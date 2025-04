“No he sido citado a declarar”: diputado y candidato presidencial del FA, Gonzalo Winter, desmintió estar involucrado en Caso Sierra Bella

"No estoy involucrado de modo alguno en la compra de la Clínica Sierra Bella", afirmó el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter. Es el Ministerio Público el encargado de investigar la fallida compraventa de la ex clínica Sierra Bella durante la administración de Irací Hassler en la comuna de Santiago.

El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, utilizó sus redes sociales para negar cualquier vinculación con el denominado Caso Sierra Bella. Esta investigación se enmarca en el intento de compraventa de la ex clínica cuando Irací Hassler era la alcaldesa de la comuna de Santiago.

Fue Contraloría la que encendió las primeras alertas al respecto tras asegurar que la adquisición, por más de $8 mil millones, de la exclínica Sierra Bella no se justificaba. Esto, ya que la inmobiliaria San Valentino la había adquirido previamente por aproximadamente $2 mil millones.

Según información entregada por Mega, el fiscal Patricio Cooper instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) aclarar el rol del candidato presidencial en el caso. En dicho reportaje se aseguró que la instrucción de Cooper fue la de “determinar la participación de la exalcaldesa de la Municipalidad de Santiago, señorita Irací Luiza Hassler Jacob, en los hechos investigados, así como su relación con el diputado de la República, señor Gonzalo Winter Etcheberry. En particular, se solicita indagar el rol que cada uno desempeñó, la existencia de reuniones entre ellos y los lugares en que estas tuvieron lugar, con el propósito de establecer si hubo coordinación en los hechos materia de la presente indagatoria”.

Las acciones legales anunciadas por Gonzalo Winter

“Quiero ser categórico: no estoy involucrado de modo alguno en la compra de la Clínica Sierra Bella“, aseveró el candidato presidencial a través de su cuenta de X. “Ante la afirmación del reportaje, me comuniqué por los canales formales con el Fiscal Patricio Cooper para esclarecer esta situación, quien me confirmó que la información entregada por los medios es falsa: no he sido citado a declarar“, recalcó.

Junto con eso, el parlamentario asegura que “quien me vincula con el caso Sierra Bella es el señor Marcelo Becker, conocido públicamente por múltiples denuncias de estafa y apodado como el ‘estafador de Tinder’. No conozco al señor Becker. Y al señor Felipe Sánchez, también mencionado en el reportaje, solo lo vi una vez en una visita al inmueble, documentada por la prensa, en el marco de mi labor parlamentaria del distrito”.

“Frente un reportaje carente de todo rigor, basado en acusaciones sin fundamento y no verificadas con la autoridad competentes, entablaré las acciones legales pertinentes para proteger mi honra”, acusó.