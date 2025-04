La situación judicial de Claudio Crespo y los acercamientos que ha tenido con los republicanos y libertarios

El excarabinero enfrenta la última etapa de la causa en la que se le acusa por ser el responsable de haber provocado la ceguera de Gustavo Gatica, manifestante que recibió perdigones de Carabineros en sus ojos. Crespo ha sido formalizado por varias causas, siendo absuelto de una de ellas que involucraba un periodo de tiempo anterior al estallido social. Sus pasos por tribunales no lo han dejado fuera de la discusión política. El Partido Nacional Libertario, con quienes ha compartido actividades, es el mayor interesado en integrarlo a sus filas como candidato de la tienda política. Sin embargo, lo que pesa es la resolución que tome el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, y si decide declararlo culpable.

“Que se queme el cul…, que se queme”. Eso dice Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros, en uno de los siete videos que difundió ayer Ciper, en donde se muestra a Crespo durante los meses del estallido social cuando lideraba a un grupo de uniformados que se desempeñaban en terreno durante las protestas.

Esos registros son parte del juicio oral que enfrenta actualmente en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Allí es acusado por la Fiscalía de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves contra Gustavo Gatica, el manifestante que perdió la visión luego de ser impactado por perdigones de Carabineros en sus ojos en noviembre de 2019.

Por la investigación en curso, Crespo fue dado de baja en la institución.

Al juicio oral, situación actual de esa causa, se llegó luego de más de 4 años de investigación. Crespo tuvo pasos por la cárcel cuando su medida cautelar era la prisión preventiva. El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fue parte de una de las audiencias en las que la defensa solicitó una cautelar menos gravosa contra su representado. La petición fue declinada por Urrutia en octubre de 2021.

Días después, a Crespo se le revocaría la prisión preventiva.

A la izquierda la fiscal Ximena Chong, encargada del caso. En la segunda fila horizontal a la derecha se puede apreciar a Crespo (en ese momento con barba) y al juez Urrutia arriba de él.

El juicio oral por esa causa comenzó en noviembre pasado. La fiscalía pide 12 años de cárcel. El Consejo de Defensa del Estado 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado medio, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 15 años.

Mientras se llevaba a cabo el juicio oral contra el excarabinero se ingresó otra denuncia en su contra. En esa oportunidad se le acusó de haber disparado contra una persona a menos de 10 metros. Como medidas cautelares, Crespo recibió la orden de prohibición de acercase a la víctima y, además, de portar armamento.

A mediados de 2024, en tanto, una causa abierta contra Crespo fue desestimada.

Se trató de una imputación que hizo el Ministerio Público contra el excarabinero, acusando apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, detención ilegal, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Tales eventos habrían ocurrido en marzo de 2018, en la comuna de Huechuraba. Sin embargo, resultó absuelto luego de que la Fiscalía y los querellantes no lograran comprobar la comisión de delitos.

El acercamiento de Crespo con los republicanos y libertarios

“El nivel de persecución es vergonzoso”. Eso mencionó ayer el diputado Luis Fernando Sánchez, quien acudió ayer, junto a un grupo de parlamentarios republicanos, hasta el Centro de Justicia para acompañar a Crespo en su comparecencia ante el Séptimo Tribunal Oral en lo que fue su audiencia número 112 del juicio oral por la causa de Gustavo Gatica.

“Es víctima de una persecución injusta de la Fiscalía, el INDH y el Consejo de Defensa del Estado. Evidentemente, esto es un capricho judicial, una persecución política que nada da cuenta de una persecución por la búsqueda de justicia”, dijo en el lugar el jefe de bancada de los republicanos, Cristián Araya, quien mencionó que solidarizaban con el excarabinero. De hecho, afirman que sobre él hay un “acoso judicial” en curso.

Ayer los diputados republicanos Luis Fernando Sánchez, Cristián Araya y Juan Irarrázaval se reunieron con Crespo.

En todo caso, el apoyo republicano a Crespo no ha sido al nivel que le han dado al cabo Sebastián Zamora, el excarabinero que fue acusado de empujar a un estudiante desde el puente Pío Nono, siendo absuelto a mediados del año pasado.

Con Zamora, el Partido Republicano celebró, a través de su directiva, la resolución judicial. Es más, hace un mes grabaron un video del partido sobre él, compartido en las redes sociales de José Antonio Kast, abanderado presidencial de la tienda.

“Sebastián Zamora fue perseguido, encarcelado y hostigado, solo por cumplir su deber. Hoy, luego de resistir y reivindicar su dignidad, se suma al Partido Republicano, para seguir sirviendo a Chile desde otro lugar”, comentó Kast en su publicación. Zamora se prevé que será llevado como candidato a diputado por los republicanos.

Y en la colectividad en la que Crespo sí ha sido sondeado como candidato a diputado es en el Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser. De hecho, la relación entre este último con el expolicía ha sido estrecha. En marzo de 2024, el diputado asistió a la presentación de Crespo que hizo sobre su libro G3. Honor y traición, donde se cuentan las “revelaciones de un carabinero traicionado por el Estado”.

Ayer estuve en el lanzamiento del libro G3 de Claudio Crespo. Es un testimonio al sacrificio de los carabineros que impidieron se consumarse el golpe de estado del 18-10 y su martirio a manos de fiscales y jueces golpistas, que los persiguen hasta el día de hoy. pic.twitter.com/c0UQIr8NEG — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) March 23, 2024

Pero el acercamiento electoral ha sido explícito públicamente. Al menos así lo muestra una publicación que hizo en sus redes sociales el propio Crespo a mediados de abril. En su cuenta de X preguntó: “¿Debería presentarme como candidato?”, sin precisar a qué. De los más de mil comentarios que recibió el posteo, uno fue de Kaiser. “Sí”, era la respuesta del diputado.

En la tienda reconocen que hay interés por que Crespo pueda ser candidato a alguna de las posibilidades que se abren en noviembre: el Congreso. No obstante, tienen presente que la situación judicial por la que pasa es el requisito primero para que ese interés pueda materializarse. Si Crespo es declarado culpable, la condena que caiga sobre él podría afectar directamente en sus pretensiones electorales.

En cambio, si es absuelto antes de finales de agosto, fecha en la que se cierran las inscripciones de las candidaturas a la Presidencia y al Congreso, Crespo podría transformarse en una carta atractiva para el partido.

El interés de los nacionales libertarios por el excarabinero no es unilateral. De hecho, el propio Crespo compartió en sus redes sociales un encuentro en La Pintana que realizó con el propio Kaiser a comienzos de año.

“Hace unas semanas atrás estuve con Johannes Kaiser reunidos con pastores y vecinos de la Pintana. Una actividad de mucha cercanía y compartir experiencias. Se viene un futuro próspero para Chile”, dijo, cerrando su publicación con un “#PartidoNacionalLibertario”.

Kaiser: “La presentación de los videos en juicio no tienen nada que ver con el caso”

Kaiser comentó la situación de Crespo a raíz de los videos difundidos por Ciper. Su primera pregunta fue por qué la Fiscalía “no ha iniciado causas por eso”.

“No ha iniciado ninguna causa en esa materia, y la presentación de los videos en juicio no tiene nada que ver con el caso Gatica, que era el que se estaba viendo. Entonces, la consulta es, bueno, por qué se está comunicando en este momento”, se preguntó.

Asimismo, mencionó que la situación era un tema que “ahora le están dando connotación política. Yo personalmente creo que en un momento de la intensidad y del combate, de la adrenalina como existía en ese momento, evidentemente nuestros carabineros no son de palo, ¿no? No son de piedra. Y se pueden haber dicho cosas que no suenan muy bien para una persona que está sentada en el living de su casa”.

“A mí me parece que es bien cómodo el salir a criticar cuando no es uno el que lleva su pellejo al mercado”, cerró.