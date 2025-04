Senador Rojo Edwards: “Llamo a republicanos a analizar este nuevo escenario y abrirse a primarias con libertarios y socialcristianos”

El parlamentario señala estar dispuesto a lo que proponga el partido en materia electoral, lo que incluye ser considerado para ser nominado como candidato presidencial de su tienda. A su vez, llama a que José Antonio Kast muestre apertura a la realización de una primaria en la "nueva derecha", ante la inminente primaria que efectuará Chile Vamos. "La primaria es la forma amplia y convocante que permite definir una candidatura única que pueda ganar. Por lo tanto, es un test también de la apertura de Kast", dice.

Una definición que ocurra lo más pronto posible. Esa es la impresión que tiene el senador Rojo Edwards (Partido Social Cristiano) sobre la definición que debiese tomar su partido en la discusión presidencial.

Su tienda política, según dijo la presidenta de la misma, Sara Concha, presentará un candidato a primera vuelta, que se sumaría a los nombres de José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario). Sin embargo, para Edwards, el camino debiese definir un candidato único o, aprovechando que firmaron un pre-acuerdo parlamentario, inscribirse en unas primarias conjuntas y concentrar el apoyo en un sólo nombre, el vencedor de esa instancia.

“La forma de aumentar la fuerza de la nueva derecha es con un candidato electo vía primarias. Si no hay primarias, se está enviando una señal, esta vez del candidato Kast, que no tiene un apertura para la resolución de controversias en un posible futuro Gobierno”, dice en esta entrevista.

—¿Por qué los republicanos, libertarios y socialcristianos decidieron formar su nuevo pacto?

—Somos muchos los que defendemos la libertad, que defendemos la seguridad de las personas, la familia y la patria, y consideramos que la vieja derecha simplemente no ha defendido con fuerza principios que son importantes. El último ejemplo fue la reforma de pensiones. Nosotros como sector habíamos defendido una idea básica de valoración del esfuerzo, de defensa de la propiedad y la libertad que implicaba no entregarle parte de nuestros ahorros al Estado. Chile Vamos cedió en algo básico. Como senador participé de todas las sesiones de la comisión de Trabajo e hice ver esta postura en todo el proceso. Ellos simplemente cedieron en cosas que no podían ceder. La vieja derecha no ha defendido los principios que nuestro sector generalmente lo hace.

—¿Por qué no estuvo en el punto prensa del día lunes?

—Lo que se hizo es un pre acuerdo parlamentario. El camino lógico después es avanzar hacia un acuerdo parlamentario, pero también hacia una conversación programática. Ahí los parlamentarios tenemos que estar considerados si esa conversación se abre. Pero si vamos a tener una discusión programática posterior a un acuerdo parlamentario, también tenemos que tener una conversación hacia una primaria única presidencial que pueda ganar en primera vuelta para pasar a segunda vuelta. No tiene sentido práctico lo que propone José Antonio Kast, en circunstancias que se está gestando un acuerdo que crea un nuevo sector que es la “nueva derecha”.

—No contestó la pregunta de por qué no asistió.

—Porque el partido socialcristiano tiene que definir su candidato presidencial y yo me atengo a lo que buenamente se disponga, pero en ese punto de prensa no fueron parlamentarios, con excepciones ocasionales, pero no veo porque yo habría tenido que ir.

—Este acuerdo permite proyectar un acuerdo en materia presidencial?

—¿Por qué es tan clave que republicanos y todos estemos de acuerdo con una apertura hacia primarias? Porque me pregunto qué pasa si uno de nuestros candidatos presidenciales gana, ¿con quién va a gobernar? Con los parlamentarios que fueron electos en la lista, con la cual se acordó, y además los que se sumen en la segunda vuelta. Yo pregunto cómo vamos a lograr tener una buena disposición a futuro si no existen mecanismos de resolución de controversias razonables para cuando hayan desacuerdos. Lo digo en general, pero obviamente que la decisión presidencial es la primera prueba de que esta derecha puede definir de manera razonable las diferencias que pueda tener. Por lo tanto, si se está pensando en un acuerdo parlamentario que pueda tener una segunda disposición programática, es clave que todos los partidos acepten mecanismos de resolución, como una primaria para resolver quién es el candidato presidencial de la “nueva derecha”.

Es evidente que llegar con una candidatura presidencial aumenta las posibilidades de pasar a segunda vuelta. Si no hay un mecanismo de resolución, podríamos llegar con tres candidatos presidenciales, lo que implica que perderíamos de todas maneras en primera vuelta, porque si Chile Vamos tiene un solo candidato y la izquierda también, nosotros divididos en tres, matemáticamente no da. Entonces llamo a republicanos a analizar el nuevo escenario y que se abra y dé una muestra de que este acuerdo parlamentario si estamos pensando con la posibilidad de ganar en el sentido de darse gobernabilidad, y no veo gobernabilidad posible para un pacto que no es capaz de llegar a un candidato único o primarias.

—Ahora que Chile Vamos se afina para hacer una primaria se hace necesario que lo hagan también, no?

—Claro. Una gran cantidad de militantes de los libertarios y del Partido Social Cristiano estuvimos en el partido republicano, incluyendo a Kaiser y a mí. Eso hace mucho más importante que exista una forma de demostrar que hay una posición de apertura para resolver las diferencias. La primaria es la forma amplia y convocante que permite definir una candidatura única que pueda ganar. Por lo tanto, es un test también de la apertura de José Antonio Kast de allanarse a la primaria de la “nueva derecha”.

—Está disponible para ser candidato presidencial?

—El PSC ha decidido que va a llevar candidato, y que está por hacerlo a primera vuelta. Yo estoy y me atengo a lo que buenamente el partido decida con todas las ganas, fuerzas y salud.

—¿Le gustaría ser parte de una primaria conformada por esta “nueva derecha”?

—Si el partido así lo decide, estaré atento y disponible.

—¿Por qué se demoran en escoger un candidato presidencial en el PSC?

—Los escenarios han ido cambiando fuertemente. El preacuerdo parlamentario cambia este escenario. Por lo tanto, creo que la definición presidencial debiese tomarse lo antes posible, pero el partido tiene que ir analizando los escenarios y eso es lo que hemos hecho.

—No le ha llegado un acercamiento para proponerlo como candidato?

—Hemos conversado mucho, la mesa también se ha reunido, y está funcionando perfectamente. Y como dijo la presidenta Sara Concha me atengo a que esta semana o la próxima se pueda tomar una decisión final que permita proyectar al partido, en el entendido que el partido socialcristiano tiene que tener candidatura presidencial, de lo contrario corre el riesgo de tener un resultado menos favorable en las parlamentarias.

—Sara Concha mencionó que buscarían tener ese candidato presidencial en primera vuelta. Ateniéndonos a la realidad del sector, donde no hay primarias establecidas: ¿No preferirían apoyar a Kast o Kaiser en primera vuelta?

Lo que pasa es que cuando tú apoyas a un candidato, no puedes presentarle a la ciudadanía tu propio proyecto, y tus proyectos son distintos. Por lo tanto, en el caso que uno haga una primaria, en la primaria el partido puede comentar y hacerle ver a la ciudadanía su proyecto político. En la ausencia de una primaria, a mí me sale bastante más difícil considerar una opción como esa.

—Usted tenía un proyecto libertario. ¿Por qué se queda finalmente en el Partido Social Cristiano?

—Yo soy parte del Movimiento Libertad, que nosotros la falta de defensa de libertad en el segundo proceso constituyente, la falta de derecho, familia y soberanía, nos hizo salirnos del Partido Republicano. El Movimiento Libertad como movimiento tenía una declaración de principios que era completamente acorde a los del Partido Social Cristiano. Por eso como movimiento nos unimos al Partido Social Cristiano y estamos muy contentos con la militancia.

—¿No es un problema para la oposición dividirse en tantos candidatos?

—La forma de aumentar la fuerza de la nueva derecha es con un candidato electo vía primarias. Si no hay primarias, se está enviando una señal, esta vez del candidato Kast, que no tiene un apertura para la resolución de controversias en un posible futuro Gobierno, porque si ganamos con nuestro candidato o con un candidato presidencial de la “nueva derecha”, sea del PSC, del Nacional Libertario o del Republicano, tendrá que haber una forma de ir tomando decisiones en conjunto. Si no se abre a las primarias, queda, por cierto, más en duda la apertura que pueda tener para que un candidato de la “nueva derecha”, si se convierte en Presidente de la República, se pueda hacer un buen gobierno y que se garantice gobernabilidad. Por eso es clave con lo que ocurra en estas dos semanas que vienen.