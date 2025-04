Negocios 24 de Abril de 2025 Quel Bravo Ragazzo: la historia de la paninoteca italiana que partió en Lastarria, llegó a Vitacura y vende cerca de $40 millones mensuales

Quel Bravo Ragazzo es la primera paninoteca italiana que abrió en el país en agosto de 2021, con una primera sucursal ubicada en Lastarria, a la que se suma otra en Vitacura. "Me escriben de todo Chile, de Concepción, de Viña del Mar, de Antofagasta, pidiéndome abrir sucursales. Sería un sueño para mí ampliarme, pero no es fácil, porque es muy importante el empeño, la constancia, y obviamente no me puedo clonar. Yo trabajo entre Vitacura y Lastarria, tengo harto trabajo", cuenta su fundador, Nicola Schincaglia.

