se había concretado. “Hay hartos procedimientos que responden no sólo a la ley de partidos, sino también a la estructura interna”, señalan desde la nueva cúpula del PS, apelando a que en una parte de la ley se indica que el órgano intermedio del partido —es decir, el que está entre el comité central y la mesa directiva, en este caso la comisión política, indican— es quien define y quien asume.

De hecho, para ejemplificar el caso, se remiten al momento en que Vodanovic se convirtió en senadora del Maule para reemplazar al actual ministro Álvaro Elizalde, quien dejó el Senado para integrar el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. En esa oportunidad, la ahora carta presidencial del PS pasó por el visado de la comisión política.

No obstante, el diputado Leonardo Soto (PS), exvicepresidente del PS y de una de las directivas que acordó el nombre, señala a The Clinic que “parece inexplicable” lo sucedido ayer, apelando que había un “acuerdo formal, debatido, de la mesa anterior del PS que sesionó el viernes con el único objeto de determinar la decisión de quién sería el reemplazante de la senadora Allende. Se votó por unanimidad por el diputado De Rementería“.

“De manera inexplicable, por razones que todavía son ocultas, alguien decidió retirar el oficio en cuestión y agregar un trámite que nunca estuvo a la vista desde el punto reglamentario político, a la comisión política. Este cambio fue inconsulto con la directiva antigua y con la nueva también, entiendo”, advierte, apelando a que situaciones como esta generan “incertidumbre y desconfianza de los acuerdos que se adoptan y que son revertidos por quién sabe quién“.

El diputado Leonardo Soto, exintegrante de la directiva del PS reemplazada el sábado. Foto: Agencia UNO.

A pesar del episodio de ayer, desde la directiva actual del PS no se descarta que De Rementería vuelva a ser puesto sobre la mesa como el candidato para suceder a Allende. Ello a pesar de que en su carta a la militancia descartó explícitamente asumir el cargo.

Arturo Barrios y Andrés Santander en escena

Con la caída momentánea de De Rementería, quienes vuelven a aparecer en el horizonte para asumir el cupo de Allende son Andrés Santander, asesor en el Ministerio del Interior, y Arturo Barrios, primer vicepresidente de la directiva socialista. Ambos son parte del lote Grandes Alamedas, mismo que el de la exsenadora Allende.

Justamente son esos dos nombres son a los que cercanos al diputado por Valparaíso apuntan como los responsables de su caída. En su carta, De Rementería habló de “decisiones centralistas e intentos de imponer nombres ajenos a la región”. En el entorno del diputado señalan que la alusión es justamente para Barrios y Santander.

Y es que, tal como había adelantado The Clinic, una de las fórmulas que trabajó el PS para resolver la composición de su directiva —disputada entre los lotes del Tercerismo, Nueva Izquierda y Grandes Alamedas— y la sucesión de Allende consideraba el ingreso de Santander al Senado.

Sin embargo, la inclinación de Allende por De Rementería habría dejado descolocados al vicepresidente PS y el asesor de Interior. Ello considerando que su posición de influencia en la directiva del PS cedió en pos de que Camilo Escalona mantuviera la secretaría general del partido, a cambio de que Santander fuese quien se integrara a la Cámara Alta.

El diputado De Rementería fue contactado por The Clinic para este artículo, donde descartó referirse al tema. Desde su entorno señalan que en caso de que la comisión política lo proclamara esta noche, no estaría dispuesto a asumir el cargo de senador, al cual se le había acusado de un posible conflicto de interés, dado que su pareja, la diputada Karol Cariola, es la carta del PC para representar al partido en esa región en la próxima elección parlamentaria de noviembre.