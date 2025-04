Toxina butulinica Alaska E43: la sustancia encontrada en el cuerpo de Pablo Neruda que podría transformar su muerte en un asesinato

Según investigaciones, se analizó una muela del poeta Pablo Neruda en donde se encontró clostridium botulinum Alaska E-43. "Lo que produce esta toxina es parálisis porque actúa sobre las neuronas motoras. Actúa sobre algo que se llama la presinapsis", explica el académico Christian Palavecino.

Compartir

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se reunió este jueves con la sobrina nieta del poeta Pablo Neruda para analizar los nuevos antecedentes en la causa judicial que investiga su fallecimiento. “Hay nuevos antecedentes que ha hecho llegar, entre otros, la familia de Pablo Neruda”, aclaró el ministro.

Gajardo explicó que “son antecedentes que dan a entender que hay una concentración inusual de agentes tóxicos en el cadáver de Pablo Neruda. Por lo mismo, eso podía llevar adelante esta tesis de que no murió por causas naturales. Es muy importante que podamos esclarecer qué pasó”.

Según investigaciones, se analizó una muela del poeta en donde se encontró clostridium botulinum Alaska E-43. Al respecto, el doctor e investigador de la Universidad Central, Christian Palavecino, señaló a The Clinic que “lo que pudieron obtener ahí fueron segmentos de ácidos nucleicos de una bacteria que coincidiría con una cepa. Esa cepa bacteriana sería la Alaska E43, esa cepa es productora de una toxina y es la manera en que causan daño“.

“Al encontrar esa cepa en los restos de Pablo Neruda, es probable que haya sido intoxicado por esa cepa. Es decir, que haya muerto por la toxina que produce la bacteria”, añade.

Las dudas en torno a la muerte de Pablo Neruda

El académico es enfático en aclarar que “una es la toxina y otra es la bacteria. La bacteria es la que produce la toxina. Entonces, normalmente los casos en que se producen intoxicaciones o toxoinfecciones es porque esta bacteria puede contaminar ciertos alimentos”.

“Se puede encontrar, por ejemplo, en conservas porque la bacteria no vive en presencia del oxígeno, pero forma esporas y estas esporas son resistentes. Por ejemplo, en alimentos que están en latas de conserva se puede mantener viva, multiplicarse y cuando la gente la come se intoxica. Si la bacteria está viva también se pueden infectar y ahí tenemos una toxoinfección”, continúa.

“El colocar solo una toxina es una intoxicación y el infectar con la bacteria es una infección y la infección produce la toxina, la que es letal. A Pablo Neruda pudieron hacerle cualquiera de las dos cosas. Pudieron haberle puesto únicamente la toxina purificada, ya que se encontraron los ácidos nucleicos de la bacteria. Quizás iba también con bacteria o le inyectaron la bacteria. Pueden haber sido las dos cosas”, teoriza.

¿Qué produce la toxina?

Palavecino afirmó que “lo que produce esta toxina es parálisis porque actúa sobre las neuronas motoras. Actúa sobre algo que se llama la presinapsis. Es decir, evita que el impulso nervioso que envía nuestro cerebro para que se muevan los músculos, que ese impulso llegue al músculo“.

“Los músculos dejan de moverse. Los síntomas más comunes son la debilidad muscular, visión borrosa y luego se produce una parálisis severa en que las personas pierden el tono muscular. Tu les levantas el brazo, lo sueltas y el brazo cae. Finalmente terminan murieron por un paro cardiaco porque el corazón deja de recibir la señal que tiene que latir o por sofocación porque ya no puede respirar, los músculos que nos permiten respirar dejan de recibir la orden de respirar. No es una muerte cómoda, no es una muerte tranquila”, indica.

“La Alaska 43 fue aislada en el año 2008”

Palavecino detalla que “esa cepa, la Alaska 43, fue aislada en el año 2008. Es decir, varias décadas después del fallecimiento de Pablo Neruda. Entonces, es controvertido sindicar a esa bacteria y a esa cepa en particular como la responsable de la muerte si para la década del 70 no se había identificado esa cepa. No se tenía en bancos de cepa, no existía como para manipular la cepa”.

“Lo que se encontraron fueron restos de ácido nucleico, del DNA, que podría ser de una cepa muy similar a la Alaska. Como son similares, se puede catalogar o que los investigadores la catalogaron como parecida a la Alaska o muy similar a la Alaska”, afirma el académico.