Los descargos de ME-O tras no ser incluido en la primaria del oficialismo: “Esto no termina en este rechazo”

El cineasta calificó como un "error" que la primaria de la centroizquierda solo considerara a militantes de partidos oficialistas. Junto con ello avisó que "no me rendiré y construiré con todos los que quieran, un cambio fuerte, radical, tranquilo, progresista y humanista, que construyamos una respuesta a la extrema derecha".

Marco Enríquez-Ominami llevó a cabo intensas gestiones y exhibió un activo rol en redes sociales durante los últimos meses, todo ello con el manifiesto objetivo de ser incluido en la primaria del oficialismo. Sin embargo con lo sucedido este miércoles 30 de abril en el Servel, aquel deseo de ME-O terminó por derrumbarse.

En la papeleta de la primaria de la centroizquierda estarán Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC), Carolina Tohá (PPD) y Jaime Mulet (FRVS), todos ellos militantes de partidos del oficialismo, lo que constituye un “error” para Enríquez-Ominami.

Ante ello, el exmilitante socialista arremetió contra los partidos oficialistas y avisó que seguirá activo en el debate presidencial, lo que podría significar su quinta candidatura a La Moneda.

“Chile necesita cambios. Por eso, pedí entrar a la primaria presidencial de la centroizquierda. Hoy (miércoles) se inscribió una primaria solo oficialista. Lamento que esta primaria tenga tanto de continuidad y tan poco de cambio. Sé que nos volveremos a encontrar para debatir el Chile que queremos”, expresó ME-O a través de X.

Posteriormente, en un video compartido en su cuenta en Instagram, el cuatro veces candidato presidencial profundizó en sus descargos y dio cuenta de sus planes en este nuevo escenario.

“Pedí entrar, competir lealmente, con una visión, un programa y medidas. No me dejaron, pero hoy les anuncio que nadie está obligado a lo imposible. Hoy dejo de esperar”, estableció.

Quien fuera diputado entre 2006 y 2010 planteó que “lo que han hecho es un error, sin embargo el cambio no se posterga, el cambio no se negocia, el cambio se impone finalmente siempre, y en este año de decisiones y de dilemas, no me rendiré y construiré con todos los que quieran, un cambio fuerte, radical, tranquilo, progresista y humanista, que construyamos una respuesta a la extrema derecha, que ahí acecha”,

“Por eso les digo que esto sigue. Esto no termina en este rechazo, porque es un error. No me cierran a mí la puerta, se la cierran a ustedes. A los que queríamos una primaria participativa, transparente, y será todo lo contrario. Tendrá mucha continuidad y poco de cambio”, añadió.

¿Una quinta candidatura de ME-O a La Moneda?

Tras no ser invitado a la primaria del oficialismo, ME-O podría tomar la vía de ir directamente a la primera vuelta presidencial, el 16 de noviembre, en condición de independiente.

Para ello tendría que reunir los patrocinios (firmas) que exige el Servicio Electoral. “Se requiere un número no inferior al 0,5 por ciento de los que hubieren sufragado en la anterior elección periódica de Diputados, lo que equivale a un total de 35.361 patrocinios”, explica el citado organismo en su sitio oficial.

Cabe recordar que Marco Enríquez-Ominami ha participado en cuatro elecciones presidenciales (2009, 2013, 2017 y 2021), obteniendo, respectivamente los siguientes porcentajes 20,14%, 10,99%, 5,71% y 7,61%.