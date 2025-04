Cristianos ortodoxos, cercanos al luteranismo y agnósticos: qué religiones profesan los candidatos presidenciales y cuál es su cercanía con la fe

Varios de los postulantes a La Moneda llegaron ayer lunes a la Catedral de Santiago para asistir a la misa en memoria del Papa Francisco. Si bien algunos no profesan el catolicismo, asistieron de igual modo, como Carolina Tohá, quien se reconoce como laica. Otros abanderados son fervientes seguidores de la fe cristiana, y algunos, incluso, pertenecen al movimiento Schöenstatt, como José Antonio Kast.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

Con la muerte del Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano y jesuita, las muestras de pésame y respeto a la Iglesia Católica han sido una de las acciones que más se han visto en las últimas horas, y de la que no se han restado los candidatos presidenciales.

Sin ir más lejos, ayer algunos de los aspirantes a llegar a La Moneda se dirigieron hasta la Catedral de Santiago, centro neurálgico del catolicismo en Chile, para estar presentes en la ceremonia que se hizo en nombre de Francisco y que encabezó el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali.

Pero, ¿cuál es la relación con la fe de los candidatos presidenciales? The Clinic revisó y consultó a los equipos de los involucrados en la carrera por llegar al Gobierno y recopiló algunos episodios sobre temas que involucran la religión.

Matthei: católica con vínculos luteranos

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) se ha reconocido en entrevistas como seguidora de la religión católica, aunque ha subrayado que su marido y su padre son luteranos.

“Pero yo además he leído bastante sobre el budismo y en mi casa no se da esta actitud de ‘yo soy el único que tengo la razón’, porque hay gente que profesa otras religiones. Por lo tanto, si hay algo que me violenta es la gente que cree tener siempre la razón y el derecho a juzgar a los demás”, dijo en The Clinic en 2011.

La exalcaldesa de Providencia, asimismo, ha marcado diferencias con la manera de concebir la religión dentro de la derecha chilena. En ese marco, ha subrayado estar cómoda estando alejada de una derecha con posiciones muy conservadoras en lo valórico.

“Tengo respeto por la Iglesia, pero creo que son entidades aparte. Una cosa son las creencias religiosas, y la política a mi juicio es otra”, ha dicho.

De hecho, en 2011 Matthei impulsó un proyecto de ley para consagrar el aborto terapéutico, que presentó junto al senador PS Fulvio Rossi. “Cuando entré a la UDI, yo les advertí que era liberal, que iba a votar a favor del divorcio, les dije que si eso no les acomodaba mejor que no entrara”, se justificó en entrevistas.

Con todo, de cara a las elecciones presidenciales de 2013, en las cuales fue la abanderada de la Alianza por Chile, criticó el laicismo de Michelle Bachelet y manifestó: “Si el día de mañana tenemos un país absolutamente laico no lloren cuando no han tratado de parar este movimiento, cuando podían hacerlo durante su voto”.

Kast: visitante de la iglesia los domingos

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha dicho ser un católico practicante, para quien el tema espiritual es muy importante. En su entorno señalan que reza constantemente y que suele ir a la iglesia los domingos.

Su esposa, Pía Adriasola, en tanto, es quien asiste periódicamente a los cultos. La familia Kast Adriasola pertenece al movimiento Schöenstatt, de carácter católico mariano fundado en Alemania en 1914, que se caracteriza por la formación de personas.

La madre del Presidente Gabriel Boric, María Soledad Font, pertenece al mismo movimiento, y en enero de 2022, cuando su hijo se preparaba para asumir en La Moneda, se refirió a la coincidencia que tenía con Kast. “No puedo pensar que es un hombre con alguna malicia. Pienso que debe ser, tiene que ser, un hombre bueno”, dijo en La Tercera.

La religión se ha dejado ver en distintas posturas políticas que ha expresado Kast en su anterior paso por el Parlamento y luego como abanderado presidencial, ahora en su tercer período: se ha mostrado en contra del matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexto, ha rechazado el aborto y de la educación sexual de los colegios, además de ser crítico de lo que llama “la ideología de género”.

Como diputado, además, en 2007 lideró una solicitud ante el Tribunal Constitucional para evitar la comercialización de la píldora anticonceptiva.

Aquellas posiciones, asimismo, lo han acercado a movimientos evangélicos que lo han apoyado en las pasadas elecciones presidenciales.

Kaiser: católico ortodoxo

El líder del Partido Nacional Libertario y candidato presidencial de la misma colectividad, el diputado Johannes Kaiser, en tanto, ha dicho ser un hombre de fe y ferviente creyente de Dios.

“Me gusta decir la verdad, creo que es el camino más corto y creo que es el mejor camino”, dijo en Las Últimas Noticias en marzo pasado cuando se le preguntó acerca de su fe.

Allí también se le recordó que en su paso por Austria, donde vivió por varios años, dijo haber tomado cursos de teología en la universidad. En ese contexto, dijo ser católico ortodoxo. Y contó un chiste que se hacía en la Facultad de Teología por la que pasó en Austria: “Decían que el que no cree en Dios, estudia teología. Es un mal chiste porque efectivamente la fe en Dios es eso, es creencia, no es un estudio, es simplemente saber y yo no creo en Dios en ese sentido. Pero yo sé que existe Dios y no me avergüenzo de decirlo. Y sé también que en el sentido de Jesucristo es Dios”.

En sus redes también ha aclarado ser católico ortodoxo, que es la vertiente que se asocia a las tradiciones más antiguas de la religión.

En abril de 2024, por ejemplo, mencionó su religión para cuestionar la llegada de la diputada Karol Cariola (PC) a la presidencia de la Cámara: “Yo, siendo católico ortodoxo, no puedo obviar que la Cámara sea dirigida por un miembro del partido que asesinó por las armas o el hambre a más de 20 millones de feligreses de mi iglesia en Rusia y Ucrania y que es responsable de la muerte de al menos 80 millones de personas más en el resto del mundo. Si existe una denominación que reúne la maldad en su estado más puro, esa es la comunista”.

Por otra parte, en junio de 2020 un usuario de X (antes Twitter) le preguntó su opinión sobre la religión. Kaiser contestó: “La religión es el producto de la conclusión lógica de la existencia de lo divino. Le da estructura a esa explicación de causalidad para la existencia. La calidad de la explicación eso sí, varia notablemente entre las distintas religiones”.

Tohá: agnóstica, con un encontrón con la Iglesia como vocera

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, es de las presidenciales que rompe el esquema que hay en la derecha. Consultado su equipo, declararon que la exministra del Interior es laica, “desde siempre”, sumaron.

Eso sí, precisaron que su posición no es el ateísmo, el que consiste en creer en la no existencia de una divinidad superior como un Dios, sino que es agnóstica, o sea, según la definición académica de la palabra: “inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia”.

A pesar de su distancia con el catolicismo, ayer, sabida la muerte del Papa, Tohá utilizó sus redes sociales para manifestar su pésame. “Millones hoy sienten su partida. Me uno a esas comunidades con respeto. Su legado nos recuerda que la fe también es comunidad, consuelo y compromiso con los demás”, escribió en su cuenta de X.

En esa misma plataforma se puede dar cuenta que Tohá, como alcaldesa de Santiago, promovió programas municipales para evitar rayados en las paredes de edificios emblemáticos. Tal fue el caso, por ejemplo, de la Iglesia de San Francisco.

Asimismo, como ministra vocera de Gobierno del primer mandato de Michelle Bachelet, Tohá defendió la postura del Ejecutivo de entonces respecto de la píldora del día después, tras un entrevero con la Iglesia Católica, que cuestionaba la posición de las autoridades cuando se asignaba un bono por hijo y, a su vez, se legitimaba la venta de la píldora.

“Que las personas que tengan hijos tengan condiciones sociales adecuadas, tengan las ayudas necesarias, que los niños sean atendidos, tratados con respeto. Esa política ha sido ampliamente conocida. Al mismo tiempo, queremos que esas familias decidan en qué momento tienen los hijos: cuando ellas pueden hacerlo”, señaló Tohá según recogió el medio Cooperativa.

Jeannette Jara: creyente sin iglesias

“Más allá de las creencias que uno pueda tener. En mi caso, yo soy creyente igual…”, decía ayer la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, en una entrevista que concedió a Radio ADN, al comentar el episodio de la muerte del Papa y conversar un rato sobre él.

La valoración de Jara sobre el pontífice argentino era positiva. “Él tenía un liderazgo así como bien espiritual, a mí entender. Además, ese día cuando él venía llegando hace poco a Chile yo lo había visto pasar en la calle, estaba en Baquedano (…), y lo veo pasar en el papamóvil y toda la gente detrás de él… Entonces, no, yo creo que generó un impacto muy grande en la población”, dijo en la misma radio.

Pero también afirmó que su creencia era “sin militar en ningún lado, como iglesias en particular, pero sí tengo mi fe”, aunque sí ilustró una inclinación más por la corriente católica.

“Yo vengo de una familia que tiene esa raigambre espiritual. Tampoco es que vayan a la misa los domingos”, precisó.

Hace unas semanas, como ministra del Trabajo, Jara tuvo también tuvo un involucramiento en una discusión que tuvo una arista religiosa: declarar feriado irrenunciable el Viernes Santo. En los gremios —y en el propio Gobierno, mediante el Ministerio de Hacienda— había ciertos reparos con la medida, la cual buscaba que el comercio no estuviera activo el día de la festividad religiosa.

Jara cuestionó a los empresarios del retail que estaban en contra de la idea. “Pareciera que algunos les importa más el amor al dinero que el amor por sus creencias religiosas”, dijo.

Winter: agnóstico, pero proclive a decretar feriado por la visita del Papa en 2018

Vistiendo una corbata negra, símbolo de luto, fue cómo llegó ayer el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, a la Catedral de Santiago.

El abanderado del partido del Presidente Gabriel Boric fue uno de los primeros en emitir declaraciones por la muerte del Papa, cerca de las siete de la mañana de ayer, donde hizo varias apreciaciones de índole ideológica a la postura que tuvo Francisco durante su pontificio.

“En 2015 publicó ‘Laudato si’, una encíclica que marcó un hito al vincular la crisis ambiental con la desigualdad y la lógica de un sistema económico ‘que persigue solo las ganancias’. Su llamado fue claro: cuidar la casa común, frenar el cambio climático y combatir la pobreza. ‘Latinoamérica será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores’, dijo en 2022. Un legado que interpela a creyentes y no creyentes. A quienes profesan el catolicismo y a todos quienes hoy lloran su partida, mi abrazo fraterno”, señaló ayer en una publicación de 610 de caracteres en X.

Consultado su equipo, señalaron que Winter no profesaba ninguna religión y que es agnóstico. Pero que, a pesar de no ser parte de una iglesia, sí tenía una consideración por las creencias católicas. Sin ir más lejos, a finales de 2017, cuando fue electo como diputado, ingresó al debate sobre si debía considerarse feriado durante la visita del Papa en enero de 2018, cuando el sumo pontífice pasó por Iquique, Santiago y Temuco.

“Por más que yo no sea creyente y estemos en un Estado laico, es un hecho que el Papa es el líder de la religión más importante que hay en Chile. Y en todo caso, mucho color por un feriado”, dijo el 20 de diciembre de 2017.

Y cerró: “En Chile se trabaja mucho”.

Paulina Vodanovic: católica y defensora de Chomali

“Este no es el momento para la política, es para la reflexión”, dijo ayer en las afueras de la Catedral de Santiago la presidenta del Partido Socialista (PS) y abanderada de la misma tienda, Paulina Vodanovic.

La senadora por el Maule profesa la religión católica. “Uno puede ser católico, que es mi caso, o no serlo, pero evidentemente el rol de la Iglesia Católica y de todas las iglesias es un rol importante, orientador para la ciudadanía, y en tiempos en los que se ha discutido tanto sobre la dictadura, el rol que tuvo la Iglesia Católica en la dictadura, el arzobispado, desde la Vicaría de la Solidaridad, también es un rol que hay que relevar”, mencionó ayer.

Su creencia podría dar a entender el desmarque que tuvo Vodanovic hace unos meses atrás con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (Frente Amplio), quien se vio enfrascada en un desencuentro con el arzobispo de Santiago, Chomali respecto al aborto libre, donde este último dijo que la postergación de esa discusión era “un regalo”.

“Las decisiones que se toman no se hacen pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia“, retrucó Orellana, quien fue testigo de cómo su comentario perdía respaldo en el PS, al menos desde la timonel de la tienda.

“No son los términos para referirse a quien ha sido recientemente nombrado cardenal, que por cierto tiene derecho a dar una opinión“, dijo Vodanovic.

Mulet: “Soy creyente y trato de ser católico”

Otro oficialista que comparte una postura similar a la de Vodanovic es el diputado Jaime Mulet, abanderado presidencial de la Federación Regionalista Verde Social.

El parlamentario, exdemócrata cristiano durante casi 30 años, profesa, justamente, la religión cristiana, bajo la Iglesia Católica.

En su pésame escrito en redes sociales —publicado un minuto antes que el de Winter—, Mulet destacó la preocupación que mostró Francisco por el medioambiente. También agradeció la publicación de la encíclica Laudato si, ” que se centra en el cuidado del entorno natural, la casa común, la promoción de la ecología integral que considera la interacción entre sí de los sistemas naturales con los sociales”, en línea con la postura de los regionalistas verdes.

“QEPD. Gracias Francisco”, cerró su mensaje.

“Soy creyente y trato de ser católico”, dijo a este medio. En 2021, año en el que también tuvo aspiraciones presidenciales, la Izquierda Cristiana se sumó a su candidatura.