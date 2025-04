Serie de polémicas de Matthei desatan crujidera en Chile Vamos: hay malestar por improvisación y se reabre debate por reestructuración de equipos

Los declaraciones de Matthei en relación al golpe de Estado generaron malestar en sectores de su coalición, donde algunos apuntan a una innecesaria alta exposición y a una falta de preparación a la hora de abordar ciertos temas. Como ejemplo también se pone lo que ocurrió el martes cuando acusó la inexistencia de cámaras de seguridad en el Estadio Nacional, lo que fue desmentido por el Mindep. En Chile Vamos, además, reconocieron que lo de hoy se trató de una "mala frase" y hay quienes apuntan a la necesidad de contar con voceros y un comando más político para la campaña. La abanderada salió esta tarde a asegurar que la izquierda "distorsionó" sus declaraciones afirmó que jamás ha justificado las violaciones de DD.HH.

Compartir

“Mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba”. Esas fueron las palabras que utilizó esta mañana la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), para señalar que el golpe de Estado de 1973 fue justificado.

Sus dichos se dieron en el marco de una entrevista con Sergio Checho Hirane en Radio Agricultura, donde el presentador puso sobre la mesa sus reflexiones sobre el período de la dictadura.

“A mucha gente de tu sector no le ha gustado tu alejamiento sobre este tema”, le señaló Hirane, en parte de la conversación, en relación al golpe de Estado.

“Era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba y mira cómo sigue Cuba ahora. No había otra alternativa”, dijo. Y añadió: “Mi posición es que no había otra“.

Hirane también le preguntó si apoyaba el golpe, pero no la dictadura. Y la respuesta de Matthei fue: “Probablemente al principio, el (año) 73, 74, era bien inevitable que no hubiese muertos. Estábamos en una guerra civil. Pero ya el 78, y el 82, siguen ocurriendo… Ahí ya no. Porque había un control del territorio. Entonces, ahí hubo gente que hizo mucho daño daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie frenó a tiempo”.

Chile Vamos reconoce mala frase e internamente hablan de poca preparación para abordar temas

Sus declaraciones se difundieron rápidamente por las redes sociales y desataron una ola de críticas desde el Gobierno —por parte del propio Presidente Gabriel Boric— y de los abanderados presidenciales del oficialismo.

Pero el malestar también se provocó dentro de Chile Vamos al entrar en un área especialmente compleja para el sector.

Si bien en la coalición hay quienes destacan que se trata de una posición que Matthei ha manifestado en ocasiones anteriores y que coincide con la que han expresado en los últimos años personeros de la UDI, se reconoce que hubo poco cuidado en las palabras utilizadas para hablar de las muertes ocurridas en el primer año de dictadura.

De hecho, públicamente hubo parlamentarios que reconocieron que sus dichos no fueron los más adecuados. “No podemos permitir que por una mala frase o una declaración descontextualizada, se ponga en duda su compromiso con los derechos humanos”, dijo el senador RN Francisco Chahuán.

El senador RN Francisco Chahuán. Foto: Agencia UNO

Fuera de grabación, en tanto, otros dirigentes manifestaban a The Clinic un fuerte malestar por las declaraciones de Matthei y apuntaron a una “improvisación” más dentro de su campaña, recordando que el martes la candidata ya había causado polémica al acusar que en el Estado Nacional no existían cámaras de seguridad, en circunstancias de que un dispositivo la filmó en ese lugar un día antes dando un punto de prensa con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

“Todo ha sido una demostración de la improvisación y la poca preparación de los temas“, señala un dirigente del sector.

La lectura que hacían en un sector de Chile Vamos es que con sus dichos, Matthei se movía más a la derecha del espectro político, en el marco de un enfrentamiento con candidatos presidenciales que están hacia su ala derecha, como José Antonio Kast (P. Republicano) y Johannes Kaiser (P. Nacional Libertario).

El problema, añadían las mismas fuentes, es que esto podía espantar también al electorado más de centro y liberal, que se considera que hasta ahora ha sido más receptivo con Matthei. Dirigentes de Chile Vamos tomaron contacto con grupos de centro que les transmitieron malestar por las declaraciones, indican dirigentes.

De hecho, el senador de Demócratas, Matías Walker, fustigó las declaraciones de la abanderada de Chile Vamos. “Los golpes de estado y las violaciones a los DDHH siempre son evitables, ya sea que se comentan por dictaduras de derechas o de izquierdas”, expresó.

Necesidad de voceros y un generalísimo

En Chile Vamos, por lo demás, se reabrió el debate en torno a la necesidad de una reestructuración de los equipos que acompañan a la abanderada.

En el sector hay quienes consideran que Matthei ha estado altamente expuesta en los últimos días, dando sucesivas entrevistas y realizando distintas actividades, en las que ha entrado a debates de la contingencia sin el plan más adecuado, según señalan dirigentes.

Por lo mismo, hay quienes piden que prontamente se cuente con voceros de campaña y con liderazgos definidos que salgan a defender a la exalcaldesa cuando reciba ataques los partidos del oficialismo, del Gobierno o de la derecha que no pertenece a Chile Vamos.

Los más duros, de hecho, hablan de la necesidad de cambiar equipos y aseguran que no se nota un claro diseño de campaña.

Por otra parte, para algunos se hace vital contar prontamente con la figura de un generalísimo o de un jefe de campaña, que apoye comunicacionalmente a la abanderada y que sea un rostro que la ayude en lo territorial y en la estrategia.

Matthei y las directivas de los partidos de Chile Vamos.

La definición ha estado pendiente, y dentro de la coalición indican que se está a la espera de que se zanje si Chile Vamos realizará o no primarias presidenciales, algo que se debe definir antes del plazo fatal del 30 de abril.

“Obviamente que ya hay que contar con un jefe de campaña o estratega para enfrentar la campaña, así como nominar los voceros y estar coordinados cuando se tenga que hacer declaraciones por algún tema”, dijo esta mañana a The Clinic el diputado UDI Cristhian Moreira, cuando Matthei aún no emitía sus declaraciones relacionadas al golpe de Estado.

Moreira reconoció que en el episodio de las cámaras del Estado Nacional “faltó un poco de asesoría”. “Quizás se le pasó o no le advirtieron“, dijo.

Por su parte, el jefe de bancada UDI, Henry Leal, dijo esperar que la definición de un generalísimo se tome de aquí a fin de mes. “Si hay primarias, tiene que haber un jefe de campaña y un comando oficial, porque eso permitirá ordenarnos. Ahora, en la contingencia, cualquier opinión de pronto con una cuña, puede pasar cualquier cosa”.

La abanderada, de todos modos, en las últimas semanas nombró como jefe territorial al UDI Felipe Valdovinos y dentro de la colectividad indican que hasta el momento se han ido formando comandos regionales.

Matthei dice que se distorsionaron sus dichos y afirma: “Nunca he justificado las violaciones de DD.HH.”

Durante la tarde, desde el equipo de Matthei transmitieron a las filas de Chile Vamos que la candidata estaba próxima a grabar un video donde abordaría sus dichos de esta mañana.

Finalmente, cerca de las 17:30 horas, la exalcaldesa subió a sus redes una declaración en la que sostuvo que “todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia” en 1973.

Todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia.

Entre ellos, la izquierda que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho, con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba.… pic.twitter.com/JK4MvWuLad — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) April 16, 2025

“Entre ellos —dijo—, la izquierda que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho, con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba. El golpe fue, lamentablemente, el resultado de un fracaso colectivo, la incapacidad de la política para encontrar una vía democrática de solución a los desacuerdos.

En la grabación insistió con sus críticas a sus adversarios políticos: “Hoy, la izquierda, que hace Gobierno con el Partido Comunista, que justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte, distorsiona groseramente mis dichos. Se los digo fuerte y claro: Nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso, ha sido siempre con el diálogo y la democracia”.