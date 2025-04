Concejales destituyen a mano derecha del alcalde de Independencia: acusan eventuales escuchas por cámaras con audio no autorizadas

El concejo municipal de Independencia aprobó, con votos desde el Partido Comunista al Partido Republicano, la remoción de Sebastián Sotelo, administrador municipal y mano derecha del alcalde Iglesias. Concejales apuntaron a que el administrador tenían conocimiento del uso de cámaras con captación de audio al interior del municipio, lo cuál no fue informado a los funcionarios. Además, apuntaron a malos tratos.

En una sesión extraordinaria del concejo municipal de Independencia, concejales aprobaron con gran mayoría la remoción del administrador municipal, y mano derecha del alcalde Agustín Iglesias (ind-UDI), Sebastián Sotelo.

En total, fueron seis votos a favor y solo tres en contra (incluido el acalde), con apoyo transversal desde el Partido Comunista hasta republicanos. El motivo de su destitución responde a acusaciones de eventuales escuchas, ya que al interior del municipio estaban instaladas cámaras con captación de audio, de las cuales los funcionarios municipales no estaban al tanto de su existencia.

Los ediles que denunciaron el hecho reconocieron que no tenían evidencia que la actual administración hiciera uso del audio de estas cámaras. De todas firmas, apuntaron a que el alcalde Iglesias y su administrador municipal, teniendo conocimiento de esto, no lo informaron a los concejales, y no hicieron nada por impedirlo.

En la sesión, que fue únicamente convocada para votar la remoción del administrador municipales, ediles expusieron sus argumentos. De acuerdo con lo que expusieron estos, en la última sesión del concejo el alcalde había reconocido tener conocimiento de la existencia de las cámaras.

El concejal José Miguel Cuevas (PS) destacó que “fuimos testigos de una declaración en la que se nos confirma que en la ilustre Municipalidad de Independencia existen cámaras que no tan solo graban imágenes, sino que también lo que los trabajadores, funcionarios, vecinos, vecinas, usuarios, incluso concejales y todos quienes hagan ingreso a este inmueble conversan entre ellos o entre nosotros”.

Los reclamos de los concejales de Independencia

Los concejales denunciaron que Sebastián Sotelo, tenía un historial de las malas prácticas. De acuerdo denunció Cuevas, el administrador municipal, que previamente había trabajado junto a Daniela Peñaloza en Las Condes, habías sido “objeto de múltiples denuncias por parte de funcionarios y funcionarias municipales por maltrato y persecución laboral”. En esa línea, sospechan que pudo haber, efectivamente, utilizado las cámaras con audio a su favor, algo que fue desmentido por el alcalde.

La concejala Leyla Pichara (FA), expuso que “en Chile la prohibición de la instalación de cámaras con audio en espacios laborales sustenta un principio legal que protege la vida privada, la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores. Esta regulación se encuentra respaldada por varias normativas y criterios interpretativos”.

En esa línea, señaló que “grabar audio en el espacio laboral sin el consentimiento de los trabajadores puede considerarse una intromisión indebida en su vida privada”.

Sobre las sospechas, afirmó que “hay muchas denuncias también de funcionarios y funcionarias que han sido destituidos, sumariados. Y no puede ser que esta administración haga malas prácticas como, por ejemplo, desvincular sin cumplir los procesos administrativos correspondientes”.

La edil afirmó que no es posible que hayan tenido conocimiento de estas cámaras y no las hayan removido.

El concejal republicano, Máximo Breake, se sumó a los cuestionamientos. “Si esta administración sabía que efectivamente estaban los micrófonos y se podían activar, tenía que haber hecho la denuncia correspondiente. Porque esto es totalmente gravísimo frente a los funcionarios municipales y a las conversaciones privadas que uno puede tener en los pasillos“.

Los concejales argumentaron que la falta a la confianza que marcó este hito es argumento para la remoción. Los únicos concejales que se opusieron al despido del administrador municipal Macarena Díaz y Manuel Jara.

La defensa del alcalde a las acusaciones por eventual espionaje

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias defendió a quien fuera su mano derecha. En su defensa, comenzó aclarando que la instalación de cámaras fue en la administración anterior. Sobre esto, destacó que esta alcaldía no hizo uso del audio en ningún momento.

Además, destacó que no es un delito tener cámaras en un lugar público.

“Si bien el dispositivo principal de almacenamiento de cámaras maneja audio, esta función está deshabilitada. Con respecto a los dispositivos, si tiene micrófono incorporado, como le indica el detalle del modelo, pero esto se debe activar cada vez que se quiera escuchar, ya que sólo se utiliza en tiempo real. Es decir, no hay una escucha constante”, aclaró.

Además, destacó que no hay ninguna denuncia por escuchas, y de conocerse algún antecedente, esto debe informarse. “La instalación de cámaras no fue durante esta administración. Cuando ustedes presentaron, se tomaron acciones inmediatamente, no hay audio en las cámaras, no hay ninguna denuncia por escuchas de conversaciones, y si la hubieran, lo animo a presentarlas“, insistió.