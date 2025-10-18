“Si les molesto este, no les va a gustar lo que viene”: el desafiante mensaje de ME-O a sus contrincantes tras el primer capítulo de su franja

Haciendo uso de Inteligencia Artificial, Enríquez-Ominami mostró a Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast involucrados en el bombardeo de La Moneda. Además, cargó en duros términos contra Jeannette Jara y otras figuras del oficialismo, como el Presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Beatriz Sánchez. "El cambio no fue más que una promesa, tan inútil como quienes la pronunciaron", dijo sobre estos últimos. Ante las críticas que recibió este primer capítulo de su franja, sostuvo: "Nadie ha podido desmentir lo que afirmé en la franja. ¿Dije algo que fuera incorrecto? Nadie se atrevió".

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami dijo estar satisfecho por las repercusiones que han surgido tras el primer capítulo de su franja, instancia en la que arremetió en duros términos contra varios de sus contrincantes.

En concreto, ME-O mostró a Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast involucrados en el bombardeo de La Moneda, a través del uso de Inteligencia Artificial.

Además, en su franja planteó severas críticas contra Jeannette Jara y figuras del figuras del oficialismo, como el Presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Beatriz Sánchez, culpándolos de una “farra” desde que llegaron a La Moneda. “El cambio no fue más que una promesa, tan inútil como quienes la pronunciaron”, dijo sobre ellos.

Este sábado el propio ME-O se refirió a las repercusiones y críticas que han surgido tras la emisión del primer capítulo de su franja. “Veo que fue la más comentada de todas. Fue una franja de mucha verdad. Y no dije nada falso hasta el día de hoy. Nadie ha podido desmentir lo que afirmé en la franja. ¿Dije algo que fuera incorrecto? Nadie se atrevió. No hay polémica porque es imbatible. Porque nosotros actuamos con nuestro lema. La verdad, el cambio”, declaró.

El cineasta fue más allá y planteó lo siguiente: “¿Hay algo que yo haya dicho que no es verdad? ¿No bombardearon la moneda ellos? ¿No están orgullosos de eso? ¿Han pedido perdón alguna vez? ¿Uno de ellos pidió perdón por bombardear el Palacio del Pueblo? Quiero recordar que con los aviones de todos nosotros bombardearon el Palacio del Pueblo. Estaba el presidente adentro. Lo bombardearon. Un país en que por odio lo bombardean. ¿Y los cuatro candidatos de la derecha dura han condenado alguna vez ese bombardeo? Yo sí. Yo creo que eso fue un enorme crimen”.

En la misa línea, quien enfrenta su quinta candidatura presidencial estableció que “vamos a hablar con la verdad. Duela a quien le duela. ¿Evelyn Matthei ha condenado al bombardeo de la Fuerza Aérea? ¿Lo condenó alguna vez? ¿José Antonio Kast condenó la dictadura? Al revés. Kaiser dice que están orgullosísimos. Dicen que lo repetirían. Los cito a ellos. Lo justifican. Nosotros creemos que es bueno que la gente sepa la verdad”.

Respecto a sus dardos contra el oficialismo en la franja, apuntó: ¿Es falso decir que el Frente Amplio se farreó la nueva Constitución? No”.

Por todo lo dicho, ME-O dijo ser el “único, total, responsable, arquitecto, líder de la franja. La creé. Me hago responsable. Fue idea mía, total”.

“Yo soy director de televisión y de cine, así que prepárense porque vienen más capítulos. Así que si les molesto este, no les va a gustar lo que viene porque vienen más cosas. La verdad duele, la verdad duele”, complementó.