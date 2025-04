¿Qué es el “barrismo social”, la propuesta del programa de gobierno de Boric para reemplazar a Estadio Seguro?

A propósito de la reciente tragedia en el Monumental, ha salido al debate la propuesta que contemplaba el programa del actual Presidente en materia de barras y seguridad en los estadios. En el documento oficial del Plan de Gobierno, publicado en el contexto de la campaña en 2021, solo se hace una mención del concepto "barrismo social", sin mayor profundización. Ese mismo año, un integrante del comando de Boric entregó algunas definiciones al respecto, en las que apuntaba a transformar el "foco punitivista" de Estadio Seguro. Sin embargo en la práctica el controvertido Estadio Seguro se ha mantenido funcionando básicamente con los lineamientos que nació en 2011, durante la primera administración de Sebastián Piñera.

La reciente tragedia que se vivió en el Estadio Monumental, ha vuelto a elevar el debate en torno a la violencia y seguridad en los eventos deportivos, fundamentalmente en lo que se refiere a barras y clubes de fútbol profesional. En ese contexto, ha sido mencionado el concepto “barrismo social”, la propuesta que contemplaba el Plan de Gobierno de Gabriel Boric para reemplazar al controvertido Estadio Seguro.

“Cambiaremos el plan Estadio Seguro por un programa de barrismo social y comunitario”, se puede leer en el programa de gobierno del actual Presidente, en el apartado titulado “Deporte, prácticas corporales y recreación”. Son las únicas palabras al respecto, no hay mayor profundización más allá de la mencionada frase.

El citado Plan de Gobierno fue publicado en 2021, en el contexto de la campaña presidencial en la que finalmente se impuso el entonces diputado por Magallanes. En ese mismo año, un día después del triunfo en segunda vuelta sobre José Antonio Kast, un integrante del comando de Boric entregó algunas definiciones sobre el mencionado concepto “barrismo social”.

“Si identificamos delitos, se va a aplicar todo el rigor de la ley. La premisa del ‘barrismo social’ parte desde ahí. Queremos barrios seguros y libres del narcotráfico, pero el foco punitivista de Estadio Seguro es el que hay que transformar”, comentaba Rodrigo Soto, integrante del equipo de “Deportes, Prácticas Corporales y Recreación”, en una entrevista brindada a Radio ADN el 20 de diciembre de 2021.

En esa misma entrevista Soto, psicólogo social y doctor en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sostenía que “la experiencia internacional nos dice que algunos tratan a quienes usan camiseta de un equipo de fútbol como delincuentes o como víctimas de la sociedad. Reconocemos a los que se organizan alrededor de una camiseta son actores sociales. Eso implica reconocer esas identidades y que estas personas pertenecen a un territorio. Eso es parte del concepto”.

Asimismo, el integrante del comando de Boric planteaba que “en Colombia, el Estado acompañó la organización de las barras y allá no hay rejas en los estadios porque ellos se autorregulan en el acceso al estadio. Hoy es muy difícil imaginar eso, pero con las herramientas del Estado y un diagnóstico claro podemos ofrecer un programa que se haga cargo para transitar en nuevas prácticas. Las cosas no son rápidas, pero pensando esto de otra forma creemos que estos eventos de violencia no se vuelvan a repetir porque son inaceptables”.

“Como Estado no hemos construido las herramientas democráticas para acercarnos a este fenómeno. La mayoría de las veces está en agenda cuando hay eventos violentos y hay que trabajar independiente de eso. Hay que construir un diagnóstico como país, con ciencia, para conocer el fenómeno del barrismo en Chile. Hasta ahora se han copiado y pegado propuestas del extranjero, pero para hacernos cargo de la realidad hay que estudiarla”, complementaba.

El controvertido Estadio Seguro

El plan Estadio Seguro nació en 2011, bajo la primera administración de Sebastián Piñera. En la página oficial de este departamento, hoy dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, se describe que su misión es “poner freno a los hechos delictuales y de violencia con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, con el objetivo de recuperar los estadios de fútbol como lugares de sano esparcimiento, recreación y encuentro para las familias y los verdaderos hinchas, quienes viven con mucha pasión el desarrollo de esta actividad”.

Su misión es implementar la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos fútbol profesional, pero en la práctica se remite fundamentalmente a un ejercicio de coordinación en cuanto a la programación de los partidos, tomando en cuenta reglas de funcionamiento, seguridad, el rol de los delegados presidenciales y el actuar de Carabineros.

En más de una década de funcionamiento de Estadio Seguro, la violencia en el fútbol no ha disminuido y cada cierto tiempo han ocurrido eventos de alta gravedad -como la tragedia del jueves en el Monumental- que levantan profundos cuestionamientos a este controvertido plan surgido en 2011.

Bajo la administración Boric no se han implementado mayores modificaciones a Estadio Seguro, mucho menos se ha puesto en marcha algo que se acerque al mencionado “barrismo social”. Este departamento que hasta hace unos días estaba liderado por Pamela Venegas sigue funcionando bajo los lineamientos con los que nació durante el primer gobierno de Piñera.

Es más, en el sitio oficial de Estadio Seguro se destaca que “luego de 10 años de implementación, se han logrado una serie de hitos: Se perfeccionó la ley, entregando más y mejores herramientas a todos los actores; se ha liderado una coordinación con la ANFP y los clubes, quienes en la actualidad hacen un importante trabajo en materia de seguridad, a través de la obligación de contar con un jefe de seguridad y personal para la operación en cada partido, además de elevar los estándares tecnológicos en cumplimiento de la normativa; se ha hecho un trabajo sistemático con Carabineros de Chile el que en la actualidad cuenta con un Departamento especializado de Eventos masivos OS13, el que cumple la función de coordinación para el resguardo del orden público en días de partido; y se ha asesorado a las Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales, para que la autorización de cada partido sea en el marco de exigencias a los privados, que entreguen elevados estándares de seguridad para los asistentes”.