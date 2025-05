El fichaje de Jorge Baradit en el comando de la candidata PC Jeannette Jara: “Su candidatura me emociona, me da esperanzas”

El exconvencional constituyente aterrizó en la candidatura de la militante comunista para integrarse a las áreas del arte, cultura, literatura e historia. Anteriormente ya le había prestado su apoyo en la aventura de Jara como candidata a alcaldesa por Conchalí. En conversación con The Clinic aborda sus movimientos políticos: "Lo mío es principios y conceptos. Yo soy leal a las ideas. Si las ideas se mueven, me muevo con ellas".

Una mesa con comensales de distinta índole fue la que compartió el día viernes la candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara (PC), en Santiago.

En el restaurant Las Tejas, ubicado en el Paseo Bulnes, la exministra del Trabajo celebró un almuerzo con alcaldes, concejales, diputados, senadores, músicos y, además, con un reconocible exconvencional del que llamó la atención su asistencia. Era Jorge Baradit, escritor y exrepresentante de la Lista del Apruebo en el primer proceso constituyente.

En la mesa de Jara, al frente de ella se ubicaba Baradit, y a su lado izquierdo estaba la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista). La evidencia de la disposición de los puestos quedó alojada en la cuenta de Instagram del exconvencional, en la que aparece posando junto a ellas con un mensaje alentador a la candidatura de la carta PC. Y es que días antes, según pudo conocer The Clinic, la propia Jara había tomado contacto con él para invitarlo al almuerzo y, además, integrarlo a su equipo de campaña.

Así lo confirma Baradit al ser contactado por este medio. “Se dio una llamada de la candidata la semana pasada invitándome a este almuerzo. Lo que se conversó hasta ese momento fue que a ella le gustaría tenerme dentro de la campaña, y que íbamos a conversar eventualmente”, señaló al ser consultado por el encuentro.

El escritor dijo que el almuerzo oficializaba, de alguna manera, su “integración al equipo”, donde, aunque aún queda por definir que área será a la que se integrará, advirtió estar seguro que será en “arte, cultura, literatura e historia”.

Baradit en Valparaíso en diciembre, en la presetación de su libro El sótano rojo. Foto: Agencia UNO.

Baradit: “Le respondí (a Jara) que estaba muy disponible”

Baradit vive en Valparaíso, lo que, según contó, lo tiene con una movilidad reducida para labores de campaña. En todo caso, su disposición fue inmediata, dado que “le respondí que estaba muy disponible porque su candidatura me emocionaba, me daba esperanza”.

Asimismo, contó que anteriormente había prestado apoyo a Jara. Fue en el marco de la candidatura de esta última a la alcaldía de Conchalí, de donde es originaria. Por ese entonces, la militante comunista le pidió un par de videos y colaboró con ella en 2021. En todo caso, enfatiza que hoy en día “el vínculo es de proyectos comunes, intereses y también del conocimiento público a través de mis publicaciones y su labor como ministra del Trabajo”.

“Creo que nos comenzamos a caer muy bien antes de conocernos”, afirmó.

—Usted fue electo convencional en el pacto de La Lista del Apruebo, en un cupo del Partido Socialista. ¿Qué le hizo dar el salto hacia el PC y Acción Humanista?

—Yo soy leal no a las agrupaciones, sino a las ideas y a los objetivos políticos. Por eso si en una corporación los objetivos políticos cambian, mi interés está entonces donde se reivindiquen esos mismos principios. No tengo esas lealtades fanáticas o ciegas. Lo mío es principios y conceptos. Yo soy leal a las ideas. Si las ideas se mueven, me muevo con ellas.