La trastienda de la primaria fallida de Matthei y Chile Vamos: las gestiones de Chahuán para descartar su inhabilidad y la vía libre para Carter

En Chile Vamos indican que este fin de semana se llegó a la conclusión de que lo mejor era no perseverar en unas improvisadas primarias de la coalición y que fue la propia exalcaldesa la que esta mañana decisión echar pie atrás a la idea. En el análisis se tuvo en cuenta la poca competencia que podrían tener estos comicios, así como el riesgo de que el senador Francisco Chahuán quedara inhabilitado por Ley antidíscolos, tesis que él rechazó hasta esta mañana. Aquel factor puso en riesgo las demás candidaturas, por lo que la fórmula se hizo inviable. El escenario, además, abre la puerta a que Rodolfo Carter llegue a republicanos y compita por el Senado en un cupo de ese partido.

Un despliegue en medios de comunicación tenía planeado hasta esta mañana Francisco Chahuán para defender su participación en una primaria presidencial de Chile Vamos, fórmula que hasta la semana pasada tomaba forma dentro de la coalición.

Si temprano el senador había asegurado que daría la batalla para ganar esa contienda y había preparado un detallado argumento sobre por qué la Ley antidíscolos no lo dejaría impedido de competir luego de renunciar a RN, todo el discurso quedó en nada a los pocos minutos.

En la mañana, la abanderada oficial del conglomerado, Evelyn Matthei, comunicó a las directivas de RN, la UDI y Evópoli, que había decidido ir a primera vuelta y no competir en unas primarias. Al rato, los dirigentes bajaron la información entre sus militancias.

Se trató de un giro de última hora de Matthei, considerando que hasta el jueves el plan de Chile Vamos era realizar una primaria acotada al no encontrar apertura del Partido Republicano ni del Partido Nacional Libertario —de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser— a participar.

De ese modo, la competencia se reduciría a figuras de la coalición, en la que estaría la exalcaldesa de Providencia, los senadores Chahuán y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), y al exjefe comunal de La Florida Rodolfo Carter.

En las directivas de Chile Vamos había cuajado la idea de utilizar este mecanismo luego de una fuerte presión de dirigentes como el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y sectores de RN — liderados por el extimonel Cristián Monckeberg—, que defendían que las primarias entregan una gran visibilidad durante dos meses y que históricamente la coalición se había decantado por usar este mecanismo. Así ocurrió en 2013, en 2017 —con unas recordadas primarias entre Sebastián Piñera, Manuel José Ossandón y Felipe Kast— y en 2021.

También se tenía en cuenta que al frente, la izquierda realizará unas primarias atractivas entre Carolina Tohá, Jeannette Jara, Gonzalo Winter, Paulina Vodanovic y Jaime Mulet.

Sin embargo, la propuesta también contaba con una fuerte resistencia interna de varios dirigentes. En RN hubo diputados que públicamente manifestaron que no era necesario convocar a unas primarias que no resultaran competitivas. “No se ve creíble esta primaria“, señaló, por ejemplo, Camila Flores, mientras que Diego Schalper defendió que Matthei tendría de todos modos visibilidad al estar primera en las encuestas.

Entre dirigentes, además, se señalaba que en 2021 quedó claro que las primarias no son infalibles, recordando que si bien Sebastián Sichel fue el vencedor de los comicios de Chile Vamos, finalmente en la elección de primera vuelta quedó cuarto, siendo superado ampliamente por José Antonio Kast, que no participó de primarias.

La incómoda posición de Chahuán tras la decisión de Matthei

En Chile Vamos indican que durante este fin de semana las directivas de los partidos conversaron con Evelyn Matthei y llegaron a la conclusión de que el mejor camino era ir directo a primera vuelta.

“La decisión final fue de ella y creo que es la decisión correcta“, dijo este mediodía Guillermo Ramírez en un punto de prensa, donde también reconoció que para el sector es un “fracaso” el no tener primarias amplias.

En el análisis se consideró que se estaba dando una señal improvisada al convocar a primarias a último momento y que, por otra parte, se corría el riesgo de que en la fórmula el senador Chahuán quedara fuera de juego.

Lo anterior, debido a que el parlamentario decidió el miércoles pasado renunciar a su partido, de manera de destrabar los nudos que existían para que compitiera en primarias. En el entorno del senador aseguran que el timonel de RN, Rodrigo Galilea, le pidió entrar como independiente debido a que la colectividad ya había proclamado como su candidata a Evelyn Matthei.

Chahuán aceptó, aunque en su entorno señalan que también optó por dejar atrás sus 35 años de militancia en RN debido a que no compartía recientes decisiones que se habían tomado.

El senador Francisco Chahuán. Foto: Agencia UNO

En el entorno del senador aseguran que era consciente de que su participación sería controversial debido a la Ley Antidíscolos. Esta establece que los militantes deben renunciar 9 meses antes a sus partidos para postular a una elección ya sea por otro partido o como independiente.

Chahuán se hizo asesorar por distintos abogados, entre ellos, Juan Carlos Manríquez, los que le aseguraron que había un precedente que lo favorecía: el del exalcalde de Tomé, Eduardo Aguilera, quien camino a las elecciones municipales de 2012 renunció a la DC, pero a los pocos días logró ser parte de unas primarias de ese partido en calidad de independiente.

Esta mañana, de hecho, Cristián Monckeberg señaló en Radio Infinita que podía haber distintas interpretaciones y recalcó que la Ley antidíscolos podía no aplicar de este modo para candidatos presidenciales como para elecciones primarias.

Con todo, en Chile Vamos las dudas estaban expandidas y hubo quienes transmitieron que no se podían exponer a un bochorno de esas características.

Chahuán, finalmente, no manifestó mayores quejas y esta mañana transmitió a Chile Vamos que apoyaría a la candidata. “Le quiero agradecer al senador Chahuán, el día de hoy se puso inmediatamente detrás de Evelyn Matthei, señalando que le parecía esta la mejor decisión en estas circunstancias”, sostuvo Rodrigo Galilea, presidente de RN.

La situación de Chahuán, indican en el sector, terminó mermando además a las otras candidaturas. En Evópoli, por ejemplo, indican que si bien se habían convencido de la idea de realizar primarias acotadas, había mucha incertidumbre respecto de lo que ocurriría con la postulación del ex-RN.

Para la tienda liberal, además, el inscribir a primarias los habría obligado a convocar a un consejo general que revirtiera la decisión de marzo cuando proclamaron a Matthei como su candidata presidencial.

Carter podría recalar en republicanos y queda en vía libre para ir por una senatorial

Por su parte, el exalcalde Rodolfo Carter había mantenido conversaciones con Chile Vamos pese a que se autoimpuso como el plazo el 12 de abril para que la coalición lo invitaran a primarias.

Si bien había recibido un portazo desde la dirigencia de RN, en los últimos días el exedil se había mostrado dispuesto a ir a unas primarias con Chahuán y Cruz-Coke, postergando de ese modo un diálogo con el Partido Republicano, tienda a la entraría en caso de que no tuviera éxito su entrada a las primarias, para competir en noviembre en senatorial de Valparaíso.

Rodolfo Carter

En el partido que lidera José Antonio Kast, de hecho, señalaban la semana pasada que no tenían novedades de Carter, pero que la puerta estaba abierta para cuando quisiera conversar.

Ahora, con la confirmación de que no habrá primarias, Carter quedó con la vía libre para seguir su camino fuera de la coalición a la que pertenecía como independiente, aunque antes militó en la UDI. En ese marco, en el sector indican que podría competir por un cupo republicano en la Quinta Región, haciendo dupla con Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.