Jaime Pizarro, ministro del Deporte: “No veo que ingreso de Carabineros a los estadios provoque una modificación conductual de las barras”

El ministro del Deporte, durante esta semana, ha transitado por los estadios que se utilizarán para el Mundial Sub 20 de Chile que comienza en septiembre. Pero principalmente ha tenido que transitar entre el Congreso y La Moneda. Su agenda se ha visto invadida por aspectos de seguridad a propósito de la tragedia del Estadio Monumental que ocurrió durante el partido entre Colo Colo y Fortaleza, en la que murieron dos hinchas del club del que es ídolo. "El vivir una tragedia así es una situación dura, compleja, muy difícil, muy sensible para una institución, pero especialmente para la familia es una situación durísima", admite. En esta entrevista, comenta la salida de la exdirectora de Estadio Seguro, Pamela Venegas, defiende el fin del programa y evita hacer una autocrítica a nombre de Gobierno. "Solo en estas coyunturas uno puede pensar en cómo mejorar, en cómo perfeccionar, en cómo superar", responde.

Esta semana, para el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, ha sido una de las más intensas de su gestión y eso que le tocó ser anfitrión de los Juegos Panamericanos en 2023. Entre reuniones y visitas a estadios para el Mundial de Fútbol Sub 20 que se realizará en Chile durante septiembre y octubre, también ha tenido que asistir al Congreso para entregar antecedentes de los hechos ocurridos la semana pasada en el Estadio Monumental en el partido entre Colo Colo y Fortaleza de Brasil, en donde fallecieron dos jóvenes y barristas ingresaron a la cancha forzando la suspensión del partido.

En las oficinas del Ministerio, ubicado en Providencia, relata a The Clinic lo primero que se le cruzó por la mente cuando vio que se rompían los acrílicos de la galería norte del Monumental e hinchas hacían ingreso al césped.

Pizarro estaba ahí y su hijo, Vicente Pizarro, quien juega de volante en Colo Colo -club en el que el ministro es ídolo por su pasado como futbolista-, estaba en el banco de suplentes cuando ingresaron los barristas. A pesar de la incertidumbre de la situación, cuenta que no tuvo miedo, y que se quedó esperando a que decantara.

Tras el trágico hecho, se le pidió la renuncia a la directora de Estadio Seguro, Pamela Venegas, quien dependía del ministro de Seguridad, Luis Cordero. Dicho programa se cerró y, tras ello, Pizarro ha estado en constante movimiento entre reuniones ligadas a la coyuntura en el Congreso y en La Moneda y también en terreno preparando los próximos eventos deportivos aparte del Mundial, como por ejemplo el Mundial U-20 de Rugby que se realizará en 2025 y las gestiones para que Chile sea el organizador de los Juegos Olímpicos 2036.

—Usted estaba ahí presente para los eventos ocurridos en el Estadio Monumental. ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando vio que se estaba invadiendo la cancha?

—Fue una situación bien compartida, pero lo primero dentro de un espacio de sorpresa por cómo se produce la situación, por el momento en que se produce y bueno, a partir de eso, todo lo que viene como consecuencia de esa interrupción. Porque evidentemente hay una situación deportiva y eso genera, en el resto de los asistentes, una tensión producto de lo que significa evacuar el estadio, tener que salir y lógicamente que esa es una situación que yo creo que es lamentable porque indudablemente genera consecuencias importantes. Aún cuando uno puede entender la razón que podría haber motivado una reacción, pero que claramente ninguna situación puede estar justificada en eso.

—Su hijo estaba en el banco de suplentes ese día. ¿Pensó en él? ¿Lo llamó? ¿Tuvo miedo usted de que le pasara algo en el estadio?

—No, yo estaba en el estadio y vi ese proceso. Esperé un buen tiempo en que fuera decantando. La verdad es que esa primera parte y la salida de la gente del campo fue relativamente rápida también, solo que el proceso del partido quedó detenido. Y los jugadores de Fortaleza, razonablemente, rápidamente se fueron al túnel. La banca en que ellos estaban era más próxima al túnel de retiro hacia los camarines, por lo tanto hicieron esa trayectoria muy rápido. Obviamente que el grupo de Colo Colo se quedó a la expectativa ahí en la cancha, pero quedó muy poca gente en la cancha.

—Ahí usted recibió llamados del ministro Cordero, del Presidente…

—No, en ese momento estaban todos en sus labores, yo estaba en el estadio y esperé ahí hasta poder salir. En ese momento ya el partido había sido suspendido, dado que la autoridad así lo había señalado. Posteriormente, el ministro Cordero hizo un punto de prensa en el Ministerio de Seguridad respecto de los alcances de esta situación porque obviamente dentro de las competencias y dentro de los espacios que corresponden el debía tener esa vocería y liderazgo en esa materia.

—Usted es ídolo de Colo Colo. ¿Cómo evalúa usted que esta tragedia haya atravesado el centenario del club?

—Ambas cosas son momentos muy particulares. Por un lado, el vivir una tragedia así es una situación dura, compleja, muy difícil, muy sensible para una institución, pero especialmente para la familia es una situación durísima. Evidentemente y entiendo absolutamente que cualquier otra actividad o evento debe quedar en un tono de simplemente de conmemorar, pero no en tonos festivos porque creo que no es posible. Es por eso que entiendo que en general todos aprecian que sea así porque entienden la coyuntura que se está enfrentando.

—¿Ha podido comunicarse con las familias de las víctimas?

—No, no directamente. En algún momento me han solicitado colaboración para ciertos contactos y eso lo realicé en el momento que correspondía. También siento que hay un espacio que es muy íntimo, que es muy personal, que es muy familiar y ,sobre eso, prefiero ser siempre muy respetuoso porque entiendo la sensibilidad que provoca.

—Usted también fue futbolista. ¿Cómo ve el momento que está viviendo el fútbol ahora?

—El fútbol tiene algunos elementos que pueden ser comunes y que tiene ese atractivo de la competencia, del estadio lleno, de lo que implica una localía, en fin, elementos que pudieran ser bastante transversales en el tiempo. Sin embargo, creo que las expresiones en que se dan ciertas acciones, evidentemente son distintas y han ido cambiando.

Y eso es algo que todos apreciamos, reconocemos, más allá de poner un horizonte en los 90 o en los 80. Ha habido una evolución, han existido otros espacios que por cierto son mucho mejores que los de antes. Si uno mira hoy día los recintos, los estadios, claramente están en mucho mejores condiciones de operación, de logística que hace 20 años atrás. Pero eso no hace todo y efectivamente ha habido otros cambios que han afectado y que yo creo que son los que primero hay que atender porque son las conductas que deben ser modificadas.

“Solo en estas coyunturas uno puede pensar en cómo mejorar, en cómo perfeccionar, en cómo superar”

A pesar de que la agenda del ministro ha tenido más reuniones de lo usual, advierte que en realidad el ritmo de trabajo no cambia. Ahora que no hay Estadio Seguro, confía en la labor que cumplirá el Ministerio de Seguridad en planificar la reducción de la violencia en los estadios.

Pizarro realiza una evaluación de los hechos y las decisiones que hasta ahora se han tomado en esta materia. Sin embargo, evita hacer una autocrítica respecto a la labor del Gobierno en cuanto a la continuación de Estadio Seguro y prefiere enfocarse en los desafíos venideros.

—Haciendo un análisis general. ¿Qué falló ese día?

—Probablemente yo no soy el más indicado para darle esa respuesta en líneas generales. Por ejemplo, hay temas donde el plan de seguridad no es algo que nosotros conozcamos. No es un recinto que esté dentro de nuestro control y a veces en esas condiciones cualquier opinión que uno pueda tener va a ser solamente de impresiones y yo creo que esto requiere de certezas y absoluta seguridad en esos datos. Sin perjuicio de eso, creo que hay elementos que sí son conocidos, por ejemplo que hubo un grupo que se coordinó para tratar de ingresar de forma de avalancha, tratando de vulnerar el espacio de control, por así decirlo. Eso es uno de los elementos que uno dice: bueno, es un primer punto que uno tiene que considerar.

Hoy día la Fiscalía también lleva adelante una investigación y eso obviamente hay que esperar cuál va a ser el resultado también de esa investigación sobre el resto. Tuve oportunidad de ver el inicio del partido, que tuvo la asistencia que tuvo, o sea, comillas “un espacio de un partido normal”, por así decirlo, durante el primer tiempo. Entonces, hay que esperar que la investigación tenga su respuesta como corresponde.

—¿Cuál es la planificación que existe en adelante a propósito de qué se va a hacer sin Estadio Seguro ahora?

—Hay claramente una nueva institucionalidad. La operación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública indudablemente es distinta porque recién comienza a implementarse, porque va a tener adicionalmente las subsecretarías que también van a tener sus ámbitos de acción, porque a partir de eso se reformularán ciertos espacios de coordinación, de trabajo, de asistencia, de acompañamiento también a lo que son los eventos masivos en general y donde particularmente ingresa el fútbol. Por lo tanto, creo que ahí va a haber un espacio para coordinación, para desarrollo, para articulación y para impulsar las mejoras que sean necesarias.

Nosotros mismos como entidad de deporte no solamente tenemos variedad de disciplinas en el Parque del Estadio Nacional, sino además tenemos recintos a lo largo del país. No solamente convivimos con eventos de alta concurrencia por el deporte, sino también se comparten con espacios para la cultura, para la música o para otros eventos.

Entonces creo que es un espacio importante que, obviamente, como ha sido señalado también por el mismo ministro de Seguridad Pública, es una situación en la cual se han hecho muchos esfuerzos durante distintas administraciones por la finalidad de poder obtener resultados y finalmente ahora se opta por este cierre y por reformular esta situación.

—¿Le parece correcto que haya pagado la exdirectora de Estado de Seguro con su puesto a propósito de la crisis?

—Mire, el programa Estado de Seguro, y así ha sido mencionado, durante este tiempo había tenido distintos esfuerzos por avances, por concretar mejoras y efectivamente creo que, como ha sido señalado, necesita reformularse porque no ha podido satisfacer de la mejor manera como estaba programado y ese es el punto central. Muchas veces todos estos temas no tienen que ver particularmente con personas, tienen que ver con responsabilidades en las labores que hay que cumplir.

—Pamela Venegas era una persona que no tenía experiencia de seguridad. ¿Cree que era la idónea para el cargo?

—Lo que pasa es que eso ya es un tema donde las experiencias provienen de distintos ámbitos. Hay gente que ha estado muy cercana a la actividad deportiva sin ser específicamente deportista, porque sus labores comunicacionales, periodísticas, o en ámbitos de relación con clubes, le han permitido adentrarse en este mundo, por lo tanto yo creo que ese es un dato nada más.

—¿Por qué fracasó Estadio Seguro?

—Es difícil, porque tal vez es un resultado finalmente, pero probablemente todo este largo recorrido de distintas autoridades, de distintos gobiernos, de impulso, de esfuerzo, de dedicación, probablemente tiene distintos hitos en este recorrido. Más bien diría que esta es la coyuntura final de algunas dificultades que se han dado a lo largo de toda esta trayectoria.

—¿Cree que hay una responsabilidad del Gobierno en no haber actuado antes en el marco del plan de Estadio Seguro?

—Mire, al final, solo en estas coyunturas uno puede pensar en cómo mejorar, en cómo perfeccionar, en cómo superar. Ese es el espíritu que yo he encontrado en todos los intervinientes en esta materia. Creo que el tema de seguridad es un enorme desafío en general y creo que en particular también por toda la evolución que ha existido, que es distinto.

—En el programa del Presidente Boric está la idea de “barrismo social”. ¿Qué vendría a ser eso?

—Lo que pasa es que una parte importante de esta actividad tiene ese contenido social. Uno puede distinguir que las organizaciones, que los clubes, que la historia de los clubes, el sentido territorial que tienen, forman parte de una identificación que es valiosa. Sin embargo, creo que a partir de este mismo proceso de Estadio Seguro que no logró cohesionar y resolver esta operación, bueno, creo que efectivamente eso es algo que queda solo parcialmente avanzado.

—¿A usted le gustaría seguir avanzando en esa línea?

—Hoy día tengo la impresión de que más bien hay que precisar cuáles son los énfasis que hay que lograr y que tienen varias temáticas, el poder tener el reconocimiento facial, el poder cambiar de los datos para que efectivamente puedan ser utilizados, el poder disponer de mejores evaluaciones respecto de esos procesos. En fin, hay hartos temas que yo creo que hoy día son más urgentes de resolver.

Los nexos entre las barras bravas y los clubes, para Jaime Pizarro

Durante la semana, diferentes figuras políticas han sugerido y opinado respecto a las decisiones que se deberían tomar en materia de seguridad en los estadios. Una de ellas ha sido que personal de Carabineros vuelva a estar dentro de las galerías, pero el ministro no cree que esa sea la solución que llegue a cambiar todo.

—El ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que había que tratar a las barras bravas como bandas criminales. ¿Coincide con eso?

—Cuando uno ve cómo se dan ciertos comportamientos y que vienen organizados para generar o disturbios o problemas o para buscar ventajas o accesos que no son los que corresponden, claramente es una organización que está fuera y que no responde solo a una barra, es una organización que tiene otros fines y que probablemente viene coordinada de una manera distinta. Eso no es un grupo que se ha convocado para alentar a su equipo, para apoyarlo, para acompañarlo y eso claramente es distinto.

—Ha rondado mucho esta idea de que Carabineros esté en los estadios de nuevo. ¿Cree que es una buena idea?

—Lo que pasa es que Carabineros nunca ha dejado de estar en los estadios. Distinto es el tema al interior de los recintos. Y ahí yo creo que hay que mirar una serie de elementos que son bien importantes. Primero, es un evento privado. Y hoy hay en tramitación un avance respecto de la seguridad privada, que probablemente tiene que mejorar ese estándar respecto, no solamente a la capacidad de reacción, sino a poder conducir instantes que sean de crisis, de complicaciones, que pueden ser de múltiples factores y que obviamente tienen que estar con una capacidad superior.

Lo segundo, es que efectivamente Carabineros está presente en los anillos perimetrales de los estadios, pero creo que hoy día suponer que solo ese cambio pudiera generar una modificación conductual… no lo veo así. Y lo que hay que potenciar es efectivamente el desarrollo de la seguridad privada, el perfeccionar estos planes, el tener los oficiales de seguridad a cargo con mucha experiencia y capacidad. El disponer de todos los dispositivos adecuados para el control y el seguir avanzando en esta materia.

—¿Tiene antecedentes sobre si hay nexo entre los clubes de fútbol y las barras bravas?

—O sea, no tengo información que pueda decirle, ‘mire, esto yo tengo antecedentes de inteligencia’, que por lo más no tendría por qué tenerlos y no me corresponde a mí pronunciarme. Pero yo creo que sí, si uno mira en la relación de, por ejemplo, de lo que pasa en el fútbol amateur muchas veces y cómo eso se vincula con ciertos espacios de fútbol profesional, uno podría decir, pareciera que ahí hay un canal de vínculo, pero yo no tengo antecedentes que diga que esto es igual a esto porque son labores de inteligencia las cuales a nosotros no nos corresponden.

—Se prepara el Mundial Sub 20 aquí en Chile. ¿Qué tan relevante es recibir esta noticia en un contexto como este?

—Es una situación que siempre tenemos que tener muy presente y es por eso que hay que generar las acciones que hoy se han ido trabajando y en conjunto también con el Parlamento y en conjunto con la ANFP, que son partes absolutamente involucradas.

Adicionalmente a eso, respecto del Mundial, FIFA ha reconocido los recintos, ha tomado decisiones respecto de las sedes, las sedes están en pleno trabajo, como han podido comprobar los estadios han sido destinados a sus trabajos, a sus reparaciones, a sus mejoras, y es así como el estadio Elías Figueroa en Valparaíso, estadio que estuvimos el día de ayer, está en perfecto estado, ya con el pasto absolutamente nuevo, completo. También visitamos la Escuela Naval, que las responsabilidades del Mundial Sub-20 son con el centro de competencia, que para los efectos va a ser el estadio Elías Figueroa, el estadio Nacional, el estadio Codelco, el teniente en Rancagua y el estadio fiscal de Talca.

Los clubes también han contribuido, también han apoyado. Lo mismo nos pasa en cada una de las sedes, el Estadio Nacional, como han podido comprobar ustedes, la cancha está en muy buen estado. Así fue presentada en los partidos de Copa Libertadores y en el partido de clasificatoria que jugó Chile con Ecuador. Así que en eso estamos muy contentos.

—Y tiene cámaras de seguridad…

—Sí, tiene las cámaras, están operativas las cámaras. Ahí hay un espacio muy importante porque el Parque del Estadio Nacional, además de tener el Centro de Deportes de Contacto, el Centro de Deportes Urbanos, el Centro de Deportes Colectivos, el Centro de Deportes de Raqueta, la piscina, el patinódromo, el coliseo, son espacios que están en acción permanente. Entonces hay que tener sobre ellos una supervisión, hay zonas que se cierran para distintos eventos.

Tuvimos más de 150 mil personas o un número parecido con los recitales de Shakira que se ejecutaron viernes, sábado y lunes la semana anterior y sin ningún problema, con un espacio realmente muy bien resguardado, con un rápido ingreso y con una muy rápida evacuación. Entonces yo creo que eso ha avanzado muy bien.

Y obviamente que el Mundial Sub 20 para nosotros también es muy importante porque también entendemos que es un elemento promotor de nuevos talentos, cuestión que a nosotros también nos interesa mucho continuar incentivando. Y es por eso que no solamente tenemos el mundial sub-20, tenemos también el parapanamericano juvenil, hoy día también conocimos en el Estadio Nacional el poder albergar el próximo año un mundial U-20 de rugby.

—A propósito de los recintos deportivos y la preparación. ¿Qué opinión le merecen los dichos de la candidata Evelyn Matthei respecto a que haya dicho que no había ninguna cámara de seguridad en el Estadio Nacional, que “era una vergüenza”?

—Hay imágenes que hablan más que mil palabras. Basta ver una imagen de la cámara y en realidad sí ha sido comprobado y creo que la situación se cae absolutamente sola. Otra cosa es pensar en el futuro que se implementen nuevas tecnologías para nuevos eventos y eso me parece que también forma parte de algo que hay que evaluar.

—Tras los Juegos Panamericanos, el presidente afirmó que había una intención de organizar los Juegos Olímpicos en 2036. ¿Cómo avanza esa agenda en buscar esa postulación?

—Bueno, nosotros luego del anuncio que hizo el Presidente en la cuenta pública anterior, efectivamente iniciamos ese proceso a través del Comité Olímpico chileno, participamos de todas las reuniones que se hicieron previo a París 2024, posteriormente también seguimos en estas reuniones y fuimos convocados a Lausanne junto con el Comité Olímpico y asistimos e hicimos la presentación de todos los temas que nos fueron requeridos, creo que fue muy positiva.

Posteriormente hemos vuelto a tener reuniones con la Comisión de Futuras Sedes y vamos a seguir perseverando en este camino porque entendemos claramente que esta ha evaluado lo que Chile ha hecho, absolutamente conocedor de lo que había sido la experiencia anterior, y también con el desafío de tener en el futuro nuevas sedes.

“Si mi entusiasmo político estuviera en seguir en este mundo, probablemente el 15 de noviembre yo debería haber estado hoy en otras labores”

Pizarro es el ministro que tiene mejor aprobación del gabinete del Presidente Gabriel Boric. Su rendimiento en las encuestas públicas hizo que algunas figuras políticas, como el senador Fidel Espinoza (PS), lo sugiriera como candidato presidencial.

La idea no flotó, pero cuando le preguntaron sostuvo que le parecía “atractivo”. Sin embargo, aclara que se refería a que le generaba atracción la función pública. De todas maneras, descarta que haya tenido intenciones de dejar el Gobierno y su foco está en los desafíos deportivos futuros.

—Ahora, respecto al proyecto de ley sobre la regulación de la industria del fútbol, ¿debería separarse la federación de fútbol con la ANFP? ¿Por qué no ha avanzado esa agenda?

—Bueno, primero yo creo que partir por la buena noticia, porque la nueva presidenta de la comisión del Senado ha señalado que va a estar en agenda el proyecto de reforma de la sociedad anónima deportiva profesional, que por lo demás es un proyecto que partió el senador Walker, y a lo cual nosotros hemos agregado indicaciones también como ejecutivo, y que además se le ha puesto urgencia.

Hecho todo ese proceso, esperamos que evidentemente se inicie esa discusión y que yo diría que hay, tal vez, dentro de los tres temas más frecuentemente planteados, el primero efectivamente es la separación de la Liga y de la Federación, cada una cumpliendo el rol que le corresponde y generando la institucionalidad para cada uno de esos objetivos, particularmente en el caso de la Liga.

Segundo, la multipropiedad, que ha sido un tema incluso tratado en múltiples oportunidades y que claramente tiene se tiene que zanjar y aclararse absolutamente. Y la tercera, referente a la prohibición de los agentes, representantes o intermediarios de poder participar en los directorios de la sociedad anónima deportiva profesionales, de la liga o de la instancia que se cree y de la federación. Esto en el entendido de las dificultades que eso conlleva cuando esa situación no se respeta. Por lo tanto, yo diría que esos tres temas son los que en ese proyecto de ley se van a abordar. Hay otros también, pero me parece que estos son los que más han llamado la atención.

—Un presidente de la ANFP ahora quiere ser Presidente de República, Harold Mayne Nicholls. ¿Cuál es su opinión sobre esa candidatura? Trabajaron juntos en los Panamericanos.

—Bueno, por supuesto que lo he conocido, sin embargo, creo que uno mantenerse en la prescindencia en términos de los candidatos creo que resulta muy necesario. Porque cualquier cosa que uno pueda apreciar, opinar, sugerir, comentar, creo que hoy día es necesario que nos mantengamos fuera de ese espacio.

—Usted en un momento dejó abierta la puerta a una candidatura en algún momento. ¿Le pidieron ser candidato presidencial directamente?

—No, porque a mí me preguntaron si a mí en el mundo público eso podría ser atractivo. Y lo que yo dije es que yo consideraba muy atractivo, muy fascinante la gestión pública.

—¿Alguna vez le pidieron ser candidato?

—No, de hecho, y contesté incluso con el mismo ejemplo, si mi afán o mi entusiasmo político estuviera en seguir en este mundo, probablemente el 15 de noviembre del año pasado yo debería haber estado en otras labores, porque esa era la fecha para postularse a la Cámara de Diputados o al Senado. Sin embargo, aquí estamos y mi desafío es que en el ámbito deportivo podamos seguir avanzando, creo que esa es mi gran tarea y es mi estímulo en este mundo.