Con Jara y Matthei entre los presentes: Boric invita a dialogar sobre negociación ramal y expone su descontento con la tasa de desempleo 

En su actividad oficial en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la que contó con la presencia de dos candidatas presidenciales, el Mandatario manifestó que "para lo que viene en materia laboral hay que sentarse a conversar sin miedo respecto a todos los temas. Quizás no lleguemos a un acuerdo entre las partes, pero ahí zanjará el Congreso, zanjará la democracia".

El Presidente Gabriel Boric hizo un llamado al diálogo “sin miedo” en materia laboral, en su actividad oficial en el marco del Día Internacional del Trabajador, la que contó con la presencia de dos candidatas presidenciales: Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

En el evento que se llevó a cabo en el Hospital del Trabajador, de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Boric subrayó la transversalidad del encuentro, ya que además de Jara y Matthei -quienes asistieron como exministras del Trabajo-, estuvieron presentes David Acuña, presidente de la CUT, y Susana Jiménez, presidenta de la CPC, entre otros representantes.

“Ese es el Chile que nos gusta, en el que somos capaces de encontrarnos, en el que somos capaces de ir un pasito más allá de nuestras diferencias, en que pese a toda la contingencia política, estamos en medio de una campaña presidencial, tenemos dos candidatas presidenciales aquí presentes que piensan distinto en la gran mayoría de las cosas, pero también estamos juntos, también somos capaces de poner a Chile por delante”, manifestó Boric en su discurso.

En esa línea, el Mandatario destacó los avances en materia laboral durante su administración. “Esto no es una agenda a mata caballo del Gobierno, además tenemos minoría parlamentaria, no podríamos hacerlo si no dialogando y lo hacemos conscientes de que esto parte gracias a que hubo otros que avanzaron antes que nosotros”, planteó.

En su discurso, Boric puso especial énfasis en materia del sueldo mínimo. “No recuerdo de cuándo había sido el periodo de cuatro años en donde ingresáramos las cuatro veces al Parlamento con acuerdo entre el Gobierno y CUT. Me imagino que en el Gobierno de Aylwin también debe haber pasado. Y creo que eso también es tremendamente virtuoso porque hemos tenido diferencias en esta negociación, tuvimos diferencias, no estuvo fácil llegar a acuerdo, pero todos pusimos el interés de Chile por delante y se cedió respecto a las pretensiones iniciales y hoy logramos subir el sueldo mínimo a más de los $500 mil, también dialogando, dialogando con trabajadores, con trabajadoras, con empleadores y con las pymes”, declaró.

Negociación ramal y tasa de desempleo

En desafíos futuros, Gabriel Boric invitó a dialogar sobre negociación ramal. “David (presidente de la CUT) hablaba de la negociación ramal. Susana (presidenta de la CPC), sin decir negociación ramal, dijo que estaba preocupada por la negociación ramal y es totalmente legítimo. Yo invito a que dialoguemos tal como hemos logrado en todas estas cosas en donde muchas veces en un principio habían posiciones opuestas, acuérdense de cómo partió el debate de las 40 horas, habían posiciones tremendamente opuestas, logramos llegar a puntos de encuentro que fortalecen al país y eso a mí me alegra”, estableció.

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que “para lo que viene en materia laboral hay que sentarse a conversar sin miedo respecto a todos los temas. Quizás no lleguemos a un acuerdo entre las partes, pero ahí zanjará el congreso, zanjará la democracia, lo importante es no tener miedo a discutir. Además, en el mundo del trabajo se viene desafíos tremendos. La inteligencia artificial está cambiando radicalmente la manera en que comprendemos el trabajo”.

Eso sí, también manifestó su descontento con la tasa de desempleo. “Hay que decir las cosas buenas y también los desafíos que tenemos. No estoy contento con la tasa de desempleo que tenemos, creo que es una tasa de desempleo alta para loq que puede Chile, todavía tenemos harto espacio de mejora, pongámonos ese objetivo”, expresó.