“Esto es absolutamente absurdo”: la nueva denuncia ciudadana de Don Francisco por problemas de accesibilidad universal en el Aeropuerto de Santiago

Mario Kreutzberger relató una situación que le tocó vivir en el principal terminal aéreo de nuestro país, para dar cuenta de la precaria asistencia a discapacitados. "Los pasajeros con discapacidad y los mayores merecen un trato digno y eficiente", manifestó el animador, quien en el pasado ya había planteado críticas al Aeropuerto por este mismo tema.

Compartir

Tal como ya lo había hecho en otra ocasión, Don Francisco realizó una denuncia ciudadana para acusar severos problemas respecto a la accesibilidad universal en el Aeropuerto de Santiago.

Mediante una carta en El Mercurio, Mario Kreutzberger relató una experiencia que le tocó vivir hace pocos días, para alertar sobre la precaria asistencia a discapacitados que existe en el principal terminal aéreo de nuestro país.

“Me duele decirlo, pero el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile está “discapacitado”. Como ya he señalado en varias ocasiones, mientras los aeropuertos se hacen cada vez más grandes, los servicios de apoyo para personas con discapacidad no han avanzado a la par”, partió expresando en animador en su misiva.

Tras ello relató la experiencia que lo llevó a redactar la citada carta. “Hace algunos días, llegué al aeropuerto con una persona que tiene dificultades motoras. Aunque agradezco que me hayan esperado con una silla de ruedas, debo señalar que si alguien con discapacidad necesita este servicio, debe caminar tres cuadras desde la puerta principal hasta el lugar donde debieran entregarle la silla. Como imaginarán, esto es absolutamente absurdo”, contó.

“En nuestro caso, cuando intentamos avanzar con la silla, una de las ruedas estaba rota y no funcionaba. Personas allegadas al servicio me informaron que un alto porcentaje de las sillas está en mal estado o fuera de circulación. Al preguntar al joven que la manejaba sobre su entrenamiento para dar este servicio, me contestó que no tenía ninguno. Le pregunté por curiosidad, qué haría si tuviera que bajar una cuneta que no tuviera rebaje especial para estos vehículos, y me dio una respuesta que, por mi experiencia, hubiera causado que la persona se cayera peligrosamente de la silla de ruedas”, continuó.

Don Francisco describió que “en el camino a la puerta de embarque, me encontré con varias personas mayores avanzando con mucha dificultad. Una de ellas me comentó que había caminado más de 25 minutos, y según me señalan, esto sucede con frecuencia. El aeropuerto tiene muy pocos carros eléctricos, y los que hay son insuficientes para las necesidades actuales. Lo malo, para nosotros los pasajeros, es que las líneas áreas no se hacen responsables de este servicio, y al reclamar, señalan que es algo que corresponde a los encargados del terminal aéreo”.

Por todo ello, Kreutzberger recalcó que Los pasajeros con discapacidad y los mayores merecen un trato digno y eficiente, por lo que convocó a los ministerios de Obras Públicas y de Salud, junto con la concesionaria Nuevo Pudahuel, a que “se sienten en una mesa” y resuelvan esta problemática.

Don Francisco ya había hecho una denuncia contra el aeropuerto

En abril de 2023, Don Francisco también había publicado una carta en El Mercurio para realizar una denuncia respecto al servicio de asistencia en el Aeropuerto de Santiago.

“En mi reciente viaje de Chile a Miami, hice un cálculo de mis pasos desde el mesón de registro de la línea aérea hasta la puerta del avión, y me sorprendí al darme cuenta de que tuve que caminar 3.500 pasos. De acuerdo con la aplicación que tengo en mi celular, son más de dos kilómetros. Sí, ¡dos kilómetros!”, planteó en aquella ocasión.

Aeropuerto de Santiago. Foto: Agencia Uno

En esa misma oportunidad, el rostro tras la Teletón relató que “fui testigo directo del trámite que tuvo que sufrir una persona en situación de discapacidad. El sistema opera de la siguiente manera: uno llega al mesón de la línea aérea, y le señala a quien lo atienda que pidió una silla de ruedas para recorrer los 3.500 pasos. Buscan en el sistema y le confirman que efectivamente está hecha la petición, pero que tendrá que ir a otro sector del aeropuerto a recogerla. Y un detalle no menor: solo se la entregan al pasajero que la necesita”.

Tras esa denuncia de Don Francisco en abril de 2023, la concesionaria Nuevo Pudahuel anunció el reforzamiento de los protocolos de atención y el servicio gratuito de asistencia de movilidad. Además, la mencionada empresa informó que se puso en contacto con el animador para conocer más antecedentes del caso que expuso en esa primera carta.