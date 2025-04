Opinión 18 de Abril de 2025

Pecadores, la nueva película de Ryan Coogler: una fábula gótica sobre colmillos, blues y redención

Por Cristián Briones

El director Ryan Coogler tomó por asalto el cine de Hollywood hace poco más de una década, y desde entonces ha cosechado éxitos con películas como "Creed" y "Pantera Negra". El columnista de cine de The Clinic, Cristián Briones, señala que en su nueva película, Pecadores, “nada es nuevo, y todo lo es. Es un cliché tras otro, y de pronto ese cliché es algo que no habías visto nunca en una película”, y añade que “Coogler se niega a que sea menos de nada. Su historia no es una que podamos dar por terminada. Pecadores no puede quedarse quieta, es su tema y el talento de su autor”.

Compartir