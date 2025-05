“Chile se ha convertido en un país multicultural”: sociólogo analiza la polémica que generó la campaña del día de la madre de Falabella

La polémica y los comentarios negativos provocaron que Falabella borrara la fotografía en Instagram y además pusiera su perfil de X privado. Consultados por The Clinic, prefirieron no referirse al episodio.

Durante el fin de semana se desató un arduo debate en redes sociales con respecto a la campaña del Día de la Madre de Falabella. Se trata de la campaña “Ella”, donde la multitienda buscaba destacar el rol de las mamás. “No todas las mamás son iguales, pero todas merecen lo mejor”, señalaba la empresa.

Sin embargo, usuarios de redes sociales –especialmente X e Instagram– acusaron a la empresa de no representar a las mujeres chilenas al tener modelos extranjeras en sus publicidades. Esto provocó que Falabella borrara la fotografía en Instagram, quitara los comentarios en sus publicaciones y además pusiera su perfil de X privado.

“Nos quieren meter una multiculturalidad que no elegimos hasta por las orejas”, “una empresa chilena traicionando (vendiendo) la patria” y “¿No había chilenas para la campaña?”, fueron algunos de los comentarios que se repetían en las redes sociales de la multitienda. Consultados por The Clinic, Fallabella optó por no referirse a la polémica.

El Chile multicultural

El director de la Escuela de Sociología de la Universidad Mayor, Claudio Varas, especificó que “por multiculturalidad se entiende la existencia de distintas culturas que conviven en un espacio geográfico o social. No necesariamente implica la interacción entre estas. Al respecto, Chile se ha ido convirtiendo cada vez en un país multicultural. A propósito de las corrientes migratorias que han ido sucediéndose paulatinamente a lo largo de la historia”.

Vargas explica que -según cifras del INE (2025)- “al 31 de diciembre de 2023, a nivel nacional, se estima que residían habitualmente en Chile un total de 1.918.583 personas extranjeras. Lo que, llevado a las cifras proyectadas totales de ese año, estamos frente a un 10% de población extranjera que reside en nuestro país. Cuestión que se alinea con los porcentajes presentes en países OCDE, que van entre un 12 a 15%”.

Conforme a la procedencia, según el INE, los seis principales países de las personas extranjeras residentes en Chile se concentraron, de mayor a menor prevalencia, en la siguiente forma:

Venezuela (38,0%)

Perú (13,6%)

Colombia (10,9%)

Haití (9,8%)

Bolivia (9,4%)

Argentina (4,3%)

El odio tras la campaña de Falabella

Con respecto a las voces de odio que surgieron con respecto a la multiculturalidad tras la publicidad de Falabella, el sociólogo explica que “la dicotomía entre lo propio y lo extraño se pone en juego cuando se traza una diferencia en el espacio social. Pues, las costumbres y modos de ser diferentes a los que yo acostumbro a desarrollar al momento de desplegar mis conductas me generan preguntas. Me hacen cuestionar las conductas y modos de pensar propios”.

“En ocasiones, estos encuentros sirven para replantear nuestro ‘siempre lo he hecho así…’. Pudiendo tornarse bastante productivos e interesantes estos encuentros. Dado que exigen replantear los fundamentos de lo que hacemos y de por qué actuamos/pensamos de cierto modo. El encuentro con otro distinto a mí también puede generar tensiones. Esto, pues podría percibirse como riesgoso el hecho de ver otros modos de comportarse frente a un mismo acontecimiento. Por ejemplo, si suelo ser más conservador, quizá se torne muy problemático el encontrarme con otros diferentes. Asimismo, existen vecinos que no se adecúan necesariamente a los sitios donde se emplazan y el adagio de ‘donde fueres haz lo que viere’ no se aplica. Generando problemas de convivencia, los que pueden decantar en animadversiones. Convivir siempre exige un acto de apertura, escucha, respecto y ponernos de acuerdo”, agrega.

Junto con esto, recalca que “la base está en cómo generar una cultura de apertura que valore los aspectos del buen vivir y de respeto hacia otros seres humanos, independientemente de donde provenga, sea de otra comuna, región, u otro país. La inclusión supone a la base la aceptación del otro. En tanto otro distinto de mí, y que por el solo hecho de ser un ser humano es digno de mi respeto“.

“La clave estaría, a mi juicio, en generar espacios de encuentro donde todos nos demos cuenta y nos percatemos de las cuestiones que nos unen. Más que en los elementos que nos diferencian y que aún en estos últimos existe una manera de aprender e integrar las distintas maneras que tenemos para desplegar nuestra existencia”, apunta el académico.