Ben McLemore, el exjugador de la NBA que fue condenado a ocho años de cárcel por delitos sexuales cuando jugaba por los Portland Trail Blazers

Un juez en Estados Unidos declaró culpable a Ben McLemore por delitos sexuales en octubre de 2021 y lo condenó a ocho años de prisión en Oregon. El exjugador de la NBA atacó a una mujer en una fiesta en la casa de Robert Covington, su compañero de equipo en los Portland Trail Blazers.

El pasado miércoles, un juez del Condado de Clackamas condenó a Ben McLemore a ocho años en la prisión estatal de Oregón. El exjugador de la NBA fue declarado culpable de violar y agredir sexualmente a una mujer de 21 años.

Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2021, cuando McLemore asistió a una fiesta en Lake Oswego en la casa de Robert Covington, su compañero de equipo en los Portland Trail Blazers.

De acuerdo a Scott Healy, primer fiscal adjunto del condado de Clackamas, la víctima vomitó antes del ataque y los testigos afirmaron que tenía dificultad para caminar, arrastraba las palabras y apenas podía levantar la cabeza.

Healy afirmó que “la víctima se quedó dormida en sofá de la sala de estar alrededor de las 2 de la madrugada”. A eso de las 6 de la madrugada, McLemore perpetró el ataque. Ese mismo día, la mujer acudió a un examen médico especializado para víctimas de agresión sexual.

En febrero de 2024, un gran jurado del condado de Clackamas escuchó las pruebas del caso, que incluyó el testimonio de la mujer agredida por McLemore. En respuesta, se emitió una acusación formal en su contra, así como una orden de arresto, según la policía de Lake Oswego. La policía federal arrestó a McLemore dos meses después.

La víctima del ataque se refirió a la condena del exjugador de la NBA y al proceso judicial que terminó la semana pasada. “Estos han sido los casi cuatro años más largos de mi vida. Nunca imaginé que denunciar esto en 2021 me llevaría a un proceso tan increíblemente difícil y largo. Estos últimos años a menudo se han sentido como un peso que he tenido que arrastrar, un recordatorio constante del trauma que no he podido superar por completo porque no se veía un final a la vista”.



“En el momento de la agresión, no tenía ni idea de quién era el Sr. McLemore. Cuando lo descubrí… me pregunté si realmente debía denunciar lo sucedido, especialmente dada su condición (como jugador de NBA). Me presenté para exigirle responsabilidades por el daño que causó, para asegurar que lo que me pasó a mí nunca le pase a nadie más”, agregó.

Por su parte, el fiscal Healy valoró la valentía de la mujer que denunció al exjugador de la NBA. “Esperamos que la fortaleza y la valentía de la víctima en este caso inspiren a otros a denunciar en circunstancias donde se ha producido una agresión sexual”.

“La sentencia que recibió hoy el acusado debe servir como recordatorio de que este tipo de conducta no será tolerada en nuestra comunidad y de que la Fiscalía del Condado de Clackamas siempre trabajará arduamente para responsabilizar a los agresores y brindar justicia a las víctimas”, declaró el fiscal.

La respuesta del exjugador de la NBA

En un comunicado en sus redes sociales, McLemore se refirió a la condena en su contra. “Me esfuerzo por vivir con amabilidad, ser amable y estar presente para mi gente”, dijo. “Me preocupo profundamente por quienes me rodean. E incluso en este momento difícil, creo en el poder de la gracia y la redención. Creo en las segundas oportunidades y trabajaré arduamente todos los días para ganarme la mía”, dijo.

McLemore fue seleccionado en el séptimo puesto del draft del 2013 por los Sacramento Kings y disputó 556 partidos en nueve temporadas en la NBA. Además, jugó por los Memphis Grizzlies, Toronto Raptors, Houston Rockets, Los Angeles Lakers y los Portland Trail Blazers.