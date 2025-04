Ilegales y con historial delictivo: el perfil de los dos chilenos detenidos por robar la cartera de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Este fin de semana, la policía de Estados Unidos arrestó a dos chilenos, Manuel Bustamante Leiva y Cristian Montecino Sanzana, ambos de 49 años, por el robo de una cartera Gucci a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Ambos estaban ilegalmente en el país norteamericano.

Según consignó el New York Post, ambos imputados serían parte de uno de los mayores grupos criminales que opera en la Costa Este de EE.UU.

Los registros de las cámaras de seguridad evidenciaron que el robo de la cartera ocurrió cuando la secretaria la dejó debajo de su silla, mientras cenaba junto a su familia en un restaurante llamado The Capital Burger, en Washington D.C. Bustamante, quién llevaba una mascarilla, arrastró la cartera con su pie y la escondió en su chaqueta.

A pesar de la protección que tiene la secretaria del Servicio Secreto las 24 horas del día, Bustamante se las ingenió para robar la cartera sin que nadie se diera cuenta.

La funcionaria de la administración de Donald Trump, sufrió la pérdida de $3.000 dólares, una billetera Louis Vuitton, su licencia de conducir, medicamentos, llaves de un departamento, un pasaporte, credenciales de acceso del DHS y cheques en blanco.

El autor del delito fue imputado por otros dos hurtos que cometió los días 12 y 17 de abril. El robo a la secretaría ocurrió el 20 de abril. Por otra parte, Cristian Montecino fue arrestado en Miami como cómplice del robo, un día después del arresto de Bustamante.

La Tercera informó que Mario Bustamante ya había sido arrestado el 2015 por el robo de teléfonos, billeteras y computadores. Esta vez, los delitos los protagonizó en Inglaterra.

Bustamante vivía en Londres, y robaba en bares, restaurantes y cafeterías. El juez a cargo del caso, declaró que en cinco meses cometió robos por un total de 21.000 libras. Recibió una sentencia de tres años de prisión por 22 cargos diferentes.

Por otra parte, Cristian Montecino se encontraba en el país de manera indocumentada. Había sido condenado a una “deportación acelerada” a fines de 2020 por cruzar ilegalmente la frontera sur. Sin embargo, fue liberado en enero de 2021 y permaneció en Estados Unidos.

“Se cree que el individuo es cómplice en dichos incidentes junto con el principal acusado de cometer un robo contra la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem”, informó un portavoz del Servicio Secreto.

La Visa Waiver permite a ciudadanos de Chile ingresar por 90 días a Estados Unidos sin visa. Sin embargo, el programa ha sido ampliamente criticado por autoridades norteamericanas tras las detenciones a delincuentes chilenos.

En relación a este último caso, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió al posible término del acuerdo entre ambos países. “Hasta la fecha no hemos recibido ninguna información de ninguna naturaleza que apuntara en esa dirección”, explicó Etcheverry.

“Junto con eso, nosotros, igual como lo hacemos permanentemente, seguimos trabajando con las autoridades norteamericanas en esta materia, actualizando permanentemente las conversaciones, las medidas que se toman. Y eso es algo en lo que vamos a seguir permanentemente más allá de este hecho en específico que, por supuesto, nosotros condenamos“, agregó la vocera de Gobierno.

En conversación con The Clinic, Jaime Abedrapo, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset, señaló que efectivamente existe un riesgo de cese del acuerdo hace tiempo.

“A pesar de los intentos de Cancillería por minimizar esa opción, este podría ser un elemento más para perderla. La política arancelaria tiene la preocupación mundial y por ello el tema puntual de Chile está en un contexto mayor”, dice Abedrapo.

A su vez, el investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Javier Castro, declaró que “la falta de control que exhibimos (en Chile), afecta a la evaluación de EEUU para la mantención de la Visa Waiver.

Tras confirmarse su detención, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró: “Gracias al Servicio Secreto y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por encontrar y arrestar al criminal que robó mi bolso el domingo de Pascua mientras compartía una comida con mi familia en un restaurante de Washington DC”.

“Este individuo es un delincuente profesional que ha estado en nuestro país ilegalmente durante años. Lamentablemente, muchas familias en este país han sido víctimas de delitos y es por eso que el presidente Trump trabaja todos los días para hacer de Estados Unidos un país seguro y sacar a estos delincuentes extranjeros de nuestras calles”, cerró.

