ME-O y sus propuestas en educación: “Vamos a hacer un esfuerzo serio en el aprendizaje de inteligencia artificial y digitalización”

El candidato independiente dice que su programa contempla aumentar a un 6% del PIB el gasto en educación, lo que implica una fuerte inversión en 100 liceos técnicos profesionales, y el incremento de un 15% de los salarios de 250 mil profesores, entre otras cosas. "¿Cómo se va a financiar? Con un Estado estratega que se apoya en el privado", es parte de lo que sostiene en esta entrevista, en la que además critica la gestión en educación de la administración Boric. "Creo que es evidente que el gobierno no cumplió con su principal promesa, viendo desde dónde venían sus principales dirigentes. No mejoraron en ninguna parte, seriamente, la calidad de la educación pública. Creo que la educación es el gran ausente de este gobierno", estableció.

Marco Enríquez-Ominami fue uno de los cinco candidatos que no estuvo presente en el Te Deum Ecuménico el jueves 18 de septiembre, ya que se encontraba regresando al país tras una breve gira que lo tuvo por Perú y España. Sin embargo, afirma, revisó con atención lo ocurrido en esa ceremonia, sobre todo cuando el cardenal Fernando Chomalí emplazó a los aspirantes a La Moneda a “realizar su mayor esfuerzo” para fortalecer la educación en Chile.

Como una especie de acuso de recibo, el hoy candidato independiente dice que la educación juega un rol fundamental en su programa, el que irá presentando de manera específica por área en los próximos días. La primera entrega será su propuesta económica, este jueves 25 de septiembre.

Luego vendrán otras materias como seguridad, salud, pensiones y educación. De esta última área habla en esta entrevista, en la que también deja una nueva crítica a la administración de Gabriel Boric y en la que insiste en que la campaña presidencial está abierta.

– A propósito del emplazamiento de Chomalí, ¿qué diagnóstico hace de la situación de la educación en Chile?

– Los últimos gobiernos se preocuparon mucho más de los particulares subvencionados o de los privados y menos de lo público. Yo haría un esfuerzo enorme por lo público, creo que es esencial. La derecha tiene un proyecto ideológico, y el mío justamente es un proyecto no ideológico, es que haya un Estado docente. Es sacar el aula de la ideología, es enseñar, entre comillas, la palabra no es buena, de manera neutra, el conocimiento de las matemáticas, la comprensión lectora, es la prioridad número uno. Y de eso la derecha hace un debate ideológico. Para mí eso es equivocado. Si el 70% de los niños no entiende lo que lee, y apenas saben matemática, la pregunta entonces es ¿por qué meten adentro un debate ideológico? Lo primero es que haya conocimiento.

– Habla del fortalecimiento de la educación pública, lo que supone una mayor inversión fiscal. ¿Cómo se logra financiar aquello?

– Este jueves voy a presentar nuestro programa económico, donde voy a hacer referencia al aumento de casi un punto del PIB, de cinco puntos y tanto que hay hoy en día en educación, a seis puntos. Es lo que recomienda la OCDE. Vamos a hacer una inversión fuerte en la educación pública a través de 100 liceos de excelencia, 100 liceos técnicos profesionales, vamos a aumentar un 15% el sueldo al 250.000 profesores, en la educación inicial vamos a crear 150.000 nuevos cupos que hacen falta, vamos a acreditar al 100% de las ofertas parvularias, que hoy apenas alcanzan el 38% de certificación. Además, vamos a resolver el tema de loss 4.500 educadores que faltan.

– ¿Cómo se conjuga esa mayor participación pública en educación con un manejo eficiente del Estado?

– El Estado es por definición ineficiente si le faltan recursos. Chile está por debajo, en materia de educación pública, del financiamiento que tienen los países desarrollados. O sea, es un error a mi juicio, sin querer polemizar con mis adversarios, proponer reducir el tamaño del Estado en educación. Hay un tema de ineficiencia porque hay poco presupuesto. Y es fundamental aumentar los presupuestos para que haya eficiencia. Lo que no quiere decir contratar nuevos funcionarios públicos. Con los que hay, tenemos que hacer más.

– Y más allá de la inversión, ¿qué aspectos serán fundamentales en su propuesta en términos de contenido?

– En materia de contenido vamos a hacer un esfuerzo serio en el aprendizaje de inteligencia artificial y digitalización, pero también en comprensión lectora y matemática. Todo nuestro plan es más o menos un punto más del PIB ¿Cómo se va a financiar? Con un Estado estratega que se apoya en el privado, y eso lo voy exponer y desarrollar el jueves 25, cuando presente nuestro programa económico.

– ¿Cómo analiza el desempeño del Gobierno en materia de educación?

– Yo quisiera, a partir de ahora, enfocarme solo en las propuestas, no seguir martillando un clavo que ya Chile ya lo martilló, que es el de la crítica. Creo que es evidente que el gobierno no cumplió con su principal promesa, viendo desde dónde venían sus principales dirigentes. No mejoraron en ninguna parte, seriamente, la calidad de la educación pública. Creo que la educación es el gran ausente de este gobierno. Por eso es que sus ministros han sido grandes ausentes del debate público, más allá de chascarros. Yo no quiero polemizar ni seguir en la crítica al gobierno, porque ya es parte del pasado. Lo que me importa a mí es que faltando pocos meses para un nuevo gobierno, sepan que nuestra candidatura cree en la educación pública, laica, universal, gratuita, tanto en el ámbito inicial, escolar, primario, secundario, técnico profesional, universitario.

– ¿Y qué lugar ocupa ahí el mundo privado?

– Nosotros tenemos cero complejo en eso, cero. Yo quiero hacer una alianza con el privado, porque en nuestra historia el privado siempre ha jugado un rol enorme, sobre todo a través de la iglesia católica. Y ahora a través del privado, tanto privado a secas o incluso a través de otras religiones. Yo no tengo un complejo, yo quiero un estado estratega, que entienda que la educación es estratégica, y que su intervención en la educación es desde el punto de vista del estado docente. Todos los países grandes tienen un fuerte estado docente. No hay ningún país grande que tenga un estado docente precario. Todos tienen un fuerte sistema público, aunque puedan tener problemas de calidad. Pero hay una oferta pública. Chile todavía tiene pendiente construir una gran oferta pública educativa.

– Hablando de la contienda presidencial a nivel general, ¿cómo ve el panorama con el arranque oficial de las campañas?

– Creo que es una elección muy abierta y que a todo el mundo le está costando asimilar que es la primera elección presidencial de la historia de Chile con voto obligatorio. Ninguna encuestadora logra medir eso. Este lunes empieza la campaña real y, en mi caso, me quedan menos de 60 días para demostrarle a Chile que seremos una presidencia de mediación, una presidencia de cambio tranquilo, una presidencia de soluciones y que no somos ni más de lo mismo ni menos de lo mismo.