Gael Yeomans: “Winter es el único candidato que puede conquistar el voto de los jóvenes y eso es clave para vencer a la ultraderecha”

La diputada y jefa de campaña del candidato presidencial del Frente Amplio sostiene que su candidato es quien puede enfrentar a la derecha "con más fuerza". En esta entrevista, la parlamentaria detalla los ejes del programa y los focos de la campaña del su candidato, que tendrá una atención especial en el electorado más joven. También asegurar que la campaña está comprometida con lograr cambios, pero sostiene que hay un piso de avance con el actual Gobierno, del que dice se sienten "orgullosos".

Hasta el Servicio Electoral llegó este miércoles la diputada Gael Yeomans en su rol como jefa de campaña del candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, para lo que fue la inscripción de las primarias del oficialismo.

Yeomans conoce a Gonzalo Winter desde sus años universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, específicamente en el colectivo Arrebol, donde coincidieron participando en talleres voluntarios de reforzamiento escolar para estudiantes secundarios.

Desde entonces, las trayectorias de la diputada y del ahora candidato han estado entrelazadas, y en 2018 volvieron a encontrarse en el Congreso. Según relata Yeomans, fue el propio Winter quien le propuso asumir como jefa de campaña, ofrecimiento que aceptó tras un proceso de diálogo.

En conversación con The Clinic, Yeomans comenta que esta faceta le hace recordar a la época universitaria en donde Winter era conocido por tener la habilidad “de explicar cosas, de hacerlo de un modo bien atrayente comunicacionalmente y en sencillo”.

“Estamos orgullosos de este gobierno”

—¿Qué busca mostrar esta campaña?

—He asumido ese trabajo de mostrar la fortaleza y la experiencia que tiene nuestro partido, tanto en las líneas y propuestas como en visibilizar esa experiencia acumulada. Llevamos 12 años en el Congreso, además de estos tres años y algo en el Gobierno, y también contamos con experiencias en gobiernos locales. Todo eso queremos plasmarlo en nuestras ideas y en el programa que estamos construyendo.

—Miembros del oficialismo interpretaron su nombramiento como jefa de campaña como un guiño hacia el ala más a la izquierda, con el objetivo de evitar que el electorado más afín al Frente Amplio termine inclinándose por la candidatura de Jara…

—Cada cual puede tener ser su análisis. De todas formas, la verdad es que dentro de la misma experiencia que tenemos en el Congreso he levantado agenda en lo laboral, en los derechos de las mujeres y me imagino que en eso pueden encontrar algunas similitudes. En particular también estuve bien abocada en sacar la reforma de pensiones y en la postura que tuvimos para la conformación de la propuesta de las pensiones, que eso fue incluso durante la campaña del Presidente Gabriel Boric.

Ahora, yo diría que en esta pasada, mi rol, más allá de lo que se pueda decir, va a ser articular la mayor cantidad y amplitud de fuerza detrás de la candidatura de Gonzalo Winter, inclusive más allá del Frente Amplio, tengo ese desafío. Esperamos que en el transcurso de la campaña, al momento de mostrar las ideas, se vea que es una campaña comprometida con los cambios, entendiendo que tenemos un piso de avance que es lo logrado hacer este Gobierno, del cual estamos orgullosos, y que nos sirve también para seguir avanzando.

—¿Dónde van a estar los ejes del programa de gobierno del Frente Amplio o del eventual segundo gobierno del Frente Amplio?

—Hay varios ejes que algunos ya los ha nombrado el mismo candidato. Uno de ellos tiene que ver con una estrategia nacional de desarrollo económico para situar al Chile del 2050 como un país desarrollado. Esa es una mirada que tenemos a futuro, pero que entendemos se traduce en urgencia para ahora.

Apostar fuerte por las energías renovables, poder contar con capacitaciones en nuevos empleos con la aplicación de las nuevas tecnologías, el fomento a la seguridad productiva. En seguridad tenemos propuestas que son bien diferentes a las que vemos que salen de la derecha, porque entendemos que este no es un tema en el cual uno pueda simplemente dar promesas al viento o, como decía Evelyn Matthei a sus candidatos “prometan, prometan porque no hay nada más que genera adhesión que la seguridad”.

Nosotros nos tomamos esto en serio y por lo mismo queremos sacar las armas de circulación, seguir la ruta del dinero, del crimen organizado. Para eso entendemos que es clave el levantamiento del secreto bancario y la recuperación de los espacios públicos. Ahí hay avance, pero creemos que falta.

Otro eje muy relevante en el que hemos ido dando pasos firmes en este Gobierno es en materia de cuidados. Y ahí el eje estructurante de la crisis de la natalidad para nosotros es bien relevante porque cruza distintas definiciones. Entonces es un eje que para nosotros es vital y en particular Gonzalo, que ha sido padre hace poco, para él en lo personal tiene un compromiso bien grande.

—A propósito de tratar de convocar a un mundo fuera del Frente Amplio, ¿qué sectores aparecen más relevantes?

—El acento, y acá también me puedo hacer cargo de un desafío que tiene la izquierda, mirando cómo la derecha, en particular Kaiser y Kast, tienen un crecimiento en la juventud. Pero no solo ellos, la derecha extrema expresada en Milei en Argentina o Bolsonaro en Brasil, en donde su principal público de crecimiento es la juventud.

El candidato que puede hablarle mejor a la juventud, hoy por hoy, es Gonzalo Winter. Es más, creo que es el único que puede conquistar el voto de los jóvenes y eso es clave para vencer a la ultraderecha. Vamos a tener un eje fundamental pensando que para este espacio político, el progresismo, para la alianza de gobierno, su desafío no es simplemente definir el candidato que gane la primaria, sino ganarle a la derecha.

“Es el candidato que puede hablar con más propiedad de un futuro mejor y de hacerse cargo de lo que viene”

—¿Le preocupa que el intento de diferenciación de otras candidaturas con el Gobierno termine golpeando una agenda que ustedes buscan defender?

—Ahí las diferencias en cualquier primaria son políticas y espero que terminemos en eso dando los debates y que se de ese el contenido, el de la discusión entre las candidaturas. Ahora, Gonzalo lo ha dicho sin miedo, las diferencias en cualquier primaria son políticas y espero que terminemos en eso, dando los debates y que sea ese el contenido de discusión.

Gonzalo es alguien que defiende al Gobierno y defiende el proceso de cambios que se abrió, entendiendo que necesitamos seguir avanzando y que hay hartos temas que se pueden seguir profundizando y otros ejes que es necesario abordar con mayor énfasis y energía. Por ejemplo, el eje relativo a la natalidad y el eje relativo a la diversificación en materia productiva.

—Militantes de el FA se molestaron con algunas críticas de la candidata Carolina Tohá luego de que se desmarcara del Gobierno y aludiera a la falta de gestión o experiencia.

—Para ser franca, también me molesté en su momento por sus pronunciamientos respecto al FA y además creo que estaba equivocada cuando planteó que el Gobierno no tenía una propuesta de progreso económico, eso no es real. De hecho, teníamos un programa que el actual ministro de Economía, Nicolás Grau, lo defendió. Una de las propuestas es parte, inclusive, lo planteábamos como la banca de desarrollo.

El debate que ahora vamos a empezar debería centrarse en los programas, porque hay ideas que, a mi parecer, deben abrir espacio para discutir las urgencias del presente. Ideas que se hagan cargo de los dolores que hoy enfrenta Chile, que ofrezcan una mirada hacia un futuro posible y mejor. Necesitamos salir un poco de la angustia, de esa visión negativa con la que actualmente se percibe el futuro en el país.

Por eso estamos hablando de estas temáticas, por eso Gonzalo le está poniendo tanto énfasis a que la discusión de las candidaturas sea sobre las propuestas país. Independiente de las evaluaciones en el gobierno, todos los sectores han aportado a lo que es actualmente la agenda del gobierno.

—A propósito del discurso que apunta a la visión de futuro, ¿cuál vendría a ser el rival a vencer?

—El rival a vencer es el discurso del miedo que ha instalado la derecha y que ha ido calando en algunos sectores. El discurso de la desesperanza, el discurso de que no hay un futuro mejor posible. Ese discurso es el que va a enfrentar Gonzalo Winter porque es el candidato que puede hablar con más propiedad de un futuro mejor y de hacerse cargo de lo que viene.

—¿Y cuál es la candidatura a vencer?

—Veo diferencias entre las candidaturas. Estoy pensando, por ejemplo, en Carolina Tohá, que ha aportado a la alianza con su trayectoria en los últimos 30 años y Jeannette Jara tiene una genuina preocupación por los avances de la clase trabajadora pero, Gonzalo Winter, por un lado, es un candidato que puede reflejar la posibilidad y la viabilidad de un cambio social, así como lo hizo el Presidente Boric conformando una alianza amplia y también tiene la posibilidad de enfrentar a la derecha con más fuerza.

—¿Cómo ve el panorama en la derecha? ¿Cree que les dieron una ventaja al no realizar primarias?

—Las primarias del progresismo debilitan a la derecha. Los veo hoy día con menos condiciones de ganar a final de año, dado que dejaron un espacio amplio para que nosotros podamos presentar nuestras ideas, para que podamos hacer campaña y podamos convocar. Mientras, ellos van a estar peleándose por cualquier posibilidad en las encuestas, mostrando que no tienen ningún tipo de condición para conformar una coalición ni dar gobernabilidad al país, no tienen esas condiciones. Salen absolutamente debilitados de este proceso.