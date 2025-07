Gobierno solicitó la renuncia del director del SII por no pago de contribuciones por nueve años: salida se hará efectiva el martes

El Ministerio de Hacienda explicó que "tal decisión se basó en el análisis de la información entregada por Etcheberry respecto de las gestiones realizadas para la actualización del avalúo de su propiedad en la comuna de Paine y en la necesidad de resguardar el buen funcionamiento del Servicio".

Compartir

El Ministerio de Hacienda confirmó, durante la noche de este viernes, que solicitó la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry. Esto, tras el escándalo por el no pago de contribuciones por una construcción al interior de su terreno en Paine que no estaba regularizado.

“Por encargo del Presidente de la República, Gabriel Boric, el Ministro Mario Marcel Cullell, ha solicitado la renuncia del Sr. Javier Etcheberry Celhay al cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII), puesto en el que permaneció por un año, primero en forma interina y luego tras ser designado, en octubre, por el mandatario mediante concurso público vía Alta Dirección Pública (ADP)”, señala el comunicado.

Asimismo, se explica que “tal decisión se basó en el análisis de la información entregada por Etcheberry respecto de las gestiones realizadas para la actualización del avalúo de su propiedad en la comuna de Paine y en la necesidad de resguardar el buen funcionamiento del Servicio en un contexto de creciente tensión política”.

El ministro Marcel destacó que “Etcheberry siempre ha demostrado un gran compromiso con el servicio público y con la misión del SII. Realizó una excelente gestión durante el último año. Fortaleciendo las tareas de fiscalización tributaria y colaboración en la lucha contra el crimen organizado, utilizando tanto su conocimiento y experiencia como las herramientas entregadas por la Ley de Cumplimiento Tributario para ese propósito. Como resultado de ello, la recaudación tributaria ha mejorado significativamente y se detectaron numerosas operaciones de evasión de impuestos”.

Junto con eso, se explicó que “con el objeto de asegurar la plena continuidad de la dirección del Servicio, la petición de renuncia se hará efectiva a contar del martes 22 de julio. Como directora asumirá la subrogante legal, Carolina Saravia Morales, quien se desempeña como subdirectora de fiscalización del Servicio”.

La denuncia contra el director del SII

Esta semana se conoció que el director del SII, Javier Etcheberry, no pagaba las contribuciones correspondientes por una propiedad y una piscina construida en un terreno en la comuna de Paine. Además, ninguna de las construcciones figuraban en el avalúo fiscal.

Tras conocerse el reportaje de 24 Horas, Etcheberry se defendió señalando que la segunda casa al interior de su propiedad se construyó alrededor de 15 años y no pidió ningún permiso para su edificación. “Esto lo manejamos a control remoto, yo estaba metido en otras cosas. Pero nosotros hemos hecho múltiples esfuerzos por inscribir la casa. La verdad que en muchas partes, si uno quisiera pedir todos los permisos antes de construir o de ampliar, no podría hacerlo. Esto es un problema que pasa en todo Chile y le pasa a mucha gente”, afirmó el director del SII.

“Desde hace 15 años que estoy haciendo esfuerzos increíbles para inscribir la casa. Contraté a un arquitecto, he hecho gestiones, hemos contratado estudios, pero ha sido imposible. A mí me da la impresión que como que no les importa que se inscriban las casas. El sistema no está hecho para que la gente pueda inscribir las cosas“, añadió.