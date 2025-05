El dilema de los locatarios sobre el futuro del Paseo Bandera: perder ventas y aceptar el regreso de buses o hacer frente a la inseguridad

Tras una balacera en el paso bajo nivel, el debate se reactivó por la posible vuelta del eje de transporte público en el Paseo Bandera. Los locatarios del sector, así como el alcalde Mario Desbordes con el Gobernador Claudio Orrego, tienen opiniones divididas sobre el futuro del paseo peatonal.

El lunes 21 de abril se registró una balacera en el paso bajo nivel del Paseo Bandera, en donde un sujeto en scooter disparó al menos 20 disparos en contra de un grupo de personas.

Tras el hecho, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que “el paso inferior Bandera lamentablemente se ha transformado en un lugar muy complejo desde el punto de vista de la seguridad”.

Hoy en día, Desbordes tiene una disputa con el Gobernador Regional, Claudio Orrego, sobre el futuro del Paseo Bandera y la posibilidad de que vuelva el transporte público por ese eje.

En noviembre de 2022, Bandera fue transformada en un paso peatonal durante el periodo de la exalcaldesa Irací Hassler. Desde ese entonces, se cerró el tránsito de vehículos entre las calles Catedral y San Pablo. Hasta la fecha, los arreglos Bandera suman más de $475 millones en gastos.

Opiniones divididas entre los locatarios del Paseo Bandera

The Clinic le consultó a distintos locatarios sobre la posible vuelta del transporte público al Paseo Bandera.

Catalina Palma, trabajadora de un local Oxxo, sostiene que aunque la vuelta de la locomoción podría bajar las ventas, podría ser una medida que disminuya la delincuencia en el sector.

“Todos los días sufrimos de mecheros que entran a robar. Quizás con la vuelta del tránsito vehicular podríamos trabajar más tranquilos y seguros. Pero por el lado de las ventas, también nos perjudicaría porque habrían menos transeúntes“, dice Palma.

Victoria Martínez, que tiene un quiosco cerca de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuenta que antiguamente había mucha más gente. “Está a medias la cosa”, dice. Comenta que antes había un paradero de micro en la esquina de Bandera con Huerfános, que atraía a más gente al sector.

“Antes, con los buses, había bastante público, sobre todo con la llegada metro. La gente llegaba desde Catedral, por la salida de la estación Plaza de Armas. Ahora hay mucha menos gente”, explica Martínez.

Manuel Solis trabaja desde el año 1978 en un quiosco a unos metros del paso bajo nivel de Bandera. Dice que desde el estallido social todo cambió y la gente y las oficinas se fueron del sector. “Veo lanzas, andan en grupos y esperan a la gente afuera de los bancos”.

Agrega que le daría lo mismo si vuelven o no los buses, pero cree que si vuelven a pasar. “Quizás el flujo aumentaría, habría más movimiento porque los buses traerían gente“, dice Solis.

Celiana Hernández, jefa de tienda de Paradiso Café, afirma que la vuelta del transporte público no les favorece. Cuenta que el paso peatonal favorece al turismo, porque se instalan ferias temporales y se realizan distintos eventos a unos pasos de la Bolsa de Comercio de Santiago. “La vuelta de los buses nos resta clientela y espacio. No lo veo como algo positivo“.

En la misma línea, Jorge Toro, dueño de GiftPo! -tienda de recuerdos en la Galería Alessandri- afirma que sería un retroceso que vuelva el transporte público al Paseo Bandera. Dice que el paso bajo nivel se presta para asaltos y narcotráfico y que no pueden transitar de noche. A pesar de esto, insiste que se le debe hacer frente a la delincuencia y se debe mantener el paso peatonal.

“En general, el centro de Santiago está invadido por la delincuencia. Se fueron bancos, muchos locales y oficinas cerraron. Lamentablemente van a pasar décadas para que pase este fragelo. Para que cambie Chile“, dice comenta.

“La delincuencia no puede ganar. Hay otros métodos, pero no los quieren implementar. No podemos retroceder. “Soy partidario de que se mantenga como paseo peatonal. Si vuelve la locomoción, lo veo como un retroceso“, asegura Toro a The Clinic.

Por otra parte, Mario Pellegrini, trabajador de la Municipalidad de Santiago, cuenta a The Clinic que sería bueno que vuelva la locomoción colectiva por un tema de seguridad. “Hay muchos indigentes y usan la calle como baño. De peatonal no tiene nada, porque la gente evita pasar por acá. Esto está botado en la noche, no transita nadie porque es peligroso”, afirma.

La disputa entre Desbordes y Orrego

Por una parte, Desbordes, junto al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, son partidarios de retomar el rol del Paseo Bandera como un eje de transporte público. Y es que Bandera constituye la única vía norte-sur que pasa por un paso bajo nivel a través de la Alameda.

“Los pasos bajo nivel son fundamentales para la conectividad de la región, pero obviamente son focos de delincuencia, si están descuidados, y hoy día están descuidados“, dijo el alcalde tras la balacera.

“Bandera es el único eje subterráneo de pasada bajo Alameda que permite el flujo normal del transporte público. Lira y Santa Lucía, que son los otros dos pasos bajo nivel, no están diseñados para el transporte público, solo Bandera tiene esta característica tan particular”, agregó Desbordes.

Sin embargo, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró en entrevista con 24 Horas, que existe un proyecto para consolidar Bandera como un paseo peatonal, lo que se acordó de forma unánime en enero de 2024.

“Nosotros aportamos los recursos como Gobierno de Santiago, se hizo una licitación pública, se contrató una oficina de arquitectos de primer nivel y se hizo un diseño. El diseño está listo, lo que potencia este espacio no solo en lo peatonal, sino que también en seguridad, iluminación, espacios verdes, comercio y con cierre durante la noche”, declaró Orrego

Sobre la posible vuelta del transporte público en Bandera, “el alcalde Desbordes me lo ha planteado, es legítimo que tenga una opinión distinta, pero me llama la atención lo del ministro Muñoz, porque él participó del acuerdo”, expresó el gobernador regional.

En ese sentido, Orrego aseguró que “lo único concreto que existe es un proyecto para consolidar este lugar como paseo peatonal”.