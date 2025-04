Con recado a Vodanovic: el saludo de Carolina Tohá al PS tras los días de alta tensión con el PPD

La exministra del Interior realizó una publicación para saludar al Partido Socialista en su aniversario 92. Destacó a figuras como su padre José Tohá y a Salvador Allende, junto con compartir imágenes en las que aparece con referentes como Michelle Bachelet y José Miguel Insulza. "Más que una familia, somos una historia vivida en común", fue parte de lo que escribió.

Por The Clinic

Compartir

Tras días de alta tensión entre el PS y el PDD, fundamentalmente por la proclamación de Paulina Vodanovic como carta presidencial, Carolina Tohá realizó este sábado un especial saludo al Partido Socialista.

A través de una publicación en sus redes sociales, la exministra del Interior se pronunció para saludar a la tienda de calle Paris en el marco de su aniversario 92.

Junto con destacar a figuras como su padre José Tohá y a Salvador Allende, Tohá compartió imágenes en las que aparece junto a históricos militantes del PS como Michelle Bachelet, José Miguel Insulza, Carlos Montes e Isabel Allende.

Pero en lo más sustancioso de su publicación, Tohá dejó un mensaje en el que nuevamente puso en evidencia su discrepancia con Paulina Vodanovic a la hora de definir la relación entre el PS y el PPD.

“Más que una familia, somos una historia vivida en común. Una historia de compromiso, de luchas compartidas, de dolores, convicciones y conquistas memorables”, partió expresando Tohá.

“Desde José Tohá y Salvador Allende, hasta las nuevas generaciones que siguen creyendo en la justicia social y la dignidad como horizonte. Feliz aniversario al Partido Socialista de Chile. Gracias por sus contribuciones al país durante estos 92 años, ayer, hoy y siempre”, agregó.

“No hay una hermandad”

Cabe recordar que tras su proclamación como abanderada presidencial del PS, Paulina Vodanovic defendió la determinación de su partido de llevar candidatura propia a las primarias, en desmedro de apoyar a Carolina Tohá, carta del PPD.

Y en declaraciones posteriores a su proclamación, Vodanovic marcó diferencias entre el PS y el PPD. “Esta idea de que los partidos del Socialismo Democrático somos todos uno no es real”, dijo en una entrevista en Canal 13, remarcando que “aquí no hay una hermandad, no hay dos partidos que han actuado unidos por toda la vida”.

La determinación del PS de llevar precandidatura presidencial propia a las primarias, pero sobre todo las declaraciones de Vodanovic provocaron profunda molestia en el PDD. El asunto derivó en una serie de declaraciones cruzadas, elevando así la tensión entre ambas colectividades.

La propia Tohá, en una entrevista en Radio Pauta, exhibió su desacuerdo con Vodanovic afirmando que el PS y el PPD “sí son partidos hermanos, que han accionado históricamente de esa manera, y yo espero que en el futuro actúen de esa manera también, más allá de que son dos partidos distintos”.