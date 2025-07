El silencioso regreso de los rucos bajo los puentes del río Mapocho: el relato de quienes viven entre el frío y colgados a la luz

Fue después de la pandemia que aumentó fuertemente la cantidad de personas en situación de calle en el país. Desde entonces es cada vez más común ver carpas en plazas y avenidas, pero junto con eso también ha vuelto una escena que parecía haber desaparecido: los rucos bajo los puentes del río Mapocho. A diferencia de lo que sucedía hace décadas atrás, ahora las instalaciones son más elaboradas, incluso con electrodomésticos. The Clinic conversó con personas en esta situación, quienes explicaron los motivos que los llevaron hasta esto, y advierten que "acá no molestamos a nadie".

Por Agustín Morel y Felipe Figueroa

La ladera del río Mapocho ha sido por mucho tiempo un espacio en el que suelen instalarse personas en situación de calle. Entre Santiago y Recoleta, no es extraño ver rucos en el borde del río, a la altura de la calle. Sin embargo, después de la pandemia se ha vuelto más común ver personas instaladas bajo los puentes que se extienden a lo largo del río, algo que se pensaba olvidado, pero que hoy vuelve a exponer la crisis de vivienda que afecta al país.

Una zona que sabe de esto, son los dos puentes que cruzan hacia Avenida Recoleta de las calles San Antonio y Mac Iver. Registros de los últimos años dan cuenta que es normal ver carpas en esta zona, pero ahora la situación se ve más extrema. Desde la altura de la calle es posible divisar grupos de personas que habitan bajo el puente, con elaboradas instalaciones, incluso con refrigeradores y televisores.

The Clinic conoció cómo viven estas personas, quienes mostraron la vida bajo los puentes. En la calzada del Puente Los Abastos, vive un grupo de siete personas. María y Carmen son las gestoras de este espacio en el que llevan viviendo cuatro años. Son chilenos, todos adultos, hasta con una mujer embarazada, y trabajan en la zona. Para tener electricidad se conectan a los postes de luz, mediante lo cual logran prender un refrigerador, y de vez en cuando un televisor.

Su administración es bastante ordenada. En una de las carpas almacenan botellas retornables con agua potable, tienen una cocina, y mantienen la comida en el refrigerador. Utilizan una escalera para subir y bajar del puente, la cual mueven para impedir que lleguen inspectores a fiscalizar.

El día a día viviendo bajo el puente en el río Mapocho

Según comentan quienes residen bajo los puentes, su principal preocupación en términos legales son los inspectores municipales, aunque no suelen tener problemas con ellos. Si bien, la ladera del río Mapocho es jurisdicción del MOP, la cartera solo se encarga del despeje de material como piedras, tierra, vegetación, etc. Por lo mismo, su misión es velar por el correcto curso de la caudal, no de retirar rucos.

Vivir bajo el puente para ellos, tomando las medidas correspondientes, es hasta seguro, afirman. Su único peligro son personas en condiciones similares, sin hogar, que puedan asaltarlos o simplemente robarles cuando bajan la guardia. Pero tomando las medidas de precaución sin escaleras, pueden cuidarse.

María y Carmen desafían los estereotipos de lo que puede pensarse de personas que viven bajo el puente. Llegaron por la dificultad de encontrar vivienda, pero tienen diferentes labores para mantenerse. Por lo general, se dividen entre quienes se quedan en la zona cuidando sus pertenencias, y quienes salen a trabajar.

En el día recolectan materiales y escombros, y posteriormente los venden. Con ello les alcanza para comprarse comida y cosas básicas para el día a día.

Por lo que cuentan, son conocidos en el sector. Dado a que son un grupo grande, les es difícil encontrar una vivienda, y se las arreglan viviendo bajo el puente.

El mayor problema al que se enfrentan a diario son los ratones. En el sector, en particular en la orilla del río Mapocho a la altura de Cal y Canto, hay muchos ratones. Hace poco tiempo se reportó un nido de ratas en una zona cercana a la que están instalados los rucos y carpas. Sin embargo, tienen un sistema para evitar esto. Junto a las siete personas viven seis perros y cuatro gatos que ayudan a espantar a los ratones. Este modelo es replicado por otras personas que viven en condiciones similares.

“Acá no molestamos a nadie”

Según comentaron María y Carmen cuando accedieron a recibir al equipo de The Clinic en sus rucos, no todas las personas que viven bajo los puentes tienen la misma personalidad. Algunas, dicen, son personas con adicciones o con trastornos, que tienden a ser más violentos, pero no es su caso. De hecho, aseguran, ellos no suelen consumir alcohol.

En sus años viviendo a la orilla del río Mapocho, han sabido evadir los problemas. Según cuentan, hasta supieron salvar sus pertenencias ante las subidas del río con las lluvias.

En un puente cercano al que habitan María y Carmen, vive David, un joven de nacionalidad venezolana que hace dos años se instaló ahí. Convive con cinco personas y también tienen animales para evitar la llegada de ratones. En su día a día vende cigarros, y llegó a vivir bajo el puente luego de una serie de malas experiencias viviendo en rucos en la calle.

En el pasado enfrentó problemas que lo llevaron a tomar la drástica decisión de instalarse en el Mapocho. Cuando vivía en un ruco en la calle sufrió un asalto con armas blancas de personas que le robaron todas sus pertenencias, que no eran demasiadas. Tras esto se planteó salir del lugar.

Según cuenta, desde que llegó al río no ha tenido problemas, y fue acogido por un grupo de personas que hace un tiempo estaban instalados ahí. Su postura a dos años de llegar al sector, un lema al que se acogen María y Carmen es que “acá no molestamos a nadie”.